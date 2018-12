TC Xin Mỹ Đừng Truy Tố 2 Nghi Can Tin Tặc Zhu & Zhang

BEIJING - Trung Cộng kịch liệt bác bỏ các tố giác của Hoa Kỳ và đồng minh về chiến dịch do thám kinh tế, đánh cắp bí mật thương mại và kỹ thuật của các nước trong khi theo đuổi chính sách mậu dịch không công bằng.Bộ ngoại giao Trung Cộng yêu cầu Washington rút lại.Anh, Australia, New Zealand góp tiếng với Hoa Kỳ là tín hiệu của phối hợp quốc tế chống lại Beijing.Cùng ngày, giới chức công tố Hoa Kỳ khởi tố 2 người Hoa có liên quan với tình báo Trung Cộng về tội trộm cắp dữ liệu mật từ các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp của Hoa Kỳ và hơn 10 nước.Phản ứng của Beijing là tuyên bố của Bộ ngoại giao cả quyết không dự phần hay hậu thuẫn việc trộm cắp bí mật thương mại – viên chức Bộ ngoại giao yêu cầu Washington bỏ các tố giác chống lại 2 nghi can được biết với tên Zhu Hua và Zhang Jianguo.Thẩm quyền Hoa Kỳ cho biết Zhu và Zhang hợp tác với Bộ công an của Trung Cộng – tin tặc gồm nhân vật có biệt danh “Godkiller” bị tố cáo xâm nhập hệ thống tin học của hàng loạt ngành nghề từ 2006, gồm không gian và hàng không, vệ tinh, tài chính, bào chế thuốc, kỹ thuật sinh học áp dụng với dầu khí… Họ tiếp cận tên, số an sinh xã hội và thông tin cá nhân của trên 100,000 người của hải quân Hoa Kỳ.Hoa Kỳ nhận biết Zhu và Zhang cũng là thành viên của tổ tin tặc APT 10, cũng giúp việc Huaying Haitai Science and Technology Development (tại Tianjin).Hồ sơ của công tố Hoa Kỳ ghi: 2 tin tặc này xâm nhập mạng điện toán của trên 45 thể nhân tại 12 tiểu bang. Các mục tiêu khác của họ gồm Canada, Brazil, Phần Lan, Thụy Điển, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nhật và các tiểu vương quốc Emirates (hay UAE).Họ không bị bắt giữ, và hiện không có thỏa thuận dẫn độ giữa Washington và Beijing.Bộ tư pháp Hoa Kỳ tố cáo cụ thể Trung Cộng vi phạm thỏa thuận 2015 về kiểm sóat do thám mạng vì các mục tiêu thương mại.