Tràn Dầu, Nghỉ Tết, Cà Phê, Điện Khí, Cờ Bạc

Xuân NiệmVậy là tràn dầu… Chắc là khi rút ruột đã gặp bất ngờ…Báo Môi Trường & Cuộc Sống kể: Trả lời PV VTC News vào tối 18/12, ông Vũ Đức Kính – Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết: “Bước đầu chúng tôi xác định được vào ngày 14/12 xảy ra sự cố tràn dầu, khoảng 3.000 lít dầu tại bể thu gom dầu thừa của cây xăng quân đội nằm sát Cảng Lễ Môn, Khu công nghiệp Lễ Môn, thuộc phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa bị nước mưa làm chảy tràn ra khu vực dân sinh.Thống kê hiện tại cho thấy dầu tràn theo 800 mét cống thoát nước, chảy tràn ra cánh đồng rộng khoảng 3 ha của người dân”.Bản tin VietnamPlus kể: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ bốn ngày trong dịp Tết Dương lịch 2019.Bản tin TTXVN kể: Nghịch lý được mùa cà phê nhưng nông dân không vui…Theo nông dân trồng cà phê, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 khi các nhà vườn rục rịch thu hoạch cà phê chín đầu mùa, giá giữ ở mức 38.000 – 40.000 đồng/kg, thương lái đua nhau săn lùng thu mua. Với giá này, mỗi héc ta cà phê, các nhà vườn thu về có lãi khoảng 40 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, từ nửa tháng 11 cho đến nay, khi các vườn cà phê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu thu hoạch rộ thì giá thu mua bị giảm gần 5.000 đồng/kg, hiện chỉ còn xấp xỉ 33.000 - 34.000 đồng/kg.Báo Đầu Tư kể: tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới Total (Pháp) đang lên kế hoạch đầu tư Dự án Tổ hợp Điện khí Cà Ná tại tỉnh Ninh Thuận. Dự án dự kiến được Total cùng với các đối tác là Siemens, Vovatek (Nga) và Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Việt Nam (A&A) triển khai với tổng công suất 4.500 MW, trong đó giai đoạn I là 1.500 MW, với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.Báo Phap Luật kể: Xới bạc nằm giữa sông có khu vực giáp ranh với 5 huyện vừa bị Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) triệt phá bắt giữ 16 người.Ngày 18-12, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa sới bạc có tổ chức tại khu vực ngã ba đò Bông giáp ranh 5 huyện: Yên Định, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc, bắt quả tang 16 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.Lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, một bộ bát đĩa... và một số tang vật khác có liên quan…Báo Thanh Niên kể về một dự thảo luật: Cấm lao động ra nước ngoài làm nghề massage, săn cá sấu, cá mập..Cụ thể, dự thảo đưa ra danh mục 8 nghề, công việc cấm đi làm việc ở nước ngoài, gồm: nghề massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí; công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy ngân; công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại; công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất a xít nitơric, natri sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh; công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập; công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương); công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả; công việc mà nước tiếp nhận lao động và VN cấm.Bản tin Zing kể: Chạy xe máy vào làn ôtô qua cầu Sài Gòn, nam thanh niên va chạm ôtô rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.Lúc 23h15 tối 17/12, anh Phan Thanh Vị (25 tuổi, quê Phú Yên) chạy xe máy trong làn ôtô qua cầu Sài Gòn, hướng ngã tư Hàng Xanh đi cầu Rạch Chiếc.Báo Sao Star kể chuyện Điện Biên: Va chạm với người phụ nữ, 'soái ca cưỡi' SH liền gọi bạn mang xăng đến châm lửa đốt cháy rụi xe nạn nhân.Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Th. đi SH đã gọi bạn mang xăng đến đốt chiếc xe của người vừa va chạm với mình khiến chiếc xe bị thiêu rụi trong chốc lát.Sáng 18/12, một cán bộ Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, chiều ngày 16/12, nam thanh niên tên Th. (trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH khi lưu thông đến khu vực C4 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã xảy ra chạm với xe máy nhãn hiệu Yamaha do một phụ nữ tên M. (trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) điều khiển.Bản tin VietnamNet kể: Vụ việc xảy ra vào tối 17/12, trong khu đô thị Đại học quốc gia TP.SG, thuộc phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Khoảng 20h cùng ngày, một tổ CSCĐ (thuộc Bộ Công an) đi tuần tra trong khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM. Khi đến con đường vắng dẫn từ ký túc xá khu A vào Trung tâm giáo dục quốc phòng thì thấy đôi nam nữ ngồi trên ghế đá bên đường có dấu hiệu bất thường.Khi lại gần, các chiến sĩ CSCĐ phát hiện cả hai bất động trên ghế đá, bên cạnh có một số chai thuốc diệt côn trùng nên nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Trong ấn bản bổ sung cho báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á 2018, ADB vẫn duy trì dự báo tăng trưởng của khu vực ở mức 6% cho năm 2018 và 5,8% cho năm 2019.Nếu không tính các nền kinh tế công nghiệp hóa mới nổi gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore và Đài Bắc (Trung Hoa), Trung Quốc đại lục, triển vọng tăng trưởng của khu vực được duy trì ở mức 6,5% cho năm 2018 và 6,3% cho năm 2019.Báo Một Thế Giới: Vụ Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) xâm hại tình dục hàng loạt học sinh đang dần hé lộ những tình tiết mới rất khủng khiếp. Đó là rất nhiều khả năng một số thầy cô giáo ở trường này đã ít nhiều biết về vụ việc này, thậm chí còn biết rất rõ! Minh chứng là một số cô giáo đã trực tiếp gọi học sinh lên theo yêu cầu của hiệu trưởng, sau đó có người còn đùa cợt trên nỗi đau của các em.Có thể nói, hành vi xâm hại tình dục hàng loạt học sinh của hiệu trưởng biến thái là rất đáng lên án. Hành vi phạm tội đã quá rõ ràng không có gì phải bàn cãi, tranh luận gì thêm nữa. Dư luận đang chờ đợi mức hình phạt nghiêm khắc đối với kẻ thủ ác theo quy định pháp luật.Tuy nhiên, điều khiến dư luận hết sức bất bình, bức xúc là sự im lặng, vô cảm, thậm chí là hành vi đồng lõa, tiếp tay cho tội phạm của các thầy cô ở đây.Báo Giao Thông kể: Các nhà làm phim đều thừa nhận một thực tế: Việc xin tài trợ để làm một dự án phim điện ảnh là cả hành trình gian khổ. Không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng bỏ tiền đầu tư một sản phẩm nếu họ không đạt được những lợi ích nhắm tới. Kêu gọi nhà đầu tư cho phim đã khó, huy động vốn cộng đồng càng không dễ dàng. Trong việc huy động này, các nhà làm phim phải đưa ra những ưu đãi khác nhau cho những người góp vốn ở từng mức độ cụ thể.Báo Nông Nghiệp kể: Gạo thơm ST chinh phục thị trường.Gạo thơm ST (Sóc Trăng) đang bán rất chạy với giá trên 25.000 đồng/kg, gạo hữu cơ 80.000 đồng/kg giúp các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tham gia thị trường toàn cầu một cách tự tin. Các tổ chức quốc tế về gạo thừa nhận sự trỗi dậy ngoạn mục của gạo Việt.