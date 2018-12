Microsoft Sẽ Có Phụ Đề, Chú Thích Thời Gian Cho Powerpoint

Khoảng đầu tháng 12/2018, Thành phố New York đã đồng ý duyệt đề xuất của Ủy ban taxi và xe Limousine New York về việc quy định mức lương tối thiểu dành cho các tài xế lái xe công nghệ, hoạt động dưới các nền tảng chia sẻ xe như Uber, Lyft, Juno, Via...