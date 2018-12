TQ: Ổ Botox Giả, Lừa 1000 Người, Thu Trên 4 Triệu Đô

BEIJING - Báo Beijing Times đưa tin : công an đã khám phá dịch vụ botox giả và tìm ra nguồn cung cấp vật liệu, dụng cụ, bắt 5 nghi can về tội gây thiệt hại sức khỏe công cộng. 1 cơ sở làm đẹp phụ nữ chích botox cho khoảng 1000 khách hàng đến từ 10 tỉnh, gồm Hunan, Liaoning, Fujian thu hơn 30 triệu yuan (bằng 4.3 triệu MK) trong 6 tháng.Theo báo Hong Kong, công an bất ngờ khám phá thủ đoạn lường gạt trong cuộc khám xét 1 cơ sở sắc đẹp tại huyện Hanshout (tỉnh Hunan) và từ đầu mối này tìm ra nguồn cung cấp, là chủ của beauty salon họ Zuo, trú quán Changchun (tỉnh Jilin). Zuo bán mỹ phẩm giả và dụng cụ qua mạng WeChat. Hoa Lục là thị trường tiêu thụ vật dụng sửa sắc đẹp lớn hạng 3 thế giới.Nhu cầu làm đẹp không giải phẫu ngày càng trở nên phổ thông và tăng nhanh – thực tế này cũng làm nảy sinh các hoạt động làm lậu, dùng vật liệu và dụng cụ không có phép.China Association of Plastics and Aesthetics ước lượng gần 70% nguồn cung cấp botox và hyaluronic acid là giả hay nhập lậu từ ngoài nước, theo tường thuật của báo Hong Kong.