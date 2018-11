Casino, Học Phí, Quậy Sex, Hàng Giả, Ngộ Độc

Xuân NiệmSòng bài, casino... muốn chơi cờ bạc thì tới Đà Nẵng... nhưng phải giả làm người nước ngoài, hoặc mượn giấy tờ làm Việt kiều.Bản tin Infonet kể: Sở Tài chính Đà Nẵng được phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP.Ngày 29/11, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn TP hiện có 03 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. Trong đó có 01 doanh nghiệp kinh doanh casino là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores; 02 doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An và Công ty CP Thương mại - Xây dựng Hồng Lam kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.Báo Tiền Phong kể: Sinh viên nguy cơ dừng học vì tỉnh chậm trả...học phí.Một số sinh viên quê Lào Cai đang học tại ở Đại học Y Dược Thái Bình phản ánh đến Tiền Phong: Các em được tỉnh Lào Cai tài trợ học phí để học ngành Y bằng ngân sách của tỉnh.Cụ thể, vừa qua, các em được giáo viên chủ nhiệm thông báo không được thi học kỳ I vì tỉnh Lào Cai chưa chuyển học phí.Báo Dân Trí kể: Theo khảo sát đầu vào “Chương trình thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em gái” tại TP SG năm 2017, có 18,5% phụ nữ tham gia phỏng vấn cho biết rằng họ đã bị quấy rối tình dục; 11,7% nam giới tham gia phỏng vấn thừa nhận đã có các hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng trong vòng 12 tháng qua.Theo một nghiên cứu khác của tổ chức Action Aid Việt Nam năm 2014, 87% phụ nữ tại Hà Nội và TP SG tham gia phỏng vấn cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng.Bản tin VOV kể: Theo số liệu từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong 11 tháng qua, trên cả nước có gần 80.000 vụ việc vi phạm trong vấn đề hàng gian, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ được ngành chức năng phát hiện, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017 với tổng số tiền bị phạt và tịch thu hàng hóa trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.Riêng lực lượng Quản lý thị trường từ đầu năm 2018 đã phát hiện và xử lý trên 100.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng. Điều này cho thấy, tính chất và mức độ vi phạm trong việc làm hàng giả, hàng nhái, sao chép nhãn hiệu, thương hiệu ngày càng tinh vi và phức tạp.Bản tin TTXVN kể: Bác sỹ chuyên khoa I Lê Minh Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến sáng 29/11, có 43 người tại thành phố Buôn Ma Thuột bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện do ăn bánh mì.Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 28/11, có nhiều trường hợp bị các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.Báo Nhân Dân kể: Sáng 29-11, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) xác nhận với phóng viên Báo Nhân dân Điện tử, có một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà hàng Năm Nhỏ (tọa lạc tại giao lộ đường Đống Đa - Tôn Đức Thắng thuộc Khu đô thị mới lấn biển TP Rạch Giá) vào chiều 25-11.Bà Linh cho biết, vụ ngộ độc xảy ra tại đám thôi nôi (đầy năm) của một cháu bé. Buổi tiệc có hàng trăm người đến dự. Sau khi dùng tiệc tại đây, có khoảng 60 người có biểu hiện của triệu chứng ngộ độc như: buồn nôn, chóng mặt, ói… Hai người đã phải nhập viện điều trị, trong đó có một trẻ em. Cũng theo bà Linh, thức ăn đãi tại buổi tiệc có hai nguồn, một là do nhà hàng Năm Nhỏ chế biến, hai được gia đình mang đến.Bản tin VietnamNet kể: Doanh nghiệp khai thác vàng lớn thứ 2 ở tỉnh Quảng Nam chính thức phá sản, khiến 100 chủ nợ điêu đứng vì không đòi được khoảng gần 1.000 tỷ đồng.TAND tỉnh Quảng Nam ngày 28/11 đã mở Hội nghị chủ nợ công ty TNHH vàng Bồng Miêu (gọi tắt là công ty Bồng Miêu) có trụ sở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) lần thứ nhất.Hội nghị được mở để các chủ nợ có sự lựa chọn số phận cho công ty Bồng Miêu gồm: đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản; phục hồi hoạt động kinh doanh và tuyên bố phá sản.Báo Thanh Niên kể: Sáng 29.11, thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho biết tổ công tác của đơn vị vừa bắt giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ tròn. Tại thời điểm bị bắt giữ, các tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 29.11, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1 đoạn qua địa bàn thôn Thanh Chi 1 (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện 4 xe container đang lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra.Báo Tuổi Trẻ kể: Sẽ mở đường sách cà phê tại Buôn Ma Thuột.Dự kiến đường sách được khai trương vào ngày khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (ngày 9-3-2019) bằng nguồn vốn xã hội hóa. Sẽ là nơi để trình diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng miễn phí cho người dân và du khách...Theo đó, đường sách sẽ có 23 gian hàng, chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm, mở cửa từ 7h đến 22h mỗi ngày. Ngoài ra, khu vực này còn được trang trí 19 bức bích họa thể hiện văn hóa của người đồng bào Ê Đê, cảnh đẹp tại Đắk Lắk...Bản tin Zing kể: Mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm tố cáo Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận 260 triệu để "chạy án". Vị cán bộ này xác nhận có việc "đưa quà" nhưng khẳng định ông không nhận.Bản tin VnExpress kể: Phó chủ tịch TP Nha Trang bị khởi tố.Ông Lê Huy Toàn cùng các đồng phạm bị cáo buộc làm giả gần 50 hồ sơ để được bồi thường, nhận đất tái định cư trong dự án.Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 28/11 đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng....Ông Lê Huy Toàn (54 tuổi, quê Quảng Bình) là kỹ sư xây dựng. Trước khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang hồi năm 2004, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường thành phố.Báo Dân Việt kể: Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng chuyên đóng giả phụ nữ đi lễ tại các đình, chùa vào ngày rằm, mùng 1 để làm liều.Ngày 28/11, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng chuyên đóng giả phụ nữ đi lễ tại các đình, chùa vào ngày rằm, mùng 1 để thực hiện hành vi trộm cắp.Cụ thể, ngày 21/11, tổ công tác thuộc Công an phường Xuân La đã mật phục tại đình Xuân Tảo Sở, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Đa (SN 1963, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) khi đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản.