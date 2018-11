Bị Bắt Nạt Tại Sở Làm: Nguy Cơ Bệnh Tim Cao

Nếu bạn bị bắt nạt bời người chủ hay đồng nghiệp xấu, thì tim của bạn phải trả giá, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Nhiều nạn nhân của việc bắt nạt hay bạo hành trong sở lạm đối diện với nguy cơ bệnh tim và tai biến mạch máu não, theo các nghiên cứu cho biết.Nghiên cứu mới thực hiện với hơn 79,000 công nhân Châu Âu không thể chứng minh nguyên nhân và hiệu quả. Nhưng nếu có một mối quan hệ nhân quả nào, thì việc loại bỏ việc bắt nạt tại chỗ làm việc “sẽ có nghĩa là chúng ta có thể tránh được 5% tất cả trường hợp bệnh tim mạch,” theo người lãnh đạo nghiên cứu Tianwei Xu cho biết. Bà là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại Học University of Copenhagen tại Đan Mạch.Một chuyên gia tại Hoa Kỳ đồng ý rằng việc bắt nạt trong sở làm chắc chắn là không khỏe mạnh.Ngay cả nếu có khó khăn tại sở làm không gây ra các vấn đề tim, nó cũng có thể “chắc chắn làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch,” theo Curtis Reisinger cho biết. Ông là trưởng phòng tâm lý tại Bệnh Viện Long Island Jewish Medical Center tại New Hyde Park, thành phố New York.Trong nghiên cứu mới này, nhóm của Xu đã theo dõi các tài liệu dài hạn từ hơn 79,000 người lớn tuổi đang làm việc tại Đan Mạch và Thụy Điển, ở tuổi từ 18 tới 65, với không có lịch sử bệnh tim trước đó.9% người báo cáo bị bắt nạt tại nơi làm việc và 13% báo cáo trải qua kinh nghiệm bị bạo hành hay đe dọa bạo hành tại sở làm trong năm qua.Sau khi điều chỉnh nhiều yếu tố, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị bắt nạt tại chỗ làm việc có 59% nguy cơ bệnh tim cao hơn những người không bị bắt nạt. Nghững người là đối tượng bạo hành hay đe dọa trong sở làm có 25% nguy cơ so với những người không có.