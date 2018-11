Tưng Bừng Thứ Sáu Đen

Xuân NiệmTruyền thống mua sắm tưng bừng trong Ngày Thứ Sáu Đen là từ Hoa Kỳ. Thứ Sáu Đen (tiếng Anh: Black Friday) là "ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ với hàng hóa đại hạ giá.Tự Điển Bách Khao Mở ghi rằng Thứ Sáu Đen là ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (ngày Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày Thứ Năm lần thứ 4 trong tháng 11 ở Hoa Kỳ, cho nên Thứ Sáu đen rơi vào khoảng ngày 23-29 tháng 11) và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Hoa Kỳ.Trong năm 2018, Thứ Sáu Đen ở Hoa Kỳ là ngày Thứ SáuNgày đặc biệt này có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn năm 1965 ở Philadelphia, khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè đi mua sắm để sửa soạn cho Lễ Noel sắp đến, và theo truyền thống được xem là ngày bắt đầu mùa mua sắm Giáng sinh.Trong tiếng Anh có thuật ngữ "in the black" chỉ tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận. Tương phản với "in the black" là "in the red" chỉ tình trạng kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát. Ngày xưa, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.Tại Việt Nam cũng ăn theo... cho nên cũng có Thứ Sáu Đen.Báo Lao Động có bản tin “Giảm giá "sập sàn" lên tới gần 80%, doanh nghiệp vẫn lãi khủng trong ngày Thứ Sáu đen tối”...Sự kiện Black Friday bắt đầu thu hút người tiêu dùng Việt Nam từ năm 2013 và sự kiện này càng ngày càng phát triển sau 5 năm. Dựa theo số liệu khảo sát thì 5 trên 10 người Việt sẽ tham gia vào sự kiện khuyến mại Black Friday (tăng 16% so với năm ngoái).Báo Dân Việt có bản tin “Làm gì để mua được sản phẩm giá hời ngày Black Friday?” ghi nhận thị trường Việt Nam cũng sôi nổi....Tại Việt Nam, vào Ngày thứ 6 đen tối, bên cạnh việc vẫn còn khá nhiều nhà bán lẻ cung cấp giảm giá đặc biệt trong cửa hàng, phần lớn các ưu đãi Black Friday cũng sẽ có sẵn trên các cửa hàng trực tuyến. Sự chuyển đổi sang mô hình Thương mại điện tử (Lazada, Sendo, Shopee, Tiki,…) là điều tuyệt vời cho bất kỳ ai bận rộn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.Khi nào bắt đầu Black Friday 2018? Black Friday chính thức bắt đầu một ngày sau ngày lễ Tạ Ơn (Thứ Năm), vì vậy năm nay là ngày 23/11. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ sẽ khởi đầu giao dịch mua sắm Black Friday vào đầu tuần (19/11), biến chúng trở thành Tuần lễ điện tử. Thậm chí, chiến dịch này còn được khởi động từ ngày 11/11 (Shopee).Trong khi đó, Báo Đầu Tư có bài viết nhan đề “Trào lưu săn hàng "lạ" vào ngày Black Friday 2018”...Người tiêu dùng Việt Nam đã tận dụng các chương trình khuyến mại, ưu đãi trong Black Friday để mua sắm thỏa thích. Một ví dụ minh chứng để thấy rõ mức độ ảnh hưởng của ngày này là tại AEON Việt Nam – Chuỗi trung tâm bách hóa tổng hợp (TTBHTH) đến từ Nhật Bản trong 2 năm vừa qua. Theo báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp, số lượng khách đến AEON Việt Nam vào dịp Black Friday đã liên tục tăng hơn 140% vào năm 2016 và 150% vào năm 2017 so với năm trước đó.Báo Việt Nam Mới cũng có bản tin nhan đề “Black Friday 2018: Cách nào để không phải mua hàng kém chất lượng?”Tại Việt Nam, Black Friday hay "Thứ Sáu đen tối" đang là một trào lưu đáng chú ý. Theo black-friday.global, số lượng hàng hóa bán ra tại Việt Nam trong ngày này tăng trưởng đến 145%, và mang lại những mức doanh thu lớn hơn nhiều cho các doanh nghiệp.Trong vòng 5 năm gần đây, số lượng người tìm kiếm Black Friday trên Google tăng trưởng gấp đôi tại Việt Nam....Người tiêu dùng lựa chọn cách mua sắm tại các cửa hàng online cũng như ở các cửa hàng bình thường (36%), khoảng 27% người tiêu dùng sẽ chỉ tìm khuyến mại tại các cửa hàng online và 36% người tiêu dùng giữ thói quen mua hàng tại cửa hàng bình thường. Sau 2 năm thì người sử dụng internet cũng tăng hơn 10% so với năm ngoái.Trung bình mỗi người Việt Nam sẽ chi ra khoảng 3 triệu đồng cho ngày Black Friday - gần gấp 3 lần mức thu nhập cơ bản của người Việt.Theo black-friday.global, năm 2018, số lượng người tham gia vào ngày Black Friday tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 44%. Ngoài ra, hiện các kênh bán hàng như Tiki, Lazada, Shopee…ngoài ăn theo Black Friday cũng luôn định kỳ ra các chương trình khuyến mãi vào các ngày cố định như 10/10, 11/11 và 12/12, với những mức giảm giá sâu của thương hiệu lớn.Tuy nhiên, black-friday.global khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo với việc lựa chọn các sản phẩm trong ngày giảm giá lớn nhất năm. Trên thế giới, không ít lần người tiêu dùng "khóc dở mếu dở" vì mua phải hàng kém chất lượng, hoặc có mức giảm giá không đáng kể.Chính phủ Việt Nam mưu toan gì với Thứ Sáu Đen? Trước tiên là nghĩ kế hốt bạc: làm ngày khác gần sau đó.Bản tin CafeBiz/Tri Thức Trẻ có bản tin nhan đề “Black Friday của VN sắp trình làng: Tung hàng "xịn" chính hãng, nói KHÔNG với khuyến mãi "giả vờ", Bộ Công thương đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng”... trong đó, viết:“Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) 2018, còn được ví von như Black Friday (Ngày Thứ Sáu đen tối) của Việt Nam do Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức sẽ diễn ra trong 24h ngày Thứ 6 (7/12).Năm nay, Ban tổ chức Online Friday đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, 2 triệu đơn hàng thành công với 5 triệu lượt truy cập, cùng 50 triệu lượt tương tác, tìm kiếm thông tin và trải nghiệm mua sắm. Hiện đã có 3.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình với 5.000 sản phẩm giảm giá.”Nghĩa là, xin nhớ: Thứ Sáu Đen của Việt Nam là ngày Thứ Sáu 7/12/2018.