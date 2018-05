TQ Thu Mua Hóa Chất Tẩm Hải Sản

HANOI -- Hóa chất tẩm vào thức ăn đang trở thành nan đề lớn cho cả nước... Điểm đặc biệt ghi nhận rằng chính thương lái Trung Quốc đặt hàng để người Việt Nam làm đô dỏm, tẩm hóa chất...Mới đây ở Nghệ An: Phát hiện, hơn 3 tấn sứa biển ngâm hóa chất...Báo Giáo Dục & Thời Đại kể rằng lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành giám định hơn 3 tấn sứa biển ngâm với hóa chất lạ trên địa bàn huyện Diễn Châu.Thông tin ban đầu, vào ngày 9/5, đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến sứa do bà Nguyễn Thị Nga (SN 1965, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) làm chủ.Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 500 thùng sứa có trọng lượng 3,5 tấn đã đóng gói, 100kg sứa đang trong quá trình chế biến và 40kg hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ.Lực lượng chức năng lập tức lập hồ sơ, thu giữ số hàng hóa trên.Khai nhận với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này cho biết, số hóa chất nêu trên là phèn chua, được mua từ Trung Quốc. Số phèn chua này sẽ giúp sứa được cứng, bảo quản lâu hơn. Mỗi ngày cơ sở này chế biến được khoảng hơn 1 tấn sứa biển, thời điểm vào vụ có thể chế biến được hơn 100 tấn sứa.Báo Giáo Dục & Thời Đại ghi thêm rằng hiện số sứa trên được Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản Nghệ An tiến hành lấy mẫu hóa chất để đi giám định và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.Báo Dân Trí ghi nhận điểm đặc biệt rằng chính thương lái Trung Quốc thu mua:“Sau khi đóng gói sản phẩm, sứa được thương lái của Trung Quốc đến tận nơi gom đưa về nước. Được biết, cơ sở chế biến sứa này đi vào hoạt động từ tháng 3/2018.“Cách cơ sở chế biến khoảng 50m, đoàn có thể ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ cơ sở này. Với diện tích khoảng 100m2, chủ cơ sở xây nhiều bể chứa sứa, tại đây sứa sẽ được xử lý bằng hóa chất rồi đóng gói thành thùng chờ thương lái Trung Quốc đến thu mua”, một cán bộ công an cho biết.”