Ngư Dân, Đội Tuyển, Cắn Táo, Đất Công, Lượm Tiền...

Xuân NiệmTrong khi hàng chục ngư dân Việt Nam trong nhà giam than trời, đội tuyển túc cầu Việt Nam đá thắng đội tuyển Malaysia 2-0 trong giải AFF.Bản tin VOA ghi rằng: Các ngư dân Việt Nam trong số hơn 50 người đang bị bắt giữ tại trại tạm giam ở đảo Pontianak, Indonesia, nói với VOA rằng điều kiện sống của họ rất khó khăn, có người bị giam hơn 9 tháng mà chưa được hồi hương trong khi sự trợ giúp của cơ quan ngoại giao Việt Nam dường như rất ít và không hiệu quả.Các ngư dân nói họ vô tội và đang rất tuyệt vọng trước những khó khăn trong thủ tục hồi hương, trong khi điều kiện sinh hoạt, ăn ở ở trại tạm giam thì thiếu thốn.Bản tin TTXVN kể: Hạ đẹp Malaysia 2-0, Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết Thứ Sáu, 16/11/2018 22:26 Với 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A-giải AFF Suzuki Cup 2018 để vươn lên vị trí thứ 2 của bảng đấu. Chiến thắng trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cửa vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo đã rộng mở.Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trên “chảo lửa” sân vận động Mỹ Đình tối 16/11, hàng ngàn cổ động viên Thủ đô đã xuống đường ăn mừng chiến thắng này.Bản tin Zing kể chuyện các sinh viên Hà Nội làm “Ảnh kỷ yếu phản cảm: Nam sinh bịt mắt cắn táo treo giữa ngực bạn nữ.”Phần lớn dân mạng cho rằng bộ ảnh kỷ yếu của sinh viên Hà Nội này khá lố bịch, phản cảm, khó có thể chấp nhận.Ngày 15/11, bộ ảnh kỷ yếu của sinh viên một trường đại học ở Hà Nội gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Theo đó, các nam sinh bịt mắt, dùng răng cắn táo được treo ở giữa ngực bạn nữ.Bản tin VietnamNet nêu câu hỏi: Ông Tất Thành Cang đã vi phạm như thế nào?Ủy ban Kiểm tra TƯ xác định ông Tất Thành Cang vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy TP.SG.Ngắn gọn: Bán đất công… giá bèo.Bản tin Infonet kể: Tuyên dương nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại cho người đánh rơi.Trên đường đi học về, em Trần Thị Tùng Lâm (lớp 8C, Trường THCS Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nhặt được túi tiền có chứa 30 triệu đồng. Sau đó, em Lâm đã đứng chờ người đánh rơi quay lại để trả lại chiếc túi.Trưa 16/11, ông Bùi Vĩnh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Hòa (xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trong buổi sinh hoạt đội vào sáng ngày hôm qua 15/11, nhà trường đã tổ chức tuyên dương em Trần Thị Tùng Lâm, học sinh lớp 8C vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi tìm người trả lại.Công an cũng thích chơi tay đôi. Báo Tổ Quốc kể: ... thiếu tá công an đòi "cởi đồ, chọn thời gian địa điểm"Bị người dân kích động, thiếu tá công an đòi "cởi đồ, chọn thời gian địa điểm"Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra tại phường Tân Phú, quận 9, TP. SG. Lúc này Công an phường Tân Phú cùng BVDP xuống nhà một người dân trên địa bàn làm nhiệm vụ thì xảy ra sự phản ứng của chủ nhà.Đỉnh điểm của vụ việc khi thiếu tá Công an đòi cởi đồ rồi nói với người dân "thích thì chọn thời gian, địa điểm"…Báo Người Lao Động kể: Cùng nhóm bạn đi đòi nợ rồi cùng xông vào đánh hội đồng, trong lúc xô xát, thanh niên bị con nợ đâm tử vong.Trưa 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cho biết đang tập trung phối hợp cảnh sát điều tra huyện Bến Lức truy xét đối tượng dùng hung khí đâm chết nạn nhân Đinh Minh Trường (SN 1995; ngụ ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước) tại thị trấn Bến Lức.VOV kể: Nở rộ tín dụng đen, cho vay “cắt cổ” trá hình dịch vụ cầm đồ.Nhiều vụ đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, thậm chí trọng án xuất phát từ chính tín dụng đen, núp bóng dịch vụ cầm đồ.Với thủ tục cho vay đơn giản không cần tài sản thế chấp nên dù đi vay với lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng, vẫn có nhiều người dân tìm đến các điểm cầm đồ, hỗ trợ tài chính… nhiều trường hợp không có khả năng trả nợ đã dẫn đến tình trạng đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản thậm chí là cả trọng án.Báo SGGP kể: Khan hiếm hàng, giá thanh long tăng cao.Sau thời gian bị rớt giá thê thảm, thời điểm hiện tại, giá bán trái thanh long loại đẹp đã tăng lên khá cao, từ 18.000 – 20.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do thanh long chính vụ không còn, chỉ còn hàng chong đèn (nghịch vụ) nên người dân không có nhiều hàng để bán.Sáng 16-11, ghi nhận tại một số vùng trồng thanh long lớn ở “thủ phủ thanh long” Bình Thuận như huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc,... giá loại trái cây này đã tăng khá cao, từ 18.000 – 20.000 đồng/kg đối với loại đẹp.Bản tin Zing kể: Giá hồ tiêu rớt sát ‘đáy’ đẩy nông dân vào thua lỗ.Người trồng hồ tiêu ở Đồng Nai đang đứng ngồi không yên vì nông sản này tụt giá thê thảm. Nhiều gia đình lâm cảnh thua lỗ, nợ nần.Theo nông dân, giá hồ tiêu hiện chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng/kg.Bà Nguyễn Thị Hương (ngụ huyện Trảng Bom) nói rằng giá nông sản quá thấp nên bà bỏ mặc, không chăm sóc cây và cũng không buồn thu hoạch. “Nếu thu hoạch thì phải thuê người. Mà thuê thì… lỗ nặng”, bà Hương nói và cho biết thêm mùa vụ này, bà lỗ hàng trăm triệu đồng.Báo Công Lý kể: Theo đơn phản ánh của cô N.T.H. (giáo viên trường Mầm non Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết, bản thân cô cảm thấy vô cùng bức xúc vì bị bà Thiều Thị Hà (nguyên là Hiệu trưởng trường mầm non Đông Thanh, hiện đang là giáo viên) nhiều lần có lời lẽ xúc phạm cá nhân và gia đình mình. (Bà Hà làm hiệu trưởng trường Mầm non Đông Thanh từ năm 2013 đến tháng 3/2018. Hiện đang chờ bổ nhiệm lại).Theo cô H., sự việc trên xuất phát từ việc cô cùng một số giáo viên khác phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường trong việc thu chi tài chính của nhà trường trong nhiều năm qua, nên đã đề nghị bà Thiều Thị Hà - Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Thanh công khai, làm rõ, nhưng không được đáp ứng.Công an đánh chết dân? Lại có thêm 2 vụ, hẳn là công an sẽ đổ tội cho nghi phạm tự tử.Báo Pháp Luật kể chuyện Sài Gòn: Theo thông tin ban đầu, trưa 17-10, Châu Dung Thành (35 tuổi, ngụ phường 16, quận 11, TPSG) chạy xe Honda 59D1-399.09 giật điện thoại của tài xế xe ôm đang dừng trên đường đón khách. Nghe tiếng hô cướp, cảnh sát cùng người dân phối hợp truy đuổi. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11), Thành lao vào bên trong cố thủ gần 3 giờ trước khi bị khống chế đưa về trụ sở công an... Công an áp giải Thành về, và rồi Thành chết.Một công an sau đó bị bắt vì vụ nghi phạm cướp giật chết ở quận 11.Bản tin VietnamNet kể chuyện Đắk Nông: Nghi can treo cổ chết trong nhà tạm giữ của công an huyện.Một nghi can vừa tử vong trong nhà tạm giữ của Công an huyện ở Đắk Nông. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.Sáng nay, Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, một nghi can được phát hiện tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Đắk R’lấp.