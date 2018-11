Đức Sẽ Cấm Các Thiết Bị Huawei Trong Hệ Thống Mạng 5G

Khoảng giữa tháng 11/2018, theo trang Reuters, Đức đang xem xét một lệnh cấm các nhà mạng sử dụng thiết bị phần cứng về mạng và viễn thông của hai hãng Huawei và ZTE khi triển khai mạng 5G.Báo cáo từ Reuters cho biết, các quan chức cấp cao đang thúc giục áp đặt lệnh cấm do các lo ngại về an ninh quốc gia. Nếu một lệnh cấm được áp đặt, nó sẽ là sự tiếp nối với các lệnh cấm đã được triển khai tại Mỹ và Úc, trong khi đó chính phủ Nhật cũng đang xem xét một lệnh cấm hoàn toàn đối vói cả Huawei và ZTE. Ngoài ra, Anh cũng đang cân nhắc một lệnh cấm tương tự.Thông tin xuất hiện ngay trước đợt đấu thầu băng tần 5G tại Đức, có thể ảnh hưởng hoạt động kinh doanh cũng như số tiền đấu thầu của các bên tham gia dự thầu. Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết: “Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Nếu giao trách nhiệm cho tôi, chúng ta sẽ làm những gì Úc đang làm.”Những lo ngại xuất hiện sau các cuộc nói chuyện với những đồng nghiệp ở Úc và Mỹ về lý do cho những lệnh cấm của các quốc gia đối với Huawei và ZTE, và các lãnh đạo đối lập trong chính quyền Liên bang Đức đã lên tiếng ngăn cản. Katharian Droege, thành viên Đảng Xanh cho biết: “Việc loại trừ tất cả các nhà đầu tư từ một quốc gia nào đó là cách tiếp cận sai lầm. Nhưng chúng ta cần có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta được bảo vệ. Điều đó có thể dẫn đến việc loại trừ các doanh nghiệp Trung Quốc trong khi xây dựng cơ sở hạ tầng 5G của chúng ta.”Bên cạnh đó, các lo ngại còn đến từ việc các nhà lập pháp Trung Quốc thông qua Luật Tình báo Quốc gia vào năm 2017, trong đó yêu cầu các tổ chức và các cá nhân phải hỗ trợ, hợp tác và cộng tác với công việc tình báo nhà nước. Điều này làm dấy lên nỗi e ngại rằng, bất kỳ công ty Trung Quốc nào hay nhân viên của họ cũng có thể cài đặt các backdoor trên các thiết bị công nghệ.Trang The Australian tuyên bố rằng tình báo Trung Quốc đã sử dụng các nhân viên Huawei để chiếm đoạt mã truy cập nhằm xâm nhập vào mạng lưới viễn thông của một nhà mạng nước ngoài. Mike Burgess, Giám đốc Cục tín hiệu Úc, tuyên bố rằng, việc lắp đặt các thiết bị từ hai công ty viễn thông Trung Quốc có thể gây ra các nguy cơ cho việc cung cấp nước và hệ thống điện. Ngay cả khả năng bảo mật của các thiết bị xe tự lái và Internet of Things cũng có thể bị tấn công.Trong khi đó, chính phủ Anh cũng đã cảnh báo các nhà mạng BT, Vodafone, O2 và Three UK về một đánh giá bảo mật trong cơ sở hạ tầng viễn thông tại Anh có thể dẫn tới việc cấm cửa một số nhà cung cấp thiết bị cho mạng lưới của họ. Một lệnh cấm như vậy có thể gây tác động lớn tới Three UK, nhà mạng đang lựa chọn Huawei để xây dựng mạng lưới 5G.Nguoivietphone.com.