Nơi Tốt Nhất Cho Cựu Chiến Binh: Austin, Scottsdale, Irvine...

Với Ngày Cựu Chiến Binh diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2018, có khoảng 71% trung tâm y tế Cựu Chiến Binh gần đây cho thấy gia tăng nhiều trong phẩm chất trong năm rồi, theo trang mạng tài chánh cá nhân WalletHub đã công bố phúc trình của họ năm 2018 về Những Nơi Tốt Nhất và Tồi Tệ Nhất đối với các Cựu Chiến Binh Để Sống kèm theo các video.Phúc trình này so sách 100 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ qua 18 lãnh vực, từ tỉ lệ việc làm liên quan đến năng khiếu quân sự, khả năng chi trả nhà cửa tới sự thuận tiện của các cơ sở y tế Cựu Chiến Binh.Những thành phố tốt nhất cho các Cựu Chiến Binh là: Austin của Texas, được xếp hạng số 1, theo sau là Scottsdale của Arizona; Colorado Springs của Colorado; Raleigh của North Carolina; Gilbert của Arizona; Plano của Texas; Virginia Beach của Virginia; Irvine của California; Tampa của Florida và, Orlando của Florida, nằm trong 10 thành phố hàng đầu.Những thành phố tồi tệ nhất cho các Cựu Chiến Binh là: Philadelphia của Pennsylvania đứng hạng 91, theo sau là Cleveland của Ohio; Baton Rouge của Louisiana; San Bernardino của California; Toledo của Ohio; Baltimore của Maryland; Fresno của California; Memphis của Tennessee; Newark của New Jersey, và Detroit của Michigan, được xếp hạng 100.Chesapeake của Virginia có thu nhập của cựu chiến binh cao nhất điều chỉnh với chi phí cuộc sống, $56,568, là cao gấp 2.8 lần so với Newark của New Jersey, là thành phố với chi phí đời sống thấp nhất ở mức $20,462.Stockton tại California có tỉ lệ thấp nhất của các cựu chiến binh sống dưới mức nghèo, 1.91%, là thấp hơn 11 lần tại Baton Rouge của Louisiana, thành phố có tỉ lệ cựu chiến binh nghèo cao nhất ở mức 21.05%.Virginia Beach tại Virginia có tỉ lệ cựu chiến binh vô gia cư thấp nhất so với dân số cựu chiến binh, 0.65, là thấp hơn 49.1 lần tại San Francisco, là thành phố có tỉ lệ cựu chiến binh vô gia cư cao nhất ở mức 31.89.Plano tại Texas có tỉ lệ cựu chiến binh thất nghiệp thấp nhất, 2.40%, là thấp hơn gấp 6.5 lần tại Detroit, là thành phố có tỉ lệ cựu chiến binh thất nghiệp cao nhất ở mức 15.60%.