Câu Chuyện Cuối Tuần: Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Danh Xưng Little Saigon

-Cao Minh Hưng-

Ngày hôm nay, nếu quý đồng hương Việt Nam từ khắp nơi có dịp về thăm Little Sài Gòn, phần lớn chắc sẽ không còn bỡ ngỡ hay ngạc nhiên trước sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây. Toạ lạc trên hai thành phố chính là Westminster và Garden Grove, hiện nay, Little Saigon tiếp tục phát triển về hướng Nam đến các thành phố Fountain Valley, Huntington Beach hay về hướng Bắc đến các thành phố Anaheim, Stanton, v.v. Rất nhiều cơ sở thương mại, các nhà hàng, các nhà thờ, chùa, trung tâm văn hoá, các đài phát thanh, truyền hình, tòa soạn báo, v.v. với những bảng hiệu tiếng Việt ở khắp nơi trên khu phố Little Saigon, đặc biệt là trên con đường Bolsa mà hiện nay còn có thêm tên là Đại lộ Trần Hưng Đạo.

Một trong những điều mà có lẽ chúng ta nhìn đã quen mắt là những tấm bảng exit trên freeway 405 hay 22 có tên "Little Saigon". Mấy ai trong chúng ta biết được chặng đường vận động đầy chông gai và cam go để danh xưng Little Saigon có được như ngày hôm nay? Bắt đầu từ năm 1986, một nhóm các vị nhân sĩ và doanh nhân trong cộng đồng đã có ý tưởng thành lập ra danh xưng "Little Saigon". Ban đầu, danh xưng này đã gặp sự chống đối dữ dội của nhiều thành phần khác nhau, từ những người bản xứ vốn vẫn có thành kiến cho là người Việt Nam chỉ là một nhóm người tị nạn hay những người Hoa thì muốn được đặt tên là China town hay Asian town, v.v.

Tuy nhiên, với sự vận động kiên trì của một số thành viên trong Ủy Ban Phát Triển Little Saigon lúc đó với các ông Nguyễn Hữu Bào, Vũ Bội Minh Giao, Đặng Bá Huy, Phạm Thanh Liên, Lê Khắc Lý, Nguyễn Tư Mô, Võ Tư Nhượng, Phạm Văn Phổ, Trần Đức Thanh Phong, Phùng Minh Tiến, Phạm Đình Tuân, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Vân và Đỗ Ngọc Yến, cùng với sự hỗ trợ của LS Trần Thái Văn và TNS Ed Royce, buổi lễ cắt băng khánh thành bảng Little Saigon với sự tham dự của Thống Đốc California, ông George Deukmejian, đã diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 1988.

Theo Cựu Đốc Sự Phùng Minh Tiến, hiện là Tổng Thư Ký của Ủy Ban cho biết vào Chủ Nhật, 11 tháng 11 năm 2018, chương trình Kỷ Niệm 30 Năm Danh Xưng Little Saigon sẽ được tổ chức tại hội trường Westminster Community Civic Center lúc 1 giờ để vinh danh những vị trong Ủy Ban đã vĩnh viễn ra đi cũng như trao lại công việc gìn giữ danh xưng này cho thế hệ trẻ tiếp nối.

Với những mưu đồ xâm nhập vào Little Saigon của cộng sản Việt Nam từ trong nước bằng đường kinh tế và văn hóa, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục bằng mọi cách gìn giữ để danh xưng "Little Saigon" mãi mãi là biểu tượng "Thủ Đô Của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản" nhằm giúp cho các thế hệ mai sau biết rõ căn cước tị nạn cộng sản của mình.

9 tháng 11, 2018