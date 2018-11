Cali: 19.6 Triệu Cử Tri Ghi Danh Đi Bầu, Cao Chưa Từng Thấy; Nhiều Máy Bỏ Phiếu Bị Hư Không Ai Sửa Tại Quận Cam-Los Angeles

WASHINGTON - “Số cử tri California ghi danh đi bầu giữa kỹ đã đạt kỷ lục chưa từng thấy,” theo Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Alex Padilla cho biết. “Hơn 19.6 triệu cử tri California ghi danh đi bầu là con số cao nhất từ trước tới nay. Đó là con số cao nhất gần 70 năm qua cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.”43.45% số cử tri ghi danh thuộc Đảng Dân Chủ, 24.04% hay 4.7 triệu cử tri Cộng Hòa. 27.52% không thuộc đảng phái nào.Tại Quận Cam tổng cộng 1,560,111 cử tri ghi danh đi bầu.Bầu cử giữa kỳ 2018 là gay cấn chưa từng thấy, và giới quan sát thấy là khó đoán trước kết quả.CNN cho hay: cuộc bầu cử này sẽ đem lại giải đáp cho 8 nghi vấn.(1) là chọn lựa của cử tri nữ - năm 2016, khoảng 41% phụ nữ dồn phiếu cho ứng viên Trump. Thăm dò gần đây ghi: chỉ 31% nữ công dân ủng hộ Trump. Nay, khi chọn đại diện của mình tại cơ quan lập pháp, 62% phụ nữ chọn ứng viên DC, 35% chọn ứng viên CH.(2) nỗ lực vận động cử tri của Trump tiếp tục tập trung vào chính sách di trú, chưa rõ có hiệu quả như chu kỳ 2016 hay không.(3) là đa số chiến lược gia đoán phe DC chiếm lại quyền kiểm soát Hạ Viện – để thực sự kiểm soát Viện này, phe DC phải có đa số hơn 35 đến 40 ghế.(4) với đảng CH, giữ được 51 ghế như hiện nay tại Thương Viện đã là thắng.(5) chưa biết phe nào thắng bằng nỗ lực vận động cử tri đi bầu – năm 2014, chỉ 36.4% cử tri ghi danh đi bầu. Từ gần 2 thập niên, không thấy lần nào ghi tỉ lệ 40%.(6) hậu thuẫn của Trump chưa chắc có ích cho ứng viên CH. 1 phân tích gia CH nhận xét từ mấy tháng qua: Trump đả kích 1 ứng viên gây thiệt hại với đảng của mình. Hậu thuẫn của Trump dành cho 1 ứng viên cùng đảng không đem lại bao nhiêu ảnh hưởng. Các trường hợp Mike Braun tại Indiana, Josh Hawley tại Missouri, Matt Rosendale tại Montana, và Rick Scott tại Florida có thể là trắc nghiệm chiến lược của Trump trong những ngày sau cùng của vận động tranh cử.(7) quan tâm ưu tiên của cử tri DC là chăm sóc sức khỏe, di trú là ưu tiên với Trump (cũng vì đã hứa hẹn từ khi tranh cử TT), trong khi phe CH Hạ Viện chọn kinh tế.(8) sau bầu cử giữa kỳ, Trump sẽ làm gì? đa số bầu cử giữa kỳ là áp lực buộc TT tại chức điều chỉnh. Nhưng, Trump không là người biết nhận sai lầm – dù thế nào, đây là bài học chính trị với mọi giới, về viễn ảnh của nửa nhiệm kỳ TT còn lại của Trump, và quan trọng nhất vẫn là phản ứng của cử tri.Kỳ này, cử tri khắp nước Mỹ bỏ phiếu bầu toàn thể 435 dân biểu liên bang, 35 nghị sĩ và 36 thống đốc.Trong cuộc bầu cử giữa kỳ có ý nghĩa như trưng cầu dân ý về Trump, các đả kích và lập luận “câu phiếu” có tính cách hạ cấp chưa từng thấy. Ông Trump không có tên trên lá phiếu, nhưng đa số quan sát viên thấy cuộc bầu cử ngày 6-11 là về TT tỉ phú của đảng CH.Kết quả kiểm phiếu sơ khởi có thể được công bố vào giữa đêm.Năm 2016, ông đánh bại tất cả ứng viên đối thủ là chính trị gia chuyên nghiệp – ông luôn luôn chế ngự sự chú ý, và tiếng nói của ông là “lớn” nhất.TT Theodore Roosevelt từng gọi Bạch Ốc là “nơi bắt nạt”, và ông Trump có phương tiện bắt nạt, là twitter, với 55 triệu người tin theo và phát biểu khiêu khích tương tự.Phân tích gia của CNN cho hay: trong thăm dò mới nhất do SSRS thực hiện, tỉ lệ hậu thuẫn Trump gồm 22% cử tri thiểu số, 32% thanh niên, 37% công dân da trắng tốt nghiệp bậc cao đẳng. Theo khảo sát của ABC/Washington Post công bố hôm chủ nhật: 56% cử tri da trắng ít học chọn Trump.Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ, một bản tin khác cho biết trong buổi vận động cử tri Missouri của TT Trump tối Thứ Hai, đám đông cất cao giọng đồng ca bài “Amazing Grace” sau khi 1 phụ nữ xỉu bất ngờ và được sơ cứu nhanh chóng.TT Trump ngưng phát biểu 5 phút sau khi hỏi “điều gì xẩy ra”, yêu cầu đám đông cùng cầu nguyện trong khi chờ cứu thương tới.The Hill tường thuật ông Trump nói “Có bác sĩ không? Làm ơn. Cảm Ơn”. Khi trở lại diễn đàn, ông lại nói “Thật là đẹp – hy vọng bà ấy trở lại bình thường”.Nhạc phẩm “Amazing Grace” ra đời năm 1779 đã được ghi âm hơn 6600 lần. Tác giả là tu sĩ thi sĩ Anh John Newton, trước là lính hải quân đào ngũ, bị bắt, bị trừng phạt, can dự mua bán nô lệ, sau thức tỉnh niềm tin trong 1 trận bão giữa biển trước khi trở thành nhà soạn nhạc.Trong buổi vận động cử tri Missouri tối Thứ Hai, ông Trump đề cao các thành tựu của mình trong gần 2 năm qua để hô hào cử tri bỏ phiếu cho ứng viên cùng đảng CH.Trong khi đó, đợt cử tri đi bầu sớm đến trường Martin Lutrher King của Michigan để bỏ phiếu bị từ chối vì máy bỏ phiếu thất lạc – số cử tri này cảm thấy bực mình vì công nhân phòng phiếu không tìm ra máy.Theo tin AOL, giới chức thẩm quyền xác nhận có lẫn lộn trong trao đổi thông tin về cất giữ máy. Sau cùng, số máy thất lạc được tìm tại 1 tủ lớn có khóa mà công nhân thiếu chuẩn bị chưa tiếp cận. Phòng phiếu này mở cửa hoạt động trễ 1 giờ rưỡi. Không rõ số cử tri bị từ chối lúc sáng sớm là bao nhiêu.Tại Quận Cam, California, nhiều trục trặc xảy ra được báo cáo. Nhiều cử tri tại Quận Cam và khoảng một chục cử tri tại Los Angeles báo cáo có nhiều trục trặc tại những địa điểm thùng phiếu, theo ProPublica công bố qua chương trình Electionland. Chương trình này, có tên Patch là đối tác của, những nhà giám sát các vấn đề bầu cử khắp quận.Các vấn đề tại Quận Cam gồm máy hư không có người sửa tại La Palma, Brea, Irvine và Garden Grove.Tính tới tối Thứ Hai, có 390,000 lá phiếu gửi qua thư đã được nhận, theo Kelley cho biết.Hôm Thứ Ba, người đi bầu thật sớm “gia tăng khoảng 130% so với cuộc bầu cử năm 2016,” theo Kelley.