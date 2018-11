Cập Nhật Chương Trình Ra Mắt Sách Phùng Nguyễn

(Xem: 296)

Mỗi người Việt khi đến được nước Hoa-kỳ hay các nước tự do đều hiểu rỏ sự quý giá của hai chử tự do ấy. Mỗi người đều phải trả một giá quá đắc cho sự tự do của họ. Có người đã ra đi bằng đường biển, có người thì đi bằng đường bay, có người ra đi bằng đường bộ, vượt rừng, vượt sông, vượt núi mới đến được đất nước tự do.