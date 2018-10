Đô Đốc Hải Quân Mỹ: Sẽ Đụng Hải Quân TQ

JAKARTA - Một ngày sau khi có tin Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh lực lượng quân đội TQ ở Nam Hải chuẩn bị cho chiến tranh ở Biển Đông, vị Tư Lệnh Hành Quân Hải Quân Hoa Kỳ cứng rắn tuyên bố rằng chiến hạm Mỹ sẽ còn đối đầu nhiều dịp với chiến hạm TQ ở Biển Đông.Đô đốc John Richardson, là Tư lệnh hành quân của hải quân Hoa Kỳ, tuyên bố hôm Thứ Ba: Hoa Kỳ và Trung Cộng còn gặp nhau nhiều hơn tại Biển Đông, sau vụ tàu chiến Trung Cộng tiến đến gần khu trục hạm USS Decatur ở khoảng cách 40 mét.Khi ấy, tàu USS Decatur đang thực hiện quyền tự do hải hành, hồi cuối Tháng 9. PTT Mike Pence vừa nhắc lại vụ này, như là nỗ lực của Trung Cộng về hạn chế quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ.Trong 1 sự kiện tổ chức tại sứ quán Hoa Kỳ Jakarta, phó đề đốc Richardson cũng nói: quan hệ giữa hải quân Trung Cộng và hải quân Nga cần được theo dõi, theo tường thuật của Reuters.Vị Tư Lệnh Hành Quân Hải Quân Hoa Kỳ cũng tới họp báo ở Manila, Philippines, nói rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để chống lại «những đòi hỏi chủ quyền không chính đáng» của Trung Quốc.RFI ghi rằng đó là tuyên bố của đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, hôm 29/10/2018, trong một cuộc họp báo tại Manila, Philippines, theo tin của hãng AP.Tuyên bố nói trên của đô đốc Richardson được đưa ra sau khi vào cuối tháng 9 vừa qua, một khu trục hạm của Trung Quốc đã tiến đến sát một cách nguy hiểm chiến hạm USS Decatur của hải quân Mỹ đang tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần Đá Ga Ven, đảo do Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông. Thao tác «thiếu chuyên nghiệp và không an toàn» đó đã khiến chiến hạm Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm với tàu Trung Quốc.RFi cũng ghi rằng Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng về tuyên bố của tham mưu trưởng Hải quân Mỹ. Đến thăm thành phố Davao ở miền nam Philippines, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hôm qua tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng «một số quốc gia ngoài khu vực» đang gây rối loạn ở các vùng biển đang tranh chấp và «đã phô trương lực lượng của họ». Ông Vương Nghị nói thêm là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cần «cảnh giác» với sự can thiệp từ bên ngoài.