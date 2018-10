Nam Hàn Trẻ Em Ra Đời Giảm

SEOUL, Nam Hàn -- Số trẻ em Nam Hàn chào đời trong tháng 8 tiếp tục xác lập mức thấp kỷ lục.Bản tin KBS ghi rằng Cục thống kê quốc gia Nam Hàn hôm thứ Tư (24/10) công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 8 năm 2018". Trong đó, số trẻ chào đời trong tháng 8 đạt 27.300 trẻ, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong các tháng 8 kể từ sau năm 1981, khi Nam Hàn bắt đầu thống kê về số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng.Số trẻ chào đời trong tháng 8 đã giảm 33 tháng liên tiếp, trong đó 29 tháng xác lập mức thấp kỷ lục theo tháng.Cục thống kê quốc gia giải thích lý do lớn nhất khiến số trẻ chào đời trong tháng giảm là do dân số ở độ tuổi đầu 30 tiếp tục giảm. Đây là nhóm dân số trong độ tuổi sinh đẻ chính.Ngược lại, có 23.900 người qua đời trong tháng 8, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017, cũng là mức tăng cao kỷ lục trong các tháng 8 kể từ năm 1981. Nguyên nhân được phân tích là do dân số trên 65 tuổi liên tục tăng. Ngoài ra, số ca tử vong do nắng nóng trong tháng 8 cũng tác động tới xu hướng tăng này.Số cặp kết hôn trong tháng 8 đạt 19.300 cặp, giảm 4% so với tháng 8 năm ngoái do dân số đầu độ tuổi 30 giảm. Số cặp vợ chồng ly hôn trong tháng 8 là 9.300 cặp, giảm 2,1%.Trong khi đó, theo thống kê trên mạng Dân Số, trong năm 2018, dân số của Nam Hàn dự kiến sẽ tăng 182.223 người và đạt 51.252.555 người vào đầu năm 2019.Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương, vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 142.664 người.Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 39.559 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Nam Hàn để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.