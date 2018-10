Tín Dụng Đen, Mía Ngập Lũ, Thiếu Đất, Nợ

Xuân NiệmHoàn cảnh nhiều người thê thảm chẳng khác gì thời thực dân Pháp...Bản tin VOV kể: Tín dụng đen đã tạo ra hoàn cảnh “chị Dậu mới”, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nghèo đói, tan cửa nát nhà, thậm chí cùng quẫn, gây hậu quả lớn đến xã hội.Đó là nhận định của đại biểu Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) trong phiên thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.Đối với đồng bào miền núi còn thê thảm hơn, theo bản tin Báo Pháp Luật: 3,2 vạn hộ thiếu đất ở, tín dụng đen bủa vây.Đó là thông tin được ĐBQH Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nêu ra tại phiên thảo luận tại nghị trường Quốc Hội sáng nay (26-10) về tình hình kinh tế xã hội và kết 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi…"Tuy nhiên đồng bào miền núi vẫn là nỗi niềm của cả nước, tỉ lệ hộ nghèo còn cao khi chiếm 52,66% tổng số hộ nghèo cả nước. Thu nhập bình quân thấp, nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập khu vực. 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt, học THPT chỉ đạt 42%, SV chưa có việc làm chiếm 64%, thất nghiệp trong thanh niên chiếm 5,76% gấp 2,5 lần mức trung bình của cả nước.” – ông Vượt đưa các số liệu dẫn chứng.Trong khi đó, Miền Tây lo mía chết. Bản tin SGGP kể rằng tình trạng mía bị ngập lũ kéo dài ở huyện Phụng Hiệp đã đến mức báo động, nếu không sớm có giải pháp tiêu thụ nhanh chóng thì mía sẽ chết tràn lan và nông dân sẽ thiệt hại lớn”.Khoảng 1.300ha mía bị ngập lâu ngày, đang chết dần khiến người trồng mía lao đao.Chiều 25-10, ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết: “Tình trạng mía bị ngập lũ kéo dài ở huyện Phụng Hiệp đã đến mức báo động, nếu không sớm có giải pháp tiêu thụ nhanh chóng thì mía sẽ chết tràn lan và nông dân thiệt hại lớn”.Báo Tiền Phong kể: Bắt quả tang một công ty xả thải trái phép ra hồ có rùa Hoàn Kiếm.Theo nguồn tin của Tiền phong, đoàn thanh tra đột xuất của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bắt quả tang Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hà Nội- chi nhánh Xuân Sơn (URENCO 6) xả thải trái phép nước rỉ rác chưa qua xử lý ra hồ Xuân Khanh, Hà Nội. Đây là nơi sinh sống của cá thể rùa Hoàn Kiếm mới được phát hiện.Bản tin Zing kể: Trung Quốc bị áp thuế, hàng Việt Nam xuất khẩu tăng 5,5 lần.Lốp xe của Trung Quốc bị EC áp thuế chống bán phá giá nên lượng vào châu Âu giảm mạnh. Trong khi đó, chỉ trong 4 tháng, mặt hàng của Việt Nam xuất sang thị trường này tăng 5,5 lần.Cục Phòng vệ thương mại (thuộc Bộ Công Thương) khuyến cáo các doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất lốp bơm hơi bằng cao su dùng cho xe khách và xe tải vì sản phẩm này có nguy cơ bị Ủy ban châu Âu (EC) tiến hành điều tra lẩn tránh thuế hoặc chống bán phá giá.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể chuyện đại công ty Nhật vào VN: Uniqlo mua cổ phần công ty thời trang Việt Nam.Công ty sở hữu chuỗi bán lẻ thời trang Uniqlo của Nhật Bản vừa trở thành cổ đông sở hữu 35% cổ phần tại Công ty cổ phần Elise, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang nữ Elise tại Việt Nam......với kinh nghiệm kinh doanh quốc tế thì chắc chắn nhà đầu tư này sẽ còn giúp Elise trong quá trình phát triển, nhất là việc bước ra thị trường thế giới.Elise là thương hiệu thời trang nữ của Công ty cổ phần Elise có trụ sở tại Hà Nội và hiện có hệ thống hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc dù tham gia thị trường chưa lâu.Báo Một Thế Giới kể chuyện thịt heo: hiện nay các trại của dân đang bán ồ ạt đàn heo, làm thị trường càng rơi vào đà đi xuống, trong khi các chủ lò mổ, khách hàng, thương lái càng dựa vào việc nhiều trại gọi bán heo để có nhiều lựa chọn và ép giá lại các trại khiến giá liên tục giảm.“Thị trường rơi vào tình trạng giảm giá nhanh, giá xuống liên tục, giá cả lộn xộn. Các trại của dân đến tuổi bán thì tranh nhau gọi khách bán, các trại có heo còn nhỏ, khoảng 95-100 kg cũng lo ngại nên liên tục gọi bán heo!”, ông Nguyễn Minh Trung, chủ trại heo 250 nái ở Xuân Lộc, Đồng Nai chia sẽ.Tình trạng bán tống tháo đàn heo, theo phân tích của giới chăn nuôi, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến thị trường trong một vài tháng tới do tổng đàn heo của Việt Nam đang rơi vào thiếu hụt thực sự.Bản tin VietnamNet kể: Biệt thự tiền tỷ bịt kín mọi lối vào, hoang lạnh giữa Sài Gòn.Hàng chục biệt thự có giá tiền tỷ tại quận 2 và quận 9 (TP.SG) rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, xuống cấp và cỏ mọc um tùm.Tại đường Tạ Hiện (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.SG), nhiều căn biệt thư đã xây xong phần thô nhưng chưa hoàn thiện, chưa có người ở. Được biết, đây là dự án được xây dựng từ năm 2010.Báo Dân Trí kể: Ùn ùn vào Việt Nam mùa cuối năm, xe ngoại chạy đua "ăn Tết Việt"...Hàng loạt các dòng xe ngoại từ Thái Lan, Indonesia đổ bộ liên tục vào Việt Nam khiến thị trường xe hơi đang ở trạng thái cạnh tranh quyết liệt giữa các dòng, phân khúc và các hãng xe phổ thông.Nợ, tưng bừng nợ... VOV kể: Nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh tại Ngân hàng ACB.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho thấy nợ có khả năng mất vốn tăng 60% so với cuối năm 2017.Cũng theo báo cáo, nợ xấu của ngân hàng này 9 tháng đầu năm tăng 33% so với hồi đầu năm, đạt 1.849,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn là 360,1 tỷ đồng, tăng 11%, nợ nghi ngờ là 224,9 tỷ đồng, giảm 18%, nợ có khả năng mất vốn là 1.264,5 tỷ đồng tăng 60%.Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát tốt khi chỉ ở mức 0.84%.