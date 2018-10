Thế Tử Saudi: Đánh Giá Nga, TC, Pháp, Nhật Là Bạn Tốt

RIYADH - Bên lề hội thảo quốc tế, thế tử bil Salman (được biết với tên tắt MBS) đánh giá Nga, Trung Cộng, Pháp, Nhật là bạn tốt, là tin cập nhật về diễn biến sau vụ thảm sát nhà báo Khashoggi.Tin al-Jazeera cho biết chính phủ Macron đang chờ thêm thông tin trong khi Thủ Tướng Theresa May loan báo thu hồi chiếu khán của mọi nghi can Saudi.Bà May phát biểu tại QH: Bộ nội vụ sắp ban hành biện pháp thích hợp tuy nhu cầu cấp bách vẫn là sự thật của vụ giết người tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul.