Amazon, Super Micro: Đòi Bloomberg Gỡ Bài Chip Gián Điệp

Khoảng giữa tháng 10/2018, CEO Apple Tim Cook, trong động thái chưa từng có tiền lệ, đã yêu cầu Bloomberg gỡ bỏ bài báo. Tim Cook đồng ý trả lời phỏng vấn của BuzzFeed News để giải quyết các cáo buộc trong bài viết của Bloomberg. Ông khẳng định: “Điều này không xảy ra. Không có sự thật nào cả”. Apple liên tục bác bỏ các luận điểm của Bloomberg.Sau đó khoảng một tuần, Amazon và Super Micro, hai doanh nghiệp khác có tên trong bài viết, cũng quyết định theo sau Apple khi đưa ra các tuyên bố riêng phủ nhận cáo buộc. Andy Jassy, CEO Amazon Web Services, đăng trên Twitter: “@tim_cook đã đúng. Câu chuyện của Bloomberg cũng viết sai về Amazon. Họ không đưa ra bằng chứng nào, câu chuyện thay đổi liên tục, không cho thấy sự quan tâm trong các câu trả lời của chúng tôi trừ phi chúng tôi thông qua giả thuyết của họ. Phóng viên đã bị qua mặt hoặc lạm dụng tự do ngôn luận. Bloomberg nên gỡ bài”.Trong cùng ngày, Super Micro cho biết sẽ tiếp tục điều tra và đánh giá lại các bảng mạch chủ. Chỉ vài giờ sau, CEO Super Micro Charles Liang bổ sung: “Câu chuyện gần đây của Bloomberg tạo ra sự bối rối và lo ngại cho các khách hàng của chúng tôi, khiến cho họ và chúng tôi bị tổn hại. Bloomberg nên hành động có trách nhiệm và rút lại những cáo buộc không có cơ sở về việc linh kiện độc hại đã được cài vào bảng mạch của chúng tôi trong quá trình sản xuất”.Bài báo của Bloomberg dẫn 17 nguồn tin giấu tên nhưng hiện vẫn chưa có thông báo nào về phần cứng bị xâm phạm xuất hiện. Ngay khi được đăng tải, nó đã gây ra làn sóng tranh cãi trong giới bảo mật và nhiều chuyên gia cảm thấy không thuyết phục. Bộ An ninh nội địa Mỹ, Cơ quan An ninh quốc gia, Cơ quan An ninh mạng Anh cũng khẳng định chưa nhìn thấy bằng chứng liên quan đến cáo buộc của Bloomberg.Nguoivietphone.com.