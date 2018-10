Phá Rào, Xe Đụng, Cao Tốc, Chôn Xác, Đi Nhật…

Xuân NiệmQuy hoạch gì đi nữa, rồi cũng có phá rào. Các quan chức luôn luôn biết cách làm ra ngoài lề… và thoát hiểm.Tiền Phong kể về: Phú Quốc, tự 'phá rào' xây dựng sai quy hoạch của Chính phủ…Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực V mới đây cho thấy một số dự án xây dựng tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được duyệt không đúng theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.Báo Pháp Luật kể chuyện đụng xe ở Đà Nẵng: Cụ bà đang đi bộ thì bị ô tô tông ngã xuống đường, tử vong nhưng tài xế không dừng lại...Sáng 16-10, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang điều tra, truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.Thông tin từ một số nhân chứng tại hiện trường khoảng 9 giờ 40 sáng 15-10, cụ bà Trần Thị Nô (75 tuổi, ngụ thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đi bộ trên đường ĐT 601 gần nhà mình.Bản tin Zing kể chuyện đường cao tốc: Cần thanh tra, làm rõ dấu hiệu bớt xén vật liệu ở cao tốc 34.500 tỷ.Các chuyên gia kiến nghị Bộ GTVT vào cuộc, thanh tra toàn diện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để làm rõ nghi vấn bán thầu và bớt xén vật liệu.Trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các nhà thầu có nhiều sai phạm đã được cơ quan chức năng chỉ ra trong các kết luận thanh tra, nhưng chưa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xử lý kịp thời.Báo Giáo Dục VN kể rằng đường cao tốc quốc tế chạy mấy chục năm chẳng sao, còn ở VN thì: Cao tốc ngàn tỷ vừa dùng đã hỏng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chối trách nhiệm.Chỉ sau 1 tháng vận hành toàn tuyến, cao tốc đầu tiên ở miền Trung đã chi chít ổ gà. Đặc biệt, tại Km 27, Km 28, Km 29, Km 45 (từ Thành phố Đà Nẵng vào Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) xuất hiện rất nhiều điểm bị bong tróc...…theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, việc nghiệm thu đã hoàn thành được 1 năm rồi, nên giờ vận hành xuất hiện ổ gà, ổ voi thì trách nhiệm là của Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư và nhà thầu."Lúc hoàn thành, nghiệm thu thì đảm bảo, còn sau 1 năm rồi, lúc vận hành có bong tróc một vài điểm thì phải hỏi Bộ Giao thông vận tải.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Khi đến ghi nhận ô nhiễm tại bãi rác lớn nhất TP.Đà Nẵng, phóng viên bị bảo vệ gây khó khăn, thậm chí có nhóm người còn đòi “chôn xác”.Tối 15/10, đại diện Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết vừa làm việc với 2 phóng viên Nguyễn Thanh Ba, báo VTC News và Nguyễn Văn Cường, báo Quân đội nhân dân về việc bị đe dọa khi đến làm việc tại bãi rác Khánh Sơn.Báo Tổ Quốc kể: Cuộc sống học tập, kiếm “miếng cơm, manh áo” vất vả và nhiều áp lực ở Nhật Bản đã khiến một số sinh viên, thực tập sinh trẻ tuổi người Việt Nam “gục ngã” vì kiệt sức và một số người tìm đến cái chết...Tại đền Nisshinkutsu ở khu vực Minato, thủ đô Tokyo, có thêm một số tấm bài vị ghi những dòng chữ Việt Nam được xếp lên bàn thờ. Theo trang tin Asashi Shimbun, có 81 người Việt Nam đã qua đời từ năm 2012 cho tới tháng 7 năm nay được đặt bài vị tại ngôi đền này.Theo sư cô Thich Tam Tri, 40 tuổi, phần lớn trong số 81 người Việt được đặt bài vị tại đền Nisshinkutsu từng là sinh viên hay thực tập sinh kỹ thuật ở độ tuổi từ 20-30. Có 4 người đã đột tử vào tháng 7 vì một số nguyên nhân khác nhau, trong đó có tự tử.Báo VN Finance kể chuyện Bình Dương: Đại gia Dũng ‘lò vôi’ được chấp thuận đầu tư Khu nhà ở Đại Nam rộng hơn 100ha…UBND tỉnh Bình Dương vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, với diện tích đất hơn 100ha, tổng vốn đầu tư 2.312 tỷ đồng... Dự kiến, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 20.000 người với hơn 3.300 căn hộ.Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.312 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu thực hiện dự án là 989,8 tỷ đồng; nguồn vốn từ doanh thu ứng trước là 1.322,9 tỷ đồng.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện sách giáo khoa: Tiền lãng phí do sử dụng sách giáo khoa đủ xây 20.000 nhà cho người có công…ĐBQH Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trăn trở: “Với 1.000 tỷ đồng lãng phí do sử dụng sách giáo khoa dùng 1 lần, chúng ta có thể xây được 20.000 căn nhà cho người có công. Đấy mới chỉ là con số lãng phí trong một năm”.Báo Lao Động kể chuyện Cà Mau: Cán bộ, viên chức, công chức, NLĐ không được uống rượu, bia, thức uống có cồn trước, trong giờ làm việc. Quy định này được cũng được bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị - đó là một trong những nội dung của Chỉ thị 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành 16.10.Theo đó, cán bộ, viên chức, công chức, NLĐ “Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; các cơ quan, đơn vị đưa quy định này vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình.Bản tin VnExpress kể chuyện công ty Mỹ từ Trung Quốc suy tính dọn sang Việt Nam: Nhà máy Mỹ thành nạn nhân vì đòn thuế của ông Trump.Các công ty đã chuyển sản xuất về Mỹ đang chịu thiệt vì thuế nhập khẩu nước này đánh lên hàng Trung Quốc.Kent International là một hãng sản xuất xe đạp, mở nhà máy ở Manning, Nam Carolina năm 2014 để lắp ráp xe đạp bán cho Walmart và các hãng bán lẻ khác. Họ hiện có 167 nhân viên....Arnold Kamler - Giám đốc công ty này suốt hơn 30 năm cho biết. Ông đã tới Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) để tìm nhà cung cấp mới cho các sản phẩm Trung Quốc bị đánh thuế. “Chúng tôi không thể mang việc làm về Mỹ với tình hình này được. Chúng tôi đang mang việc làm đến các nước khác nhau ở Đông Nam Á”, Kamler nói.Báo Dân Việt cũng kể: Đối tác của Apple tại Trung Quốc muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam. Một đối tác sản xuất của Apple đã xác nhận kế hoạch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh bị ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.GoerTek chịu trách nhiệm lắp ráp AirPods. Công ty hiện đang lên kế hoạch chuyển sản xuất tai nghe không dây AirPods sang Việt Nam. Đồng thời, hai nhà cung cấp smartphone khác, bao gồm Pegatron (Đài Loan) và Cheng Uei Precision Industry đang xem xét mở rộng sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc vì những lý do tương tự, mặc dù điều này có thể không bao gồm thiết bị của Apple.