Thủ Tướng Thái Lên Facebook: Phản Ứng Tiêu Cực Tràn Ngập

BANGKOK - Thủ Tướng gốc quân đội Prayut Chan-O-Cha mở trang Facebook với ý định thu thập dân ý đã thấy tràn ngập bằng các phản hồi tiêu cực chỉ 1 ngày sau, theo tường thuật của AFP.Trong khi toàn dân vương quốc Thái Lan mong chờ tổng tuyển cử 4 năm sau khi quân đội nắm quyền, cựu Tướng Prayut tỏ ra hòa dịu hơn và cả quyết không tranh cử.Trang Facebook “người của quần chúng” của ông Prayut nhanh chóng nhận được 9000 phản hồi ngay trong 1 giờ, đa số là tiêu cực – 1 người viết “Ông là gánh nặng của đất nước. Nếu không từ chức, hãy tổ chức bầu cử tự do và trung thực”.Phóng viên Pháp cho biết : dưới quyền chính quyền của quân nhân mặc thường phục, các hoạt động của chính đảng bị hạn chế gắt gao. 1 cử tri phản hồi “Cấm mọi người vận động quần chúng, nhưng mở trương mục Facebook cho bản thân mình là người bệnh toàn thân”.Người khác khẳng định sẽ bầu đảng Pheu Thai, là lực lượng chính trị của gia đình Shinawatra. Phụ tá của Prayut mở trang twitter dùng khẩu hiệu “Ổn định, thịnh vượng và bền vững” giải thích trang Facebook của Prayut là cổng tiếp cận với dân chúng, không là vận động chính trị.Dĩ nhiên, Facebook của Prayut cũng nhận được 1 số phản hồi tích cực. Nhà báo nhắc lại : chính quyền quân nhân phao tin sẽ tổ chức bầu cử QH vào cuối Tháng 2-2019. Nhưng, Hiến Pháp do tập đoàn quân nhân cầm quyền chỉ đạo soạn thảo dự kiến 1 QH bị quân đội chi phối, bằng Thượng Viện do quân đội đề cử - hơn thế, hành pháp phải hành động theo định hướng gọi là “chiến lược quốc gia” trong 20 năm do quân đội đề ra.