Hong Kong: Biểu Tình Đòi Mỹ, Vì Dân Chủ, Phạt Cán Bộ

HONG KONG - Các nhà tranh đấu của “Liên hội sinh viên độc lập – SIU” và hàng chục cảm tình viên tụ tập biểu tình trước lãnh sự quán Hoa Kỳ hồi tối chủ nhật, để yêu cầu chính phủ Trump trừng phạt các viên chức hành pháp của đặc khu về hạn chế các quyền tự do dân chủ, vì là phản bội quần chúng. Báo bản xứ tường thuật : khoảng 100 người tuần hành với các khẩu hiệu “Free Hong Kong”, và “Hong Kong is not China”.Thủ lãnh biểu tình kêu gọi 1 số cảm tình viên cùng anh chuyển 1 thỉnh nguyện thư tới viên lãnh sự Mỹ - phóng viên cho biết : đoàn biểu tình áp sát cổng của lãnh sự quán thay vì tập trung tại nơi do cảnh sát chỉ định.Lãnh tụ Chan và nhóm chủ lực quyết lưu lại cho tới khi có thể giao tay thỉnh nguyên thư vào sáng Thứ Hai. Cảnh sát nhiều lần nhắc lại lệnh về khu vực biểu tình, sau 11 giờ đêm còn lại trên 10 người ….