Đài Loan, Bắc Hàn Mời Đức Giáo Hoàng

VATICAN -- Nhiều quốc gia Châu Á suy tính mời Đức Giáo Hoàng sang thăm.Bản tin RTI kể rằng chính phủ Đài Loan hy vọng về giải pháp này.Tối ngày 11/10 Phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã đáp máy bay bắt đầu chuyến công du sang Vatican, tham dự buổi lễ tuyên hiển thánh của cố Gíao hoàng Phaolô VI. Trước khi lên máy bay phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã phát biểu bài diễn văn cho biết chuyến đi lần này ngoài việc biểu đạt ý chúc mừng của Đài Loan đối với cố Gíao honàg Phaolô VI, cũng cầu chúc cho toàn thế giới và hai bờ eo biển luôn hoà bình, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Vatican luôn bền vững.Phó tổng thống Trần Kiến Nhân cho biết, trong nhiều năm qua mối giao lưu giữa Trung Hoa dân quốc và Vatican rất mật thiết, tình hữu nghị vững bền, hai bên đã gặt hái nhiều thành quả trên các lĩnh vực như cứu trợ nhân đạo, giao lưu văn hoá, đối thoại xuyên tôn giáo. Chính phủ Đài Loan và người dân luôn kiên trì theo giá trị phổ cập như tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền và mong muốn thế giới hoà bình, tiếp tục dùng hành động tích cực và cụ thể để ủng hộ Gíao Hoàng Pope Francis, giúp đỡ Vatican chuyển tải lý tưởng Tự do, Chính nghĩa, Hoà bình, Bác ái và Nhân đạo đến từng ngõ ngách trên toàn thế giới.Phó tổng thống cũng cho biết thêm, trong lúc tham dự Lễ phong Thánh, ông cũng thay mặt tổng thống Thái Anh Văn và người dân Đài Loan cũng như những người theo đạo Thiên Chúa gửi lời chào cung kính nhất đến Đức Giáo Hoàng Pope Francis, đồng thời cũng hoan nghênh Đức Giáo Hoàng chọn thời điểm thích hợp sang thăm Đài Loan, tiếp tục tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên. Trong thời gian tại Rome, phó tổng thống Trần Kiến Nhân cũng sẽ dành thời gian gặp gỡ các vị giám mục, tu sĩ, các vị nữ tu cũng như các thương gia và kiều bào Đài Loan hiện đang sinh sống tại Ý, cảm hơn họ đã luôn ủng hộ cho nước nhà trong nhiều năm qua.Trong khi đó, một bản tin từ thông tấn Pháp RFI ghi nhận rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un mời Đức giáo hoàng sang thăm Bắc Triều Tiên.Theo hãng tin Yonhap, hôm nay, 09/10/2018, một phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã mời giáo hoàng Phanxicô đến thăm nước này.Phát ngôn viên Kim Eui Kyeom, được Yonhap trích dẫn, cho biết là tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sẽ chuyển thư mời của ông Kim Jong Un khi hội kiến giáo hoàng Phanxicô nhân chuyến công du châu Âu vào tuần tới. Trong chuyến công du này, ông Moon Jae In sẽ ghé Vatican hai ngày 17 và 18/10.Theo lời phát ngôn viên nói trên, tổng thống Hàn Quốc sẽ kêu gọi sự trợ giúp của giáo hoàng Phanxicô cho việc thúc đẩy hòa bình ở trên bán đản Triều Tiên và thảo luận với ngài về hợp tác tương lai giữa Seoul với Tòa Thánh.RFI ghi rằng trong những tháng gần đây, lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đã bày tỏ sự ủng hộ tiến trình xích lại gần nhau giữa hai miền Triều Tiên, thậm chí đã tiếp đại diện của Seoul và Bình Nhưỡng. Vào tháng 4, giáo hoàng đã hoan nghênh hai lãnh đạo Moon Jae In và Kim Jong Un về bước “can đảm” của họ tiến đến hòa giải và cho biết ngài cầu nguyện cho thành công của thượng đỉnh liên Triều.Theo thống kê của Hội đồng Giám mục châu Á, hiện có khoảng 5,8 triệu giáo dân Công giáo ở Hàn Quốc, chiếm 11% dân số. Nhưng ở miền bắc thì hiện chưa có số liệu chính xác. Theo Hiệp hội Công giáo Triều Tiên của Nhà nước, ở Bắc Triều Tiên hiện có 3 000 giáo dân trên tổng dân số 25 triệu người, nhưng các nhà quan sát ở bên ngoài cho rằng số tín đồ Công giáo ở miền bắc chỉ gồm khoảng 800 người.Cũng như các tôn giáo khác, Giáo hội Công giáo ở Bắc Triều Tiên hoạt động dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ và Hiệp hội Công giáo Triều Tiên vẫn chưa được Vatican thừa nhận.Theo các chuyên gia, chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên của giáo hoàng, nếu diễn ra, sẽ có một ý nghĩa đặc biệt, vào lúc Kim Jong Un muốn thuyết phục thế giới rằng chế độ của ông đang thay đổi, chứ không còn là một chế độ đàn áp tàn bạo và chỉ nhắm đến việc phát triển vũ khí nguyên tử.