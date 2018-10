Lá phiếu tự do trong tình chiến hữu





Giao Chỉ, San Jose



Ca sĩ Diệu Linh và Nghị viên Nguyễn Tâm trong tiệc gây quỹ tranh cử ngày 12/8/2018.





Lời nói đầu.

Tuần trước nhân mùa bầu cử 2018 tôi viết bài:"Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc". Nhận được nhiều ý kiến của chiến hữu.

Trong đó có 2 câu hỏi. Hỏi rằng.

Sao lại phê phán tướng Bình và tại sao lại bầu cho nghị viên Nguyễn Tâm.

Xin được phúc đáp.



Niên trưởng của tôi.

Trải qua 21 năm trong quân đội, tôi có nhiều niên trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là một trong các niên trưởng của tôi. Trải qua hơn 20 năm quen biết ở xứ lạ quê người, ông vừa là chiến hữu lại vừa là hàng xóm đồng hương.

Trước khi trả lời về bầu cử, xin nói đôi lời về bác Nguyễn Khắc Bình.



Ông hơn tôi 3 tuổi. Đi lính trước tôi 4 năm. Người Sài Gòn động viên khóa 1 trừ bị Thủ đức 1950. Dân Hà Nội theo khóa 4 phụ trừ bị Đà Lạt. Thủ Đức gọi bác về làm quen với đồi Tăng Nhân Phú. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 vào miền Nam leo núi Lâm Viên. Gần ngày tàn cuộc binh đao bác dưới quyền tướng Thiệu bên phủ tổng thống. Tôi làm việc bên tổng tham mưu với tướng Viên. Vật đổi sao rời, chúng tôi lại gặp nhau trong khu Mobil Home. Mỗi chiều thứ hai cùng đem rác ra đường ta lại gọi Hi. Trong số các niên trưởng di tản hay HO qua Mỹ, bác Bình là người hăng hái tham dự các công tác cộng đồng. Xuất thân tướng tình báo ông trở thành niên trưởng ngoại giao. Ông hết lòng xây dựng tổ chức Tập thể quân đội và chấp nhận rất nhiều phê phán của búa rìu dư luận. Ngày nay chúng tôi không còn tổng thống và các tổng tư lệnh. Các quân khu cũng chẳng còn ai. Bác Bình là niên trưởng hiếm hoi còn lại. Trong chỗ tình riêng, tôi cảm ơn bác đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều trường hợp. Một lần tổ chức văn nghệ đấu tranh, niên trưởng Bình đã mời các tướng lãnh lên sân khấu ngọn đồi đại học Foot Hill. Quý vị cùng các chiến binh hải lục không quân VNCH hát bản cờ bay. Tướng Bùi Đình Đạm và tướng Nguyễn Hữu Tần ngày nay không còn nữa, nhưng hình ảnh lịch sử trong tình chiến hữu vẫn còn lưu lại muôn đời trong Việt Museum. Chúng tôi cũng nhờ bác Bình vốn là tham mưu trưởng của vị thủ tướng Tư mắt Kiếng nên mới có dịp phỏng vấn niên trưởng Trần Thiện Khiêm.



Bây giờ nói đến chuyện bầu cử. Anh em chúng tôi cùng ở trong khu 7 San Jose và 4 năm trước đã đồng ý bỏ phiếu cho anh Nguyễn Tâm. Nói là vận động cho to chuyện, trên thực tế gia đình tôi cũng chỉ góp quỹ chút đỉnh và cộng thêm 2 lá phiếu. Năm nay qua kỳ tái cử vòng đầu, niên trưởng Bình vì lý do riêng đã ủng hộ cô Vân Lê. kết quả anh Tâm về nhất, cô Mễ Maya về nhì và cô Vân thứ ba. Bác Bình điện thoại cho chúng tôi và cả anh Tâm bầy tỏ lời khen ngợi. Tuy nhiên giờ chót người quyết định ủng hộ cô Mễ Maya. Ông cho rằng chúng ta ngày này là công dân Mỹ nên Việt hay Mễ cũng là Hoa Kỳ. Vì tuyên bố công khai lại thêm có lời in trên bản thông báo nên coi như ván đã đóng thuyền. Chúng tôi chỉ viết lời góp ý hết sức giới hạn. Tình chiến hữu huynh đệ chi binh và nghĩa đồng hương hàng xóm láng giềng chắc chắn vẫn không ảnh hưởng. Việc chọn lựa bầu cử ngay trong gia đình ý kiến khác biệt là chuyện bình thường. Xin các chiến hữu cao niên nếu thắc mắc vui lòng thông cảm.



Tại sao tôi bầu cho Nguyễn Tâm.

Thông qua chuyện bầu cử với niên trưởng Bình, các chiến hữu cao niên hỏi chúng tôi tại sao lại bầu cho anh Tâm. "Anh chàng luật sư mất bằng, nghị viên hốt rác, homeless, lập trường chao đảo, và không được các giới chức ủng hộ."

Xin trả lời như sau.



Thứ nhất:

Gia đình chúng tôi cư ngụ tại San Jose qua 4 thập niên. Thành phố này đã từng là nơi xếp hạng cao trong các đô thị tại Hoa Kỳ. Đó là thành quả lãnh đạo chung của cả hội đồng thành phố.

Tôi mới đọc bảng thành tích công tác riêng của nghị viên Tâm. Từ cứu lụt, hốt rác, homeless, nhà cháy, ra mắt sách, cao niên, gia đình, trẻ em, văn hóa, giáo dục, xã hội, chính trị. Trong 40 năm qua tôi thực sự chưa thấy bất cứ một nghị viên nào quan tâm và nỗ lực công tác cho cộng đồng Việt như anh Tâm đã làm trong 4 năm.

Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.



Thứ hai:

Sáng chủ nhật tôi có dịp đến thăm quán cà phê Vườn rau Cộng đồng. Mấy chục cái ghế không cái nào giống cái nào. Cà phê miễn phí, đóng góp tùy nghi. Những người dân Việt khu 7 tự động phục vụ. Những khách hàng gốc Việt khu 7 quen thuộc vừa ăn sáng vừa bàn chuyện thiên hạ sự. Những luống rau xanh đủ loại. Hai vợ chồng khách phương xa ghé lại thăm vườn rau. Bà họa sĩ vốn là giáo sư cao niên vừa tưới rau vừa khoe với khách. Hỏi rằng vườn rau này của ai. Đáp rằng vườn rau của Nghị Tâm. Rất khiêm nhường đơn sơ nhưng là vườn rau mang hồn dân tộc. Tôi rất xúc động với những hình ảnh nhỏ bé này.





Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.



Thứ ba:

Nghị viên Nguyễn Tâm làm việc trong hội đồng thành phố với 2 phe đối nghịch, nhưng không có ai ra mặt ủng hộ. Tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương suốt 30 năm, nhưng City và County không yểm trợ. Hai phe Hoa Kỳ vận động bầu cử đối lập suốt 40 năm qua là phòng thương mại và nghiệp đoàn lao động, không bên nào hợp tác với Nguyễn Tâm. Báo chí Hoa Kỳ và thậm chí cả một phần báo chí Việt Nam cũng không vận động cho Nguyễn Tâm. Tại sao ?. Lý đó giản dị. Tâm chủ trương độc lập và chỉ trông cậy trực tiếp vào cử tri. Tâm là người không ai mua chuộc được. Untouchable.

Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm. The Untouchable.



Thứ tư:

Quận Santa Clara có 15 thành phố. Trong đó San Jose không phải là thị xã. Với hơn 1 triệu dân, San Jose là một đô thị. Suốt dọc duyên hải CA, từ San Diego, LA lên đến SF chỉ có San Jose là đô thị duy nhất ban hành nghị quyết cấm cộng sản treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố. Nghị quyết do Nguyễn Tâm đề nghị.

Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.



Thứ năm:

Tôi vừa nói chuyện với chuyên viên một công ty làm công tác nghiên cứu cho San Jose City. Dự án gây quỹ trong cộng đồng Việt từ 20 dến 40 triệu để xây dựng trung tâm văn hóa cho Việt Nam. Chuyện thật viển vông như cái bánh vẽ sẽ khánh thành vào dịp Tết Congo. Với tuổi cao niên hiện nay, tôi rất vui mừng vì thành quả cụ thể do anh Tâm đem lại với khu trung tâm đang hoạt động ngày đêm. Các chương trình văn hóa giáo dục, xã hội, nghệ thuật diễn ra hàng tháng là chuyện ngày xưa chưa từng có.

Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.



Thứ Sáu:

Nếu tôi có con cháu đối thủ của Nguyễn Tâm, thí dụ như cô Vân Lê. Không cần ai yêu cầu. Con cháu chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ Nguyễn Tâm. Hay ít nhất cũng âm thầm mong cho Tâm thắng cử. Anh sẽ là người giữ sân cho tương lai. Bốn năm sau đến lượt, ta lại tranh cử. Nếu cô Maya thắng cử. Thêm một nghị viên gốc Mễ vào hội đồng thành phố. Lại thêm 4 năm cô sẽ tái cử . Khu 7 vĩnh viễn là đất của người Mễ.

Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.





Thứ bẩy:



Chúng tôi cư ngụ tại khu 7. Không có nhiều lựa chọn. Chỉ có 2 người vào chung kết. Tâm và Maya. Một người Việt đương nhiệm có thành tích. Một người Mễ chưa có kinh nghiệm ngoài những lời hứa hẹn toàn là Cung đàn lạc điệu.

Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.



Ý kiến của tôi là thực sự cử tri khu 7 . Hoàn toàn xét trên công việc. Không bào chữa hoặc chê bai cá nhân Nguyễn Tâm hay cá nhân cô Maya. Không tranh luận với các dư luận khác biệt.



Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393