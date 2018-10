“Đất Nước Sa Vào Hầm Chông”

và buổi tưởng niệm Nguyễn Chí Thiện

Thanh Thư

Pic 1. Bích chương buổi tưởng niệm

Năm nay là năm thứ 6 người thi sĩ bất khuất Nguyễn Chí Thiện đã nằm xuống an vui đời đời ở miền vĩnh cửu. Tuy nhiên những người bạn thiết và biết bao người thương mến ông đã không quên ông, vẫn luôn nhắc nhở đến tinh thần quật cường, những ý nguyện và mơ ước của ông. Tất cả cùng nhau tụ họp tại thành phố Little Sài Gòn cùng tưởng niệm và hát vang những ca khúc đấu tranh để chuyển lửa và lòng nhiệt huyết về quốc nội hầu thắp sáng một niềm tin Việt Nam được tự do dân chủ.

Ngày Chủ Nhật 7 tháng 10 vừa qua tại nhà hàng Moonlight ở Westminster, Nam Cali, nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện và đoàn Du Ca Nam Cali đã cùng hợp sức thực hiện chương trình với chủ đề "Đất nước sa vào hầm chông"





Pic 2. Đoàn Du Ca Nam Cali





Pic 3 Nhà Văn Trần Phong Vũ, bạn thiết của NC Thiện





Pic 4. GS Đỗ Anh Tài

Quan khách tham dự rất đông có thể đoán từ ba đến bốn trăm quan khách. Tôi ngạc nhiên vì không chỉ có phái nam, mà phái nữ hiện diện rất đông và không chỉ có người lớn tuổi mà thành phần trung niên cũng có.

Trước khi chương trình bắt đầu tôi đã hỏi cảm nghĩ của một phụ nữ trung niên. Chị cho tôi biết ý kiến của chị như sau "Mình biết ông là một nhà thơ rất yêu nước, nổi tiếng và suốt đời ông tranh đấu cho dân chủ. Ông đã chịu đựng lao tù cộng sản trong nhiều năm mà vẫn giữ tinh thần bất khuất như vậy. Đến khi ra nước ngoài vẫn tiếp tục tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Mình và rất nhiều người yêu mến ông nghe được buổi lễ hôm nay, đến đây để tưởng nhớ đến ông và thắp cho ông một nén hương lòng. Mình mong muốn trong lời nguyện của mình hiệp cùng với ông vang lên cõi trên cao để cùng nối tiếp tinh thần đấu tranh của ông. Đồng thời mình cũng xin ông phù hộ cho nước VN sớm có dân chủ tự do". Lời nói đầy chân tình của chị Lý khiến tôi vô cùng cảm động, có lẽ nơi xa xôi nào đó ông cũng nghe được nỗi lòng và lời cầu nguyện của chị cùng bao nhiêu người khác nơi này.

Một cặp vợ chồng từng đọc thơ ông đến từ Oakland, Bắc Cali nghe truyền thông đưa tin đã đến dự và chia sẻ "Tôi thấy thơ của NCThiện rất hay và ý nghĩa, chúng tôi cũng ủng hộ tinh thần đấu tranh của chí sĩ nên đến đây hôm nay. Tôi biết trong số những quan khách hiện diện hôm nay còn có những người đã từng trải qua thời gian tù đày trong ngục tù cộng sản, có thể họ không biết làm thơ nhưng họ có cùng một giấc mơ như ông đã từng viết trong một lá thơ xin nhà xuất bản in tập thơ của ông "Tôi nghĩ rằng hơn ai hết , chính những nạn nhân chúng tôi phải phơi bày trước thế giới nỗi đớn đau cùng cực của dân tộc chúng tôi, một dân tộc bị đầy đoạ, áp chế hết mức. Trong quãng đời tan đổ của tôi, chỉ còn sót lại một giấc mơ. Đó là được nhìn thấy, ngày càng có nhiều người hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản là một tai hoạ của nhân loại."





Pic 5. Đoàn Du Ca Trẻ Nam Cali





Pic 6. Ca sĩ Nam Trân

Pic 7. GS Doãn Quốc Sĩ và con gái

Ngoài quan khách ra còn có sự hiện diện nhất đông đảo của giới truyền thông báo chí, các hội đoàn và các vị dân cử. MC là Bích Trâm và Phạm Gia Đại đã giới thiệu sự có mặt của Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí, đại diện của các dân biểu Allen Lowenthal, Nguyễn Thanh Thủy hội trưởng hội thương phế binh và quả phụ, Frances Thế Thủy Ủy viên Giáo Dục Westminster, Nguyễn Văn Hải tự làm Điếu Cày, Anthony Phạm từ San Diego, Hồ Văn Thinh của VNCH Foundation, NB Song Thuận của câu lạc bộ Hùng sử Việt, Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ , Trần Đức Nhã của bên Công Giáo. Giới truyền thông có đài Việt Phố, đài Radio Đáp Lời Sông Núi, đài Sài Gòn TV, báo Sài Gòn Times, Mạng Lưới Nhân Quyền, báo Người Việt, báo Mõ San Francisco ..v..v.

Ban tổ chức nhấn mạnh, năm nay là một dịp rất đặc biệt, bởi vì ngày 10 tháng 6 vừa qua người dân 3 miền trong nước đứng lên đứng lên biểu tình để phản đối chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng bởi vậy nên ban tổ chức buổi tưởng niệm mới quyết định tổ chức lớn hơn mọi lần ở tại đây để cùng thắp sáng niềm tin và tranh đấu để Việt Nam được tự do dân chủ và nhân quyền cho người dân ở trong nước. Đó cũng là ý nguyện của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Tiểu sử cố thi sĩ NCT cũng được tóm lược và Giáo sư Đỗ Anh Tài đã lên đọc một vài bài thơ tiêu biểu của ông. Nhà văn Trần Phong Vũ đã cám ơn nhóm thân hữu NCT trong 5 năm qua đã liên tục làm những buổi tưởng niệm cho cố thi sĩ. Riêng năm nay buổi tưởng niệm lại có một sắc thái đặc biệt với sự hiện diện một nhóm du ca trẻ là thế hệ mầm non sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. ông có nhắc đến bài thơ" Sẽ có một ngày". Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình đến từ Oregon lên phát biểu về bản chất giả dối, tàn bạo phi nhân của Đảng Cộng Sản mà thi sĩ NCT đã trải nghiệm mà viết lên thành những vần thơ lột trần được bản chất rất thật đó.

Phần thắp nến và cầu nguyện cho chí sĩ NCT và quê hương VN đã được quan khách chân thành hưởng ứng.





Pic 8. Quan khách với Nhà Báo Điếu Cày đứng giữa

Pic 9. Phạm Đỗ Thiên Hương, Trưởng đoàn Du Ca

Pic 10. MC Bích Trâm

Tiết mục văn nghệ của đoàn Du Ca Nam Ca Li được trình bày xen kẽ với phần phát biểu của các diễn giả. Nhìn nhóm trẻ Du Ca tràn đầy sức sống và nhiệt huyết trình bày bài "Ước Mơ Việt" của Đình Đại phổ thơ Cao Nguyên, khán thính giả ai cũng nức lòng thấy được con cháu Việt hải ngoại của thế hệ tiếp nối sao mà đáng yêu. Đoàn Du Ca Nam Cali với bài "Đoàn ta ra đi" luôn là một hiệu cờ phất cao cho tiếng hát Du Ca lên đường. Những "Đường Việt Nam, Hùng Ca Sử Việt, Anh Em Tôi, Bài Ca Tuổi Trẻ, Không Phải Là Lúc, Đuốc Hồng Tuổi Trẻ" liên tiếp được các anh chị em trong đoàn ca vang. Nữ ca sĩ với giọng ca cao vút thánh thót Nam Trân đến góp giọng trong bài "Đêm nhớ trăng Sài Gòn và Cơm Chiều". Lâm Dung đã nức nở trong bài "Khát" của nhạc sĩ Phan V Hưng. Khán giả đã kiên nhẫn ngồi trong chương trình Du Ca dài ba tiếng đồng hồ và không quên hát theo thật nồng nhiệt như các buổi trình diễn của Du Ca khác. Giáo sư Doãn Quốc Sĩ, 95 tuổi, đoàn viên Du Ca từ ngày mới thành lập đến giờ, vẫn luôn có mặt và cùng lẩm nhẩm hát theo như các buổi Du Ca khác.

Buổi lễ chấm dứt với bài "VN quê hương ngạo nghễ" của Nguyễn Đức Quang luôn làm mọi người hứng khởi và to giọng hát theo vì người Việt nào mà không muốn:

"Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam

Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian

Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên."



Thanh Thư