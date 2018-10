TQ: Bắt Chủ Tịch Interpol Để Điều Tra Tội Nhận Hối Lộ

BEIJING - Chủ tịch Interpol, là công dân Trung Cộng, mất tích từ máy ngày qua, thực tế là đang bị giam giữ để điều tra, theo xác nhận của nhà cầm quyền Hoa Lục.Thông báo do “ủy hội giám sát quốc gia - NSC” công bố trước nửa đêm chủ nhật chỉ cho biết ông Meng Hongwei bị điều tra về 1 số vi phạm luật pháp – giới phân tích nhận xét : đây là hành động bất chấp ảnh hưởng quan hệ quốc tế.Ông Meng 64 tuổi từng lá thứ trưởng an ninh được vợ báo tin mất tích từ ngày 25-9, theo thông tin từ Bộ nội vụ Pháp.Không rõ có phải Meng phạm kỷ luật của đảng như thường thấy trong các thông báo từ cơ quan chống tham nhũng.Hôm Thứ Bảy, tổ chức Interpol chính thức yêu cầu Beijing cung cấp thông tin về ông Meng mất tích sau ngày từ Lyon đi Hoa Lục.Cảnh sát Pháp đang mở cuộc điều tra riêng.Tin mới nhận ghi : Bộ công an loan báo Meng bị tố cáo nhận hối lộ - đảng ủy tại Bộ này đã họp trong đêm và quyết định đồng thuận về nhu cầu điều tra Meng, cũng khẳng định sự trung thành với chủ tịch Xi và lãnh đạo của đảng.Interpol đã nhận được thư từ chức của Meng, 1 trong 6 thứ trưởng công an từ 2004.