Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc





Giao Chỉ, San Jose







Lại sắp đến kỳ đầu phiếu.

Lần này tôi có chuyện buồn muốn than phiền với quý vị cử tri gốc Việt.

Thời kỳ 35 năm về trước, mới vô quốc tịch, ghi danh đi bầu lần đầu tiên. Chưa quen biết với thể thức bầu cử. Tài liệu toàn bằng Anh ngữ. Ứng cử viên chẳng quen biết ai. Các dự án luật tối mò. Nhưng đi bầu với tấm lòng thanh thản. Chẳng biết bao giờ mới có các ứng cử viên gốc Việt tranh cử để cho anh chị em phân vân, bàn tán và cùng chia năm xẻ bẩy tấm lòng.



Hôm nay đã 35 năm sau.

Tin trên báo cho biết ở miền Nam CA kỳ ngày có đến 24 ứng cử viên gốc Việt tranh cử đủ mọi chức vụ. Trong đó lại có đến riêng 13 vị họ Nguyễn. Cuộc tranh cử ở miền Nam tha hồ tưng bừng. Còn ở miền Bắc CA chúng tôi, việc tranh cử không nhiều và ồn ào như miền Nam. Tuy nhiên thu hẹp lại trong cái chức vụ khiêm tốn là nghị viện khu 7 tại thành phố San Jose. Nơi tôi cư ngụ hiện nay đã có chuyện muốn phàn nàn với bằng hữu.





Nếu tôi không nói, Ai nói ? Bây giờ không nói, Bao giờ.?





Xin nói một chuyện nhỏ như sau.

Thành phố San Jose, My Home Town chia làm 10 khu vực. Khu bình dân số 7 tương đối có nhiều dân Việt cư ngụ. Tuy vậy từ nhiều năm qua chưa ai nghĩ đến việc ra tranh cử nghị viên. 15 năm trước ông nghị viên da đen lem nhem toàn chuyện lặt vặt bị thưa kiện phải vào tù và bỏ ghế trống. Hai cô gái Việt họ Nguyễn ra tranh cử. Giáo sư và luật sư. Cả 2 đều xuất sắc. Cộng đồng chia 2. Tranh cử sôi nổi. Sau cùng cô giáo sư chiến thắng. Ghế nghị viên khu 7 lần đầu tiên trong lịch sử có cô gái Việt làm chủ. Ông thẩm phán trẻ tuổi gốc Việt đầu tiên của địa phương chủ tọa tuyên thệ bên ngọn cờ Vàng. Cô gái Việt bé nhỏ hiên ngang ngồi vào ghế nghị viên giữa một hội trường mênh mông và uy nghi với tiếng vỗ tay vang dội của cộng đồng. Nhưng ai có ngờ đâu, niềm vui đã nằm trong thiên tai. Bất đồng ý kiến về cái tên gọi Little Sagon mà trận chiến mở ra kéo dài suốt 10 năm dài. Nữ nghị viên họ Nguyễn hết sức vất vả cầm cự được một thời gian rất dài trải qua 2 nhiệm kỳ và một lần bị truất phế nhưng vượt qua. Tuy vậy ảnh hưởng của hận thù Little Saigon đã làm cô thua trong gang tấc khi tranh cử dân biểu tiểu bang CA. Lần đầu tiên trong lịch sử tranh cử tại San Jose, cử tri gốc Việt bỏ rơi cô gái Việt và dồn phiếu chiến thắng cho ứng cử viên gốc Ấn. Xin cho phép chúng tôi đặt tên đây là câu chuyện Cay đắng nở Hoa.. Bây giờ, kẻ thắng người thua. Phe ủng hộ và phe chống đối đều đã suy ngẫm và học được bài học. Chân lý không phải do sự thực. Tất cả chỉ là phép xử thế.

Lời nói không mất tiền mua.

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...



Bây giờ xin kế tiếp chuyện khu 7, San Jose.

Khi cô gái Việt họ Nguyễn hết nhiệm kỳ, có 2 nhân vật cộng đồng ra ứng cử cùng với nhiều sắc dân khác. Khu 7 vốn có đa số dân Mễ nên họ là đối thủ quan trọng nhất. Là cử tri khu 7 và cũng là chỗ quen biết từ lâu, chúng tôi chỉ có một lá phiếu nên dành cho ứng cử viên Nguyễn Tâm. Bên cạnh nhà có vị niên trưởng hàng xóm nguyên là tướng lãnh đàn anh có cùng chung ý kiến. Chúng tôi hăng hái dự tiệc gây quỹ. Kết quả, anh Tâm Nguyễn chiến thắng được vào chung kết với cô gốc Mễ Maya. Trận cuối cùng Việt Nam thắng trong gang tấc. Ai cũng nói rằng nếu thua đổi thủ gốc Mễ thì muôn đời Việt Nam không thể có mặt trong hội đồng thành phố. Hiện nay bên khu 4, rất may mắn chúng ta có thêm một nghị viện gốc Việt, nhưng địa phương này không có nhiều cử tri Việt Nam để giữ được lâu dài. Đó là câu chuyện 4 năm trước. Kỳ này nghị viên Tâm tái tranh cử lại đụng với cô Maya và hai bên sẽ vào chung kết trong tháng tới. Phần chúng tôi, trước sau như một, tiếp tục ủng hội ứng cử viên Nguyễn Tâm. Sau đây là những lý do. Khu 7 là một vùng đất may mắn có sự liên tục lịch sử. Dù sao cô gái họ Nguyễn cũng đã trấn thủ được 10 năm. Bây giờ ông Tâm Nguyễn kéo dài được thêm 4 năm. Nếu phe ta làm ăn tốt đẹp rất nhiều hy vọng sẽ có người tiếp tục 2 nhiệm kỳ 8 năm và khu 7 sẽ mãi mãi là đất của Việt Nam. Hiện nay trong hội đồng thành phố đã có 5 uỷ viên gốc Mễ. Nếu thêm khu 7 trong tay người Mễ sẽ khuynh đảo mọi quyết định trong đời sống dân sinh của cả thành phố. Chúng ta không chống người Mễ, đơn thuần chỉ cần giữ chỗ để có một tiếng nói nhỏ bé cần thiết trong nghị trường. Nguyễn Tâm chính là nhu cần cần thiết duy nhất phải giữ cho được cái ghế khu 7. Tại San Jose hiện này đã có rất nhiều trung tâm sinh hoạt dành cho gốc Mễ. Trung tâm cộng đồng Mễ, trung tâm văn hóa Mễ, Thư viện Mễ, giám sát viên gốc Mễ, nghị viên gốc Mễ và các ngân sách chính phủ địa phương dành cho các hội đoàn gốc Mễ.



Sống ở đất này trong bao nhiêu năm, quý vị có bao giờ biết được những nghị viên gốc Mễ là những ai. Quý vị có hy vọng gì các vị nầy quan tâm và lo lắng cho cộng đồng Việt Nam. Nếu cô Maya trúng cử, mối quan tâm của cô bắt buộc phải là người Mễ. Đây là chuyện bắt buộc rất thường tình.

Nếu chúng ta không dồn nỗ lực giữ lại chiếc ghế mong manh khu 7 thì kỳ thất bại này sẽ sẽ thất bại của tất cả cộng đồng.



Chia xẻ nỗi buồn.

Như đã trình bày ở phần mở đầu, cuối tuần này tôi có 2 chuyện buồn. Mới sáng ra nhặt tờ báo San Jose Mercury News và lấy thêm mấy tờ quảng cáo bầu cử. Tin từ trên thư của cô Maya gốc Mễ nhắc lại những nhận định rất tàn nhẫn của báo SJMN về ông Nguyễn Tâm. Nhắc lại những sai lầm của ứng cử viên Việt Nam xảy ra từ trước nhiệm kỳ thứ nhất. Tuyệt đối không nói đến thành tích 4 năm qua của đương sự. Mặt khác đề cao các thành tích chưa bắt đầu của cô Maya. Thật không ngờ tổng thống Trump đã từng nói báo chí quốc gia Hoa Kỳ toàn Fake News mà ngày nay tại khu vực nhỏ bé này của San Jose anh chàng Mercury cũng chơi trò Fake News như thiên hạ. Tôi viết thư cho tòa báo mắng cho mấy mắng và nhà tôi hành động rất cụ thể là chấm dứt mua báo hàng ngày. Đây là chuyện nhỏ nhưng kể cho các bạn biết là phải chấm dứt một thói quen thường lệ đọc báo Mỹ hàng ngày từ hơn 30 năm qua. Chuyện buồn thứ hai là trên tờ quảng cáo của cô Maya có hình ảnh và lời giới thiệu nhiệt thành của niên trưởng Bình, hàng xóm thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi không thể viết gì hơn là điều này thật vô cùng đáng tiếc. Tôi có thưa chuyện trực tiếp với xếp. Thưa rằng. Chúng ta không thể tưởng tượng là trong hàng ngũ nhân sĩ niên trưởng của cộng đồng Mễ Tây Cơ ở xứ này, dù có thù ghét cô Maya đến đâu chăng nữa, ai là người có đủ can đảm quay lưng lại toàn thể dân Mễ để đi ca tụng và yêu cầu dồn phiếu cho nghị viên Việt Nam Tâm Nguyễn. Ấy vậy mà, ngài nỡ lòng nào....T



rong số dân bị lụt kỳ vừa qua tại khu 7 có nhiều người Việt và người Mễ. Dân Mễ ở đây vì nhận thấy ông nghị Tâm nỗ lực cứu lụt nên âm thầm bỏ phiếu cho ứng cử viên Việt Nam. Nhưng nếu yêu cầu đăng báo danh tính, họ tuyệt đối không bao giờ người ta công khai ra mặt quay lưng lại cô Maya. Tại sao như vậy. Bởi vì mọi người dù là Việt hay Mễ, ai cũng cầm trong tay lá phiếu có hồn dân tộc. Mễ hay Việt, có trong tay lá phiếu đều là công dân Mỹ. Nhưng tại sao danh xưng rõ ràng phải gọi là Mỹ gốc Việt. Trong lá phiếu Hoa Kỳ đôi khi có hồn dân tộc. Hận thù cử tri gốc Việt, bỏ phiếu cho thiên hạ, vì đây là phiếu tự do, lựa chọn là quyền hiến định. Nhưng ra mặt trình diễn hận thù, làm thành mặt trận chống đối công khai để trồng cây Cay đắng nở Hoa, e rằng cần suy nghĩ lại.



Trên tờ quảng cáo của cô Maya có danh tính của các chức sắc chính quyền và cả các nhân vật Việt Nam. Trên quảng cáo của ông Tâm Nguyễn chỉ thấy trần trụi những công tác thực sự đã hoàn thành và các dự án còn dang dở. Không có các phe phái danh tiếng ủng hộ. Ông là nghị viện độc lập chỉ trông cậy vào trái tim nhiệt thành, đôi chân vững trãi cùng các bạn đi xin phiếu. Nguyễn Tâm thực sự là nghị viên của chúng ta, những người dân Việt khu 7. Nghị viên của những buổi chào cờ ở cà phê vườn rau. Nghị viên búi tó củ hành đi mô tô đến với anh em khi bị kẹt đường. Nghị viện đi hốt rác và cầm đàn hát du ca với Nguyễn Đức Quang.



Trong nghị trường ông Tâm làm tròn nhiệm vụ với cả thành phố dù rất cô đơn. Riêng với cộng đông Việt Nam, thành tích 4 năm nhiệm kỳ đầu là một thách đố 40 năm qua chưa từng xẩy ra. Nghị viên Tâm có được các bạn đồng hành hết sức nhiệt thành. Phe ta luôn luôn có tinh thần quyết chí chiến thắng. Nhưng riêng tôi vẫn rất ngần ngại. Tháng tới, vào cái đêm sau cùng đếm phiếu để chờ kết quả. Nếu các bạn là người Việt Nam ủng hộ cho cô Maya, phải chăng các bạn sẽ đem cờ vàng đến hát khúc khải hoàn ca bên cạnh lá cờ Mễ. Hay quý vị cùng than khóc cho thiên hạ bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi rất quản ngại cho các bạn. Mười hai con giáp các bạn chẳng giống con giáp nào.



Phần chúng tôi, nếu Nguyễn Tâm may mắn vẫn còn giữ được khu bẩy cho thế hệ tương lai. Chúng tôi rất sung sướng biết rằng anh em ta vẫn còn giữ trong tay những lá phiếu độ lượng, những lá phiếu bao dung. Những lá phiếu có hồn dân tộc.



Nếu trời không thương anh chị em. Chúng tôi sẽ khóc bằng tiếng nước tôi cho cái cộng đồng đau thương hận thù, hẹp hòi và thường xuyên chia năm xẻ bẩy.