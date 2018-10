Dệt May, FDI Đầu Tư, Du Lịch, Chỉ Số BCI, Phú Quốc

Xuân NiệmKinh tế tăng tốc... đó là cái nhìn chung của các doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam. Nhưng vẫn có một số lĩnh vực quan ngại.Bản tin VietnamNet kể: Theo đánh giá của Hiệp hội dệt may Việt Nam Vitas với lượng dân số gần 100 triệu người mức tiêu dùng hàng dệt may hiện nay chiếm từ 5 đến 6 % chi tiêu của người dân, tương đương từ 3,5 đến 4 tỷ USD đã cho thấy đây là thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên các mặt hàng dệt may trong nước hiện vẫn đang ở mức thấp, một trong những lý do là hàng lậu, hàng nhái, hàng giả gắn mác hàng Việt còn bày bán tràn lan. Và phần lớn các doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các cửa hàng, đại lý ở đô thị, thành phố lớn, chưa thật sự chú trọng đầu tư thị trường nông thôn.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Theo UNTCTAD, năm 2016, vốn FDI vào Việt Nam cao hơn dòng FDI vào các nước ASEAN khác, trừ Singapore. Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, dòng FDI vào Việt Nam đã vượt dòng FDI vào Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như vào các nước ASEAN lớn, trừ Malaysia. Năm 2017, Việt Nam có mức giải ngân FDI kỷ lục, đạt 17,5 tỷ USD trong bối cảnh dòng FDI trên toàn cầu sụt giảm 23%.Tính đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.500 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 334 tỷ USD và tổng vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt mức trung bình 18-25% trong giai đoạn 1991 – 2017.Báo Văn Hóa kể chuyện Quảng Nam: Trường Đại học Quảng Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa nhà trường với 6 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Nội dung ký kết hợp tác gồm 5 chương trình: Thực tế của sinh viên; Thực tập học việc của sinh viên; Tuyển dụng sinh viên; Đào tạo các chuyên đề theo nhu cầu của khách sạn; Chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên khách sạn.Vietnam Finance kể: Có 65% số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam được khảo sát cho biết kết quả kinh doanh quý II/2018 là “tốt” và có 12% là “xuất sắc”.Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) vừa công bố “Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI)” do đơn vị này thực hiện vào quý II/2018.Báo cáo kết quả khảo sát đã cho thấy sự lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp thành viên EuroCham khi đánh giá tình hình kinh doanh tại Việt Nam....Các thành viên EuroCham cũng rất lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô. Khi khảo sát về kỳ vọng kinh tế vĩ mô trong quý tới, 57% phản hồi “Ổn định và cải thiện”, 34% “Không thay đổi”, chỉ có 10% “Suy thoái”.Bản tin BizLIVE kể: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 năm 2018 ước đạt 3,38 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017....Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 9 tháng đầu năm 2018 là gạo (tăng 8,5% về khối lượng và 23,2% về giá trị), rau quả (tăng 17,1% giá trị xuất khẩu), các loại lâm sản chính (tăng 15,8%), thủy sản (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017).Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh bao gồm: ASEAN (giá trị đạt 2,9 tỷ USD, tăng 38,7%); Hàn Quốc (đạt 1,8 tỷ USD, tăng 31,4%), Trung Quốc (giá trị đạt 6 tỷ USD, tăng 5,7%); Mỹ (đạt 4,5 tỷ USD, tăng 7,3%), Nhật bản (đạt 2,3 tỷ USD, tăng 6,6% so với 8 tháng năm 2017).Bản tin VOV kể: Kinh tế của Phú Quốc tăng trưởng rất cao, khoảng 40,73% so với đầu nhiệm kỳ , bình quân tăng hàng năm 12%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%....Du lịch biển đảo mấy năm gần đây đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Kiên Giang. Ngoài du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Kiên Giang đang phát triển thêm du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hoá Ở Kiên Hải, Kiên Lương, Hà Tiên và Rạch Giá.Báo Dân Trí kể: Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo 830 triệu đồng, trên đường chạy trốn thì bị cướp.Đối tượng Huỳnh Văn Khon (34 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH máy nông nghiệp Hoàng Minh (gọi tắt Công ty Hoàng Minh) vừa lừa đảo trót lọt 830 triệu đồng từ một người dân, tuy nhiên trên đường chạy trốn thì Khon không may bị đám thanh niên chặn đường cướp.Báo Nông Nghiệp kể: Việc giá thanh long Bình Thuận lên xuống thất thường lâu nay không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên đợt rớt giá mạnh còn khoảng 2.000 đồng/kg khoảng 1 tuần trở lại đây đã khiến nông dân trồng thanh long lắc đầu chua chát....Bình Thuận - “thủ phủ” thanh long của cả nước hiện có diện tích trên 27.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc... nhu cầu tiêu thụ bão hòa nên dẫn đến giá cả thị trường giảm mạnh.Báo Thương Hiệu & Pháp Luật kể: Giá thanh long tại Long An giảm mạnh...Cung vượt cầu đã làm cho giá thanh long ở Long An bất ngờ giảm mạnh, có lúc chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân lao đao...Một số nông dân cho biết, năm nay thanh long chính vụ gặp thời tiết thuận lợi nên vườn nào cũng trúng mùa, thu hoạch cùng thời điểm. Tuy nhiên với tình hình thực tế như hiện nay, khả năng sau khi kết thúc vụ chỉ đủ trả tiền công lao động.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Với hiệu suất lợi nhuận cao hơn đến 20-30% so với nhiều kênh đầu tư khác, đầu tư chung cư cho người nước ngoài thuê đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn vì hiệu suất lợi nhuận cao, ổn định.Theo báo cáo mới đây của Savills, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tỉ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ. So với ở Singapore, tỉ suất này cao hơn 2 lần, ở Bangkok là hơn 1,7 lần.