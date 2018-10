Mỹ: Chấm Dứt Hiệp Ước Thân Thiện 1955 Với Iran; Tòa Quốc Tế ICC Phán Lệnh: Mỹ Phải Gỡ Trừng Phạt Chống Iran

THE HAGUE - Tòa tối cao LHQ ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ giải tỏa các trừng phạt chống Iran ảnh hưởng nhu cầu nhập cảng hàng hóa và dịch vụ cứu trợ nhân đạo, và có liên quan với an toàn hàng không.Quyết định của tòa quốc tế (ICC-The Hague) là có ý nghĩa ràng buộc nhưng vẫn phải chờ xem Washington sẽ thực hành hay không.Sau khi giải kết với hiệp ước nguyên tử Vienna, chính quyền Trump tái tục các trừng phạt – Tehran kiện với tòa ICC từ Tháng 7.Phán quyết của ICC công bố ngày Thứ Tư ghi rõ: phải bỏ lệnh cấm xuất cảng sang Iran thuốc men, y cụ, thực phẩm, nông sản và khí cụ cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không.Chủ tịch ICC Abdulqawi Ahmes Yusuf cho hay: Washington được phép chống án.Twitter của ngoại trưởng Iran đã hoan nghênh quyết định của ICC như là thắng lợi của nguyên tắc pháp trị - đài truyền hình nhà nước Iran loan tin “Thắng kiện tại The Hague”.Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại The Hague không bình luận.Tiến trình phân xử tại ICC thường kéo dài vài năm.Phóng viên tường thuật: ICC cũng nhắc nhở 2 bên không gây thêm căng thẳng.Căn bản để Iran kiện Hoa Kỳ là hiệp ước 1955 gồm các quy định vể quan hệ kinh tế và lãnh sự song phương.Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố: Washington sẵn sàng bãi bỏ Amity Treaty, điều mà ông nói “đáng lẽ đã làm từ 39 năm qua”. Ông Pompeo cũng báo tin: Hoa Kỳ tiếp tục cứu trợ nhân đạo với dân nghèo Iran và hô hào giới lãnh đạo Tehran dùng tiền vì dân thay vì gây mầm khủng bố khắp thế giới.Trong khi đó, bản tin hôm Thứ Tư của báo Newsmax cho biết rằng Hoa Kỳ hôm Thứ Tư đã tuyên bố giải kết hiệp ước 1955 sau khi tòa quốc tế ra phán quyết chống lại chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.“Tôi tuyên bố rằng Hoa Kỳ chấm dứt Hiệp Ước Quan Hệ Thân Thiện 1955 với Iran (1955 Treaty of Amity With Iran). Đây là quyết định, thành thật mà nói, phải được làm từ 39 năm,” theo Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho các phóng viên biết nhân đề cập đến cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979.