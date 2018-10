Bạn Của Kavanaugh Kẻ Bênh Người Chống, FBI Còn Điều Tra; Nghị Sĩ Collins: FBI Nên Thẩm Vấn Người Thứ 3 Swetnick

WASHINGTON - NS Susan Collins nghĩ rằng FBI nên coi là nghiêm trang tố giác tấn công tình dục của bà Julie Swetnick chống lại ứng viên TCPV của Trump – bà Swetnick là người thứ 3 lên tiếng về hành động bất xứng của ông Kavanaugh.Phe bênh Kavanaugh nhắc nhở: FBI đã điều tra ông ta 6 lần.1 số nhà lập pháp CH nói: bà Swetnick can dự ít nhất 6 vụ kiện trong 25 năm qua, là khó tin cậy.Bà Collins là 1 trong 3 nghị sĩ cùng đảng CH còn lưỡng lự với quyết định bỏ phiếu thuận khi Thượng Viện tổ chức biểu quyết về ông Kavanaigh tại hội nghị khoáng đại (được mong đợi sau cuộc điều tra bổ túc của FBI) – phát ngôn viên của bà giải thích “NS Collins tin rằng cuộc điều tra của FBI sẽ giúp lượng giá các đối chứng tại ủy ban pháp chế hôm Thứ Năm tuần qua”.Luật sư Michael Avenatti, là đại diện của bà Swetnick, tuyên bố hôm Thứ Hai: thân chủ sẵn sàng thử thách bởi máy khám phá nói dối.NBC News cho biết: bà Swetnick ít lưu tâm đến chính trị, và là người nhút nhát, nhưng thấy cần lên tiếng trước công chúng về ứng viên Kavanaugh. Trong 1 cuộc phỏng vấn của NBC, bà nói từng thấy lối cư xử không thích hợp với phụ nữ của ông Kavanaugh trong các tiệc họp bạn đầu thập niên 1980… Bà với phóng viên tên 4 người cùng đi dự - 1 người đã quá vãng, 2 người không trả lời. người thứ 4, là nam giới, trả lời là “không nhớ”.NS Flake tuyên bố “sẽ bỏ phiếu NO nếu cuộc điều tra của FBI cho thấy Kavanaugh nói dối tại ủy ban pháp chế hôm Thứ Năm tuần qua”.Bạn cùng trường thời cao đẳng bênh Kavanaugh từng đánh người bằng ly bia tại quán bar gần trường – anh này đi nhà thương. Dudley là 1 cầu thủ bóng rổ của NBA đã nghỉ hưu năm 2003, xác nhận Kavanaugh không uống say xỉn đến mức “hết biết” trong khi các bạn cùng trường Yale nói Kavanaugh uống nhiều cho đến khi say khướt, theo 1 bản tin của BuzzFeed.Báo New York Times đưa tin: Chris Dudley khẳng định “Chưa từng thấy Kavanaugh mất tỉnh táo – đó không là Kavanaugh, không là đặc tính của hắn”.Yahoo News dẫn nguồn New York Times cho hay: người bị thương ở tai phải và đi nhà thương là Dom Cozzilino. Biên bản cảnh sát ghi: Kavanaugh ném nước đá Cozzolino tại bar Demery vào Tháng 9-1985. Chad Ludington là 1 bạn khác cùng trường cho hay: Kavanaugh không làm giảm căng thẳng mà còn ném ly bia vào mặt người kia, anh này có cử chỉ phản ứng thì bị Dudley đập ly bia vào mặt, bị thương. Khi cảnh sát hỏi, Dudley chối – Kavanaugh không nhận đã ném ly bia hay không.Trước khi New York Times phổ biến tố giác của nhân chứng thứ 3 là Deborah Ramirez chống lại Kavanaugh, đã có tiếp xúc giữa phe Kavanaugh và 1 số bạn cùng trường của Kavanaugh trong vận động hậu trường để phản bác Ramirez.NBC tiết lộ: Kerry Berchem, là bạn của cả Kavanaugh và Ramirez, cho biết Ramirez muốn tiếp xúc với FBI để cung cấp những thông tin ấy, nhưng chưa được FBI hỏi tới. Tin nhắn qua lại bằng text giữa Berchem và Karen Yarasavage ám chỉ Kavanaugh đã nói chuyện riêng với các bạn cũ về chuyện kể của Ramirez trước khi New York Times đưa lên mặt báo. Trong 1 text, Kavanaugh yêu cầu Yarasavage bênh vực. 2 text khác là liên lạc giữa Kavanaugh và 2 bạn cũ. Các text cho hiểu rằng quan hệ giữa Kavanaugh và Ramirez là rộng hơn người ta tưởng – Ramirez cảm thấy kém thoải mái khi gặp mặt tại 1 đám cưới 10 năm sau ngày tốt nghiệp trường Yale. Nỗ lực của Berchem ám chỉ 1 số nhân chứng không thể giao thông tin cho FBI.NBC tìm cách tiếp xúc Berchem để yêu cầu bình luận sau khi có được biên bản của bà về các tin nhắn text. Trong 1 tuyên bố gửi cho NBC, bà Berchem (nay là thành viên của tổ hợp luật sư Akin Gump) viết: không biết trực tiếp hay gián tiếp các tố giác, nhưng có ghi chép các text từ bạn chung với Ramirez và Kavanaugh với 1 số nghi vấn, mà bà không kết luận, nhưng nghĩ là có ích cho cuộc điều tra. Bà Berchem là cư dân Connecticut 51 tuổi đã tìm cách tiếp xúc NS Richard Blumenthal (DC) trong tuần qua – phát ngôn viên của NS Blumenthal xác nhận đã được bà Berchem cung cấp 1 bản tóm tắt.Tại ủy ban pháp chế Thượng Viện, thành viên DC cao cấp nhấn là NS Diane Feinstein nói “Biểu quyết về Kavanaugh ngày Thứ Sáu tuần này là quá sớm” – Reuters đưa tin: bà nói “Hôm nay đã là Thứ Ba, chúng ta cần có thì giờ để đúc kết mọi dữ kiện”. Theo lời bà Feinstein, biểu quyết vào ngày Thứ Sáu là không đủ thời gian để các nhà lập pháp thẩm định kết quả điều tra của FBI.Người đàn ông chứng kiến vụ “chạm trán” giữa bà Ford và ứng viên Kavanaugh đầu thập niên 1980 đã được FBI phỏng vấn, theo xác nhận của luật sư.Tuyên bố từ luật sư Barbara Van Gelder cho hay thân chủ đã trả lời FBI, nhưng cuộc phỏng vấn chưa hoàn tất. Kavanaugh không nhận đã tấn công tình dục, và Judge không công nhận.Hôm Chủ nhật có 2 nguồn tin CH tỏ ý hy vọng điều tra viên có thể hỏi nhân chứng Judge về tố giác của bà Swetnick – bà này tố cáo Judge và Kavanaugh cùng có mặt tại buổi họp bạn mà bà bị tấn công tình dục.Bà Swetnick không chỉ danh Judge hay Kavanaugh là 2 người tấn công, nhưng xác nhận Kavanaugh thường dự các tiệc rượu, uống quá độ và có những hành vi không thích hợp với phụ nữ.