Bạn Học: Kavanaugh Uống Đậm, Khi Say Hung Hăng, Hiếu Chiến; 48% Dân Mỹ Tin Bà Ford, 41% Tin Ứng Viên TCPV Kavanaugh

WASHINGTON - Bạn cùng lớp tại trường Yale xác nhận: chánh án tòa phúc thẩm Brett kavanaugh, ứng viên TCPC của TT Trump, không thật về mức độ uống bia, rượu khi học bậc cao đẳng.Giáo sư Charles “Chad” Ludington đang giảng dạy tại North Carolina State University nói “Kavanaugh thường uống, và uống đậm”, nhiều khi nghe Kavanaugh nói “lầm bầm”, khi say trở nên hung hăng, hiếu chiến.Theo lời giáo sư Ludington, uống thời trẻ không là vấn đề suốt đời, nhưng các ông cảm thấy quan ngại với các giải trình hữu thệ của ông Kavanaugh tại ủy ban pháp chế hôm Thứ Năm tuần qua.Tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sarah sanders tuyên bố “Cố vấn Don McGahn cho phép Thượng Viện định đoạt các điều kiện của điều trần, Bạch Ốc không can thiệp.Ngoài ra, cố vấn Kellyanne Conway nhấn mạnh: cuộc điều tra bổ túc của FBI là có giới hạn, không là “giăng câu”. Bà nhận là nạn nhân bị tấn công tình dục, và thông cảm với các nạn nhân của quấy nhiễu hay tấn công tình dục trong chương trình “State of the Union” của CNN – bà nói: nạn nhân và người bị tố cáo phải được lắng nghe và cư xử công bằng, nhưng không nên đưa việc đề cử ông Kavanaugh vào 1 cuộc hội họp của phong trào #MeToo.Nhà truyền thông Tapper của CNN nêu rõ: bà Conway giúp việc TT đã xác quyết 15 phụ nữ tố cáo ông là nói dối. Bà Conway không mô tả vụ tấn công nhắm bản thân bà.Tuần trước, bà Conway tuyên bố qua làn sóng CBS “Các tố giác chống Kavanaugh ban đầu có vẻ là âm mưu lớn của “cánh tả” sau khi xuất hiện người tố giác thứ 2, là Deborah Ramirez.Tin cuối tuần xác nhận đã tiếp xúc với người tố cáo thứ nhì là Deborah Ramirez - bà Ramiez xác nhận với FBI: Kavanaugh “khoe của” với bà tại 1 sinh hoạt họp bạn đầu thập niên 1980 khi 2 người cùng học trường Yale.Nguồn thông thạo cho biết: bà Ramirez cung cấp tên của những bạn khác có thể xác nhận tố giác của bà.Văn phòng của thủ lãnh CH Thượng Viện từ chối thảo luận về các tố giác nào được FBI điều tra, nhưng tái khẳng định: chỉ tập trung vào các điểm khả tín hiện tại.Nhưng, với nghị sĩ Mazie Hirono (DC-Hawaii), giới hạn thời gian và đối tượng điều tra gây hoài nghi với cuộc điều tra, vì là loại điều tra không được trông đợi.Người thứ 3 tố cáo ứng viên Kavanaugh là Julie Swetnick sẵn sàng hợp tác với điều tra viên, theo loan báo hôm Thứ Bảy từ luật sư của bà là Michael Cohen.Trong khi đó một bản tin khác cho biết kết luận của biên bản viết bởi luật sư được ủy ban pháp chế Thượng Viện giao việc chất vấn giáo sư Christine Blasey Ford kết luận “khó chứng minh các tố giác chống lại ứng viên TCPC Brett Kavanaugh” – biên bản này đã được gửi tới toàn thể nghị sĩ, và NBC News đã tiếp cận tối Chủ nhật.Luật sư dày kinh nghiệm về kiện cáo tội tấn công tình dục được biết với tên Rachel Mitchell viết “Tôi nghĩ rằng 1 công tố biết lý lẽ không đưa hồ sơ này ra truy tố với bằng chứng đã trình bày tại ủy ban pháp chế”.Liên quan đến ứng viên TCPV Kavanaugh, một bản tin khác cho biết thăm dò mới của Harvard CAPS/Harris ghi: 60% cử tri tin rằng ứng viên TCPV của TT Trump nên được phê chuẩn nếu cuộc điều tra của FBI không xác nhận các tố giác chống lại ông kavanaugh - 66% đối tượng thăm dò ủng hộ quyết định của nghị sĩ Jeff Flake cho hoãn biểu quyết để FBI điều tra (trong số này 45% là cử tri CH, 69% độc lập và 80% DC).Một bản thăm dò Thăm Dò Toàn Quốc của Đại Học Quinnipiac được công bố hôm Thứ Hai cho biết rằng 48% người Mỹ được hỏi họ tin ai nhất, thì đã chọn Tiến Sĩ Christine Blasey Ford, trong khi 41% chọ ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện do Trump đề cử Brett Kavanaugh, theo bản tin sáng Thứ Hai của báo Newsmax cho biết.Ông Flake tuyên bố với CBS: không có giá trị để vận động “bên kia” hơn nữa vì chính sự đã trở thành “rất phe đảng”, và cũng vì thế ông không tái tranh cử.TT Trump muốn cuộc điều tra của FBI là đầy đủ, nhưng phải nhanh chóng – ông nhắc lại: trước đây FBI đã điều tra hồ sơ cá nhân ông Kavanaugh 6 lần, đây là lần thứ 7. Theo ông, các tố giác nối tiếp là không công bằng với ông Kavanaugh – ông khẳng định Thượng Viện là thẩm quyền quyết định kích thước điều tra. Ông khẳng định tại Vườn Hồng “FBI có thể phỏng vấn bất kỳ ai mà họ muốn, nhưng phải là hợp lý”.Ông nói về cuộc điều trần hôm Thứ Năm tại ủy ban pháp chế là không vô tư, “vì ông biết họ - biết họ không là thiên thần” – ông nói rõ “Các nghị sĩ chống lại Kavanaugh không thánh thiện hơn ai!”Mặt khác, chánh án Andrew Napolitano báo trước “Kavanaugh cãi không uống nhiều là tai hại nếu bằng chứng là ngược lại.”Cuộc điều tra của FBI cũng là nguy hiểm với Kavanaugh, theo phân tích gia của Fox News.Ông Napolitano giải thích: nếu có bằng chứng hậu thuẫn tố cáo của bà Ford, cuộc điều tra của FBI sẽ đào sâu hơn.Nghị sĩ Amy Klobuchar từng hỏi ông Kavanaugh: có khi nào “hết biết” vì uống nhiều, câu trả lời là “Không”.Theo chánh án Napolitano, say/xỉn khi là vị thành niên không là tội, nhưng là nguy khi chánh án tòa phúc thẩm chối khi điều trần hữu thệ nếu có bằng chứng ngược lại.