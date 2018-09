TQ Giận Dữ Vụ Mỹ Bán Phụ Tùng Chiến Đấu Cơ F-16 Cho Taiwan

WASHINGTON - Taiwan sẽ nhận được 1 số phụ tùng của chiến đấu cơ F-16 trong 1 thương lượng với chính quyền Trump.Trong lúc Washington và Beijing đối đầu về mậu dịch, thương vụ này gây thêm căng thẳng.Thông cáo báo chí từ Bộ ngoại giao cho biết: Hoa Kỳ cũng đồng ý bán 1 số phụ tùng vận tải cơ C-130 cho Taiwan.Ngũ Giác Đài tuyên bố: thương vụ này đóng góp vào chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia bằng cach giúp đồng minh cũng cố khả năng an ninh quốc phòng.Lập Pháp có thời hạn 30 ngày để ngăn cấm - điều này chắc là không xẩy ra.Trong khi đó một bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 25 tháng 9 cho biết rằng, “Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói thương vụ bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và “làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc”.“Trong một cuộc họp báo thường nhật ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước ông cực lực phản đối thương vụ bán vũ khí đã được hoạch định, và đã gửi công hàm tới Hoa Kỳ để bày tỏ lập trường “phản đối gay gắt” của mình.”