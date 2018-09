Mã Lai: Cựu TT Najib Không Nhận 25 Tội Biển Thủ Quỹ Đầu Tư

KUALA LUMPUR - Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur công bố 25 tội danh mới với cựu Thủ Tướng Razak liên quan với thất thoát bạc tỉ của Quỹ đầu tư được biết với tên tắt IMDB – nghi can Razak không nhận tội với tất cả 21 tố giác rửa tiển và 4 tố giác lạm quyền.Razak bị điều tra về 681 triệu MK chuyển từ IMDB sang trương mục cá nhân của đương sự - nợ của IMDB vào lúc cao điểm là 16.5 tỉ đô-la Singapore (tương đương 105 triệu MK).Wall Street Journal là nguồn tin năm 2015 tường thuật về 681 triệu MK chuyển sang trương mục của Razak – nghi can 65 tuổi cãi: đó là hiến tặng từ hoàng gia Saudi Arabia.Tòa quyết định tiền thế chân tại ngoại với Razak là 1.2 triệu đô-la Singapore.Báo The Straits Times cho biết: các tội về tiền bạc của Razak có thể bị phạt tối đa 15 năm tù và tiền phạt không kém 20% số tiền chiếm đoạt. Tội lạm quyền bị phạt không hơn 20 năm tù… Tính chung, Razak bị truy tố 32 tội danh trong khi cơ quan chống tham nhũng không loại trừ khả năng truy tố cựu Thủ Tướng 1 số tội danh khác.