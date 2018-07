Mưa Bão, Hư Lúa, Thua Lỗ, Boeing, Thua Đề...

Xuân NiệmVậy là, hàng năm mưa bão hẹn nhau... Dân lại khổ, thê thảm.Bản tin VietnamNet kể: Mưa lớn sau bão số 3, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập. Chủ tịch huyện miền núi Quế Phong Lê Văn Giáp trưa Thứ Năm cho biết, mưa vẫn đang tiếp tục, nước lũ thượng nguồn từ Lào đổ về rất lớn và có nguy cơ sạt lở đất ở ven sông.Có 2 xã biên giới bị nước lũ chia cắt là Nậm Giải và Quang Phong, nước dâng qua đập tràn khiến người dân không thể qua lại.Infonet kể: Bão Sơn Tinh suy yếu, gần 70.000 ha lúa, hoa màu ngập trắng...Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) đã suy yếu thành ATNĐ. Hiện có gần 70 nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập úng.Đêm 18/7, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, bão số 3 đã và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Ở ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.Báo Thương Gia kể: Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế hơn 2.500 tỷ đồng...CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã: DHB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với khoản lỗ 170 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.500 tỷ đồng.Báo Thanh Niên kể: Một ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả rà soát với 330 bài thi của 114 thí sinh sửa điểm thấp thành cao, Thanh Niên đã nhận được hàng loạt phản ánh của người dân, đa phần là phụ huynh ở Hà Giang về việc nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành của Hà Giang, một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.Bản tin Cafe Auto: Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã ký kết hợp đồng 100 tàu bay B737 MAX trị giá 12,7 tỷ Đô la Mỹ từ Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã ký kết hợp đồng 100 tàu bay B737 MAX trị giá 12,7 tỷ Đô la Mỹ.Lễ ký kết được diễn ra tại triển lãm hàng không thế giới Farnborough Airshow 2018 tại Anh Quốc.Theo như dự kiến, 100 máy bay 737 của Boeing sẽ được chuyển cho Vietjet trong vòng 4 năm (2022 -2025).Tiền Phong kể: Chồng đâm gục vợ trước mặt con rồi uống thuốc tự tử....Khoảng 7h30 sáng ngày 19/7, chị Phạm Thị Phương (35 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đưa con tới gửi tại trường mầm non V. S (địa chỉ tại khu 6, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).Khi vừa trao con cho cô giáo, chị Phương bị chồng là Trần Phương Vinh ( 37 tuổi, ngụ Bình Dương) bất ngờ lao tới dùng dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Vinh lấy một lọ thuốc dốc vào miệng rồi chạy lên lầu 3 của trường.Báo Dân Việt kể: Người Việt chi gần 76 triệu USD nhập khẩu ô tô trong nửa tháng.Các thương nhân Việt Nam đã chi ra hơn 75,8 triệu USD để nhập khẩu 3.679 ô tô nguyên chiếc trong nửa đầu tháng 7/2018.VOV kể: Do con bạc thua nợ lô đề, nhóm đối tượng mang súng bắn đạn hoa cải nã vào nhà con nợ khiến 1 người bị thương nặng.Ngày 19/7, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê và cố ý gây thương tích do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào, 28 tuổi, trú tại Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) cầm đầu.Báo Lao Động đề nghị:“...Chúng ta không thể dựa mãi vào đất. Chúng ta cũng không thể nhăm nhăm nghĩ ra các sắc thuế mới. Lại càng không thể suốt ngày đi siết thu....Phải chăng trước khi nghĩ đến các sắc thuế mới, ngành thuế bắt đầu bằng món nợ đọng 70.000 tỉ, bắt đầu bằng những cải cách quản lý để chuyện “bỏ hai đồng phí quản lý mới thu 1 đồng thuế” không phải là chuyện ở Việt Nam?”Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Cùng với hệ thống của Saigon Co.op, 35 siêu thị Big C cũng đồng loạt khuyến mãi, giảm giá từ 10-49% hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Đáng chú ý, tại đây áp dụng chương trình giảm giá 20.000 đồng/sản phẩm đối với hàng trăm sản phẩm từ nay cho đến hết 24-7-2018.Ông Đoàn Diệp Bình, Trưởng phòng truyền thông và thương hiệu, công ty CP TTTM Lotte Việt Nam (Lotte Mart Việt Nam), cho biết Lotte Mart cũng tổ chức chương trình khuyến mãi với chủ đề “Lễ hội mùa hè, khám phá ẩm thực Hàn Quốc”. Theo đó, từ nay đến hết ngày 24-7, khi mua các sản phẩm thiết yếu cho gia đình, người tiêu dùng được giảm giá từ 10-49%.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Tranh cãi thuế TTĐB với nước ngọt!Theo dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế giá trị gia tăng (VAT), nước ngọt có đường được đề xuất áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và nâng thuế VAT thêm 2%.Thực tế, đề xuất đưa nước ngọt vào diện chịu thuế ngay khi vừa được công bố cũng không nhận được sự đồng thuận từ các bộ ngành. Nhất là việc đồ uống có đường được liệt vào danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với lý do “ảnh hưởng đến sức khỏe con người”.Bản tin VietQ kể: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh quyết định xử phạt và truy thu nộp chậm thuế giá trị gia tăng của CTCP Quốc tế Hoàng Gia - đơn vị đang quản lý và vận hành sòng bạc Casino Royal HaLong với số tiền hơn 300 triệu đồng....Số tiền truy thuế trên nằm trong thời kỳ kiểm tra từ năm 2017, về thuế giá trị gia tăng kiểm tra đến hết tháng 2/2018. Trong đó, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh truy thu riêng tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 241 triệu đồng.Báo Hải Quan kể: Phế liệu tồn đọng đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách của TP.SG.Ngày 18/7, tại Hội nghị triển sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP.SG Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, hàng ngàn container phế liệu tồn tại cảng biển TP.SG đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách của thành phố.Theo Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến, trong 6 tháng đầu năm 2018, TP.SG thu ngân sách từ hoạt động XNK được 50.200 tỷ đồng, đạt 46,31% dự toán, giảm 4,8% so cùng kỳ.Một trong những nguyên nhân khiến số thu từ hoạt động XNK của Cục Hải quan TP.SG đạt thấp là do trong những tháng đầu năm 2018 hàng ngàn container phế liệu tồn tại cảng biển TP.SG đã gây kẹt cảng.