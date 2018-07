Đầu Tư Ngoại Quốc Vào Mỹ Giảm 120 Tỉ MK Năm 2017

Đầu tư ngoại quốc trực tiếp vào Hoa Kỳ đã giảm 32%, hay 120 tỉ đô la, trong năm 2017 so với năm 2016, theo số liệu mới của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho thấy.Sau đợt gia tăng cao 2 năm trong đầu tư ngoại quốc, phân tích của Phòng Phân Tích Kinh Tế của Bộ Thương Mại được công bố hôm Thứ Tư cho thấy rằng tỉ lệ sút giảm của năm 2017 ngang bằng với năm 2014 và những năm trước cuộc khủng hoảng tài chánh.Các đầu tư lớn nhất vào Hoa Kỳ đến từ một ít nước, với Canada đứng đầu danh sách ở số tiền đầu tư 66.2 tỉ đô la, theo sau là Anh Quốc, với 40.9 tỉ đô la, Nhật Bản, với 34 tỉ d9o6la, và Pháp, với 23.1 tỉ đô la.Tính theo khu vực, Châu Âu đóng góp 40% đầu tư mới trong năm 2017, theo số liệu nói trên cho thấy.Tài liệu này đến giữa lúc những căng thẳng mậu dịch đang gia tăng giữa Hoa Kỳ và một số đồng minh có nền kinh tế hàng đầu, theo The Hill cho biết.Theo The Hill, những trở ngại mậu dịch gia tăng có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, khi các công ty ngoại quốc quyết định xem họ nên hay không nên đầu tử vào các hoạt động tại Hoa Kỳ để gánh thuế suất mới.Tài liệu cũng cho thấy rằng chỉ trong năm 2017, đại đa số đầu tư ngoại quốc đến từ việc mua lại các doanh nghiệp Hoa Kỳ, vốn chiếm 97.5% tất cả đầu tư ngoại quốc trong năm 2017.Chỉ 6.4 tỉ đô la trong tất cả đầu tư là nhắm vào việc thành lập các doanh nghiệp mới tại Hoa Kỳ hay mở rộng các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ do ngoại quốc làm chủ.