Ân Xá Quốc Tế Tố Dân Quân Yemen Tra Tấn Tù Tạm Giam

NEW YORK - Bắt giam tùy tiện, tra tấn trong các nhà tù bí mật là những xâm phạm nhân quyền tại miền nam Yemen và Amnesty International đề nghị điều tra tội ác chiến tarnh tại Yemen.Các tiểu vương quốc Arap Emirates (UAE) đuợc Hoa Kỳ hậu thuẫn tham chiến trong liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đánh loạn quân Houthi tại Yemen đã phát triển dân quân tại khắp Nam Yemen.Phúc trình Amnesty cho hay: nhà tù bí mật xuất hiện từ 1 năm, và tố cáo binh sĩ UAE cùng dân quân Yemen chống Houthi bắt cóc, đánh đập người tại miền nam Yemen.Theo phúc trình của Amnesty đặt căn bản trên 51 hồ sơ, nếu các vi phạm tiếp tục không được kiểm soát, tình hình thực tế sẽ cấu thành tội ác chiến tranh.Bà Tirana Hassan, là giám đốc ứng phó khẩn cấp thuộc Amnesty International, nói “Các gia đình sống trong ác mộng khi thân nhân bị bắt cóc”, các nhóm liên quan phải cung cấp thông tin.Đáp lại phúc trình của Amnesty, UAE phát tuyên cáo yêu cầu mở điều tra độc lập.Hôm Thứ Hai, bộ trưởng nội vụ Yemen của chính quyền đặt bản doanh tại miền nam đã yêu cầu UAE giải tán hay chuyển giao nhà giam kín – khoảng 80 người đuợc thả trong vài tuần qua, theo tin Reuters.UAE gọi các tin tức về tra tấn là mưu toan hạ uy tín liên minh đánh Houthi do Saudi dẫn đầu.