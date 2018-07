Đầu Tư Trực Tiếp Từ Nước Ngoài Vào Mỹ Giảm 32% Năm 2017

WASHINGTON - Tuy TT Trump muốn thu hút các nguồn tài lực từ bên ngoài, thực tế là đầu tư trực tiếp của ngoại quốc giảm đáng kể dưới quyền lãnh đạo của ông - chưa rõ có phải đó là lỗi của ông.Phòng phân tích kinh tế (USBEA) cho hay: đầu tư trực tiếp của ngoại quốc (hay FDI) năm 2017 giảm 32% so với năm trước.FDI 2017 là 259.6 tỉ MK, là giảm qua năm thứ nhì sau khi lên tới đỉnh điểm là 439,5 tỉ trong năm 2015.Trong năm qua, đa số FDI đến từ lân bang Canada, bằng 66.2 tỉ và EU chiếm 40% trong tổng số FDI 2017.Theo nhận định của “Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế Và Phát Triêån - OECD”, FDI giảm là khuynh hướng chung.Đoàn nghiên cứu của OECD báo tin: FDI toàn cầu năm 2017 giảm 18%.FDI tại Hoa Kỳ có thể tăng lại trong năm nay do ảnh hưởng của luật giảm thuế ban hành sát lễ Giáng Sinh 2017.Ngoài ra, các ảnh hưởng tích cực có liên quan với luật giảm thuế có thể bãi bỏ bởi các nhà đầu tư cảm thấy lo ngại về đối đầu mậu dịch do TT Trump gây ra với Trung Cộng và EU.