Đài Loan Cấm Treo Cờ TQ?

TAIPEI, Đài Loan -- Có nên cấm treo cờ Trung Quốc tại Đài Loan hay không?Bản tin RTI nêu câu hỏi: Cấm treo cờ 5 ngôi sao của Trung Quốc vi phạm quyền tự do ngôn luận? Nhà lập pháp đề xuất luận điểm khác nhau...Bản tin nói rằng vào ngày 5-7 Ủy ban Bầu cử Trung ương nhằm về đề án trưng cầu dân ý tổ chức buổi điều trần có nên lập pháp cấm treo lá cờ 5 ngôi sao của Trung Quốc hay không. Trước đó Bộ Pháp vụ đã bày tỏ thái độ cho rằng việc cấm treo lá cờ 5 ngôi sao không hợp với Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân, tuy nhiên, có ủy viên lập pháp đề xuất cách nhận xét khác hơn.Bí thư Đảng đoàn Quốc Dân Đảng bà Lý Nhan Tú cho biết, tự do ngôn luận không những là giá trị tự hào của Đài Loan, cũng là tín ngưỡng của Đảng Dân Tiến luôn nỗ lực tranh đấu, Tổng thống Thái Anh Văn cũng nói rằng “không có người nào cần xin lỗi với sự đồng thuận của chính mình”. Bà Lý Nhan Tú nhận xét treo cờ 5 sao của Trung Quốc là quyền tự do ngôn luận của người Đài Loan, các đoàn thể phát động trưng cầu dân ý về việc cấm treo cờ này khiến nhiều người lấy làm thất vọng. Bà Lý Nhan Tú cho biết, nếu xã hội không thể thể hiện thái độ thoáng hơn để đối mặt với lá cờ 5 ngôi sao, vậy trong tương lai có phải không được phép treo lá cờ ủng hộ Đài Loan độc lập không ạ?Bà Lý Nhan Tú cho biết: “Muốn treo quốc kỳ của một nước nào, muốn treo lá cờ gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến cảnh quan của thành phố, nằm trong phạm vi của Luật địa phương tự trị, cũng có thiểu số người hưởng quyền lợi vốn có, đây là điều đáng quý của dân chủ Đài Loan.”Tuy nhiên, Ủy viên lập pháp Đảng Dân tiến Diêu Văn Trí, người đề xuất dự thảo sửa đổi “Luật quốc huy quốc kỳ”, chủ trương dựa vào nguyên tắc bình đẳng như nhau làm điều kiện treo quốc kỳ của các nước cho biết: “Việc này không liên quan với quyền tự do ngôn luận, đây là vấn đề bảo vệ dân chủ, là vấn đề bình đẳng giữa quốc gia. Trong phạm vi bình đẳng như nhau chúng ta thi hành quyền hạn trên lãnh thổ mình, mà chúng ta vốn tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Nền ngoại giao của chúng ta đối mặt nhiều khó khăn, chúng ta đã nhường nhịn trong nhiều trường hợp rồi, thế nhưng quyền hạn nằm trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta, chúng ta vẫn phải thực hiện bình đẳng và nhận được sự tôn trọng.”Có chuyên gia cho biết, nếu cấm treo cờ 5 ngôi sao, sẽ ảnh hưởng đến việc Đài Loan sau này giành quyền làm chủ nhà tổ chức các cuộc thi đấu quốc tế, vì vận động viên Trung Quốc sẽ không đến Đài Loan tham gia cuộc thi, thậm chí ảnh hưởng tới Đài Loan tham gia các hoạt động quốc tế. Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến Lưu Thế Phương cho rằng, từ trước tới nay Đài Loan chiếu theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế tổ chức cuộc thi đấu thế giới, trong các môi trường vận động thể thao vẫn có thể treo cờ quốc tế; nói cách khác, không ảnh hưởng đến quyền lợi cơ bản của tuyển thủ Trung Quốc.