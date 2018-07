Xe Grab, Xổ Số, Tôm, Thông Cảng, Đồng Hồ...

Xuân NiệmKiếm sống là chuyện gian nan... đặc biệt là cực kỳ gian nan trong thời Internet này.Báo Việt Nam Mới ghi nhận: Mới đây Hiệp hội taxi 3 miền cho rằng Grab đang khiến cho việc kinh doanh của các hãng taxi truyền thống lâm vào tình cảnh khó khăn nhất trong lịch sử, Grab có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh vận tải.Hiệp hội taxi 3 miền Hà Nội, Đà Nẵng và TP.SG vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị chấm dứt việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH Grabtaxi với các đơn vị kinh doanh vận tải taxi.Trong văn bản này, Hiệp hội tiếp tục lên tiếng cho rằng Grab đang hoạt động một cách thiếu kiểm soát, và có biểu hiện coi thường pháp luật Việt Nam.Báo An Ninh Thủ Đô ghi nhận: Sẽ quay xổ số để khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng.Bộ Tài chính đề xuất xây dựng giải pháp quay xổ số nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng để giám sát doanh thu kinh doanh của người nộp thuế, bao gồm cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh.Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.Báo Thanh Niên kể: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông báo: Kuwait đang tạm ngừng thông quan một số sản phẩm tôm có xuất xứ từ Việt Nam.Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, việc ngưng thông quan này bắt đầu từ ngày 17.5.2018. Nguyên nhân là một số sản phẩm tôm và động vật giáp xác (tươi, ướp lạnh, đông lạnh, đã qua xử lý) có xuất xứ từ Việt Nam xuất hiện virus bệnh đốm trắng (WSSV) và bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS).Bản tin VOV kể: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng trong tháng 6 năm 2018 đạt hơn 774.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.Lũy kế 6 tháng, tổng sản lượng là 4.050.900 tấn, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, lượng hàng container qua Cảng tháng 6 đạt con số kỷ lục 32.406 TEUs, tăng gần 4% so với mức cao nhất đã đạt trước đây (tháng 12 năm 2017, sản lượng container đạt 31.280 TEUs). Tổng lượt tàu hàng cập cảng trong 6 tháng 2018: 912 lượt (trong đó container 551 lượt), tăng 3,3 % so cùng kỳ.Bản tin VietnamNet kể: Đại gia tập đoàn 'tỷ đô' choáng váng chiếc đồng hồ của Trịnh Xuân Thanh.Trịnh Xuân Thanh không chỉ "nổi tiếng", theo một cách nào đó về những việc ăn tàn, phá hại khi ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), về vụ trốn chạy sang Đức, những phát ngôn bất thường trước tòa án... Trong giới doanh nghiệp, Thanh từ lâu cũng khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình...Trịnh Xuân Thanh cởi chiếc đồng hồ của mình cho xem- đó là chiếc Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Thanh khoe với ông này (năm 2015), giá nó đã ở mức 1,7 triệu USD (tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện thời).Báo Đấu Thầu kể: Doanh nghiệp lo lỗ vì tỷ giá...Kể từ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất, thị trường ngoại tệ trong nước không ngừng biến động, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng kịch trần.Sự biến động này đã tác động nhiều chiều tới các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó trực tiếp chịu ảnh hưởng là những khoản nợ ngoại tệ của nhiều doanh nghiệp (DN).Nỗi lo lỗ chênh lệch tỷ giáĐối với DN xuất khẩu, tỷ giá tăng có lợi khi bán được hàng hóa và thu ngoại tệ về. Tuy nhiên, tỷ giá tăng cũng sẽ khiến giá nguyên liệu đầu vào (chủ yếu DN phải nhập khẩu từ nước ngoài) tăng, khiến cho sức cạnh tranh và lợi nhuận của DN sụt giảm.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: World Cup 2018 hiện đã kết thúc vòng l/8 - vòng loại trực tiếp, nhưng ngay cả khi còn đang diễn ra các trận ở vòng bảng thì đã có những người tự loại mình ra khỏi... dòng đời. Báo chí những ngày qua liên tục xuất hiện tin tức về những người đam mê đỏ đen, cá độ bóng đá đến mức bán nhà, cầm xe, và có trường hợp quẫn trí đến nỗi nhảy cầu, tự vẫn. Nhiều “bác thằng bần” làm càn, trộm xe, cướp của, có người cầm cố tài sản đến khi nhận ra mình không còn cách gì chuộc lại nên đành... quyên sinh.“Cháy theo World Cup” để “cháy” túi, “cháy” nhà thì quả là cuồng loạn!Bản tin VietnamBiz/Tuổi Trẻ kể: Chóng mặt với các doanh nhân Việt đầu tư định cư ở Úc...Chỉ xếp sau Trung Quốc về số lượng, trong những năm qua tốc độ đầu tư theo diện định cư của các doanh nhân Việt Nam vào Úc tăng chóng mặt.Báo SGGP hỏi: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ ngày 15-7: Bệnh viện giảm nguồn thu, bệnh nhân hưởng lợi?Ngày 4-7, tại TPSG, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) triển khai Thông tư 15/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT)giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp cho các tỉnh khu vực phía Nam.Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15-7-2018, 88 giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là giảm giá 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và trạm y tế xã) bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường) bình quân giảm 6% và 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%.