Từ TT Truman tới Barack Obama.

Nhìn lại sự đối đầu Mỹ-Nga, sau thế chiến II



MƯỜNG GIANG

Từ năm 2009-1/2017, suốt tám năm cầm quyền, Tổng Thống Barack Obama đã chứng tỏ sự yếu kém của cá nhân cũng như nội các của mình, qua các chính sách có liên quan tới vận mệnh quốc gia như kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. Do đó, đã bị nhiều chính trị gia, các nhà nghiên cứu cũng như nhiều cấp lãnh đạo quân sự kể cả quốc hội Hoa Kỳ, phê phán và quy trách nhiệm ông Barack Obama, đã gây cho nước Mỹ nhiều thiệt hại về kinh tế, mất uy tín trước quốc tế và sự lép vế trước Nga-Tàu, cho dù ông không bao giờ nhìn nhận ngay lúc đọc diễn văn chào biệt trước khi mãn nhiệm kỳ.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là sự thất bại của Obama trước Putin, trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tạiUkraine và bán đảo Crimea của nước này bị Nga ngang ngưọc cưởng đoạt, trước sự phản ứng bằng bọt mép, của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ mà truyền thông thiên tả quen gọi là " quyền lực mềm " gì gì đó. Hậu quả làm cho Tập Cận Bình (Trung Cộng) và Putin (Nga), từ đó coi nước Mỹ thời TT Obama, như con " vịt què ", chỉ biết kêu " cạc cạc ", nên chẳng làm ai nễ sợ. Bởi vậy, càng lúc càng lộng ngôn, bá đạo coi thường công pháp quốc tế qua hành động gần như cướp trọn biển Đông.

Năm 1972, trong cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô, TT Hoa Kỳ lúc đó là Nixon (cộng hoà) và ngoại trưởng Kissinger, đã đem trọn nước Mỹ dâng hiến cho TC mà tai họa còn kéo dài tới ngày nay, chỉ để " tách nước Tàu " ra khỏi liên minh với Liên Xô, trong thế tam phân " Mỹ-Nga-TC ". Ngày nay TT tân cử Donald Trump, chỉ dùng một chính sách " giá rẽ " không bán nước Mỹ hay hứa hẹn đổi chác nhưọng một điều gì với Nga, ngoài việc muốn " xoa dịu " Putin " , để hy vọng tách hay ít ra đừng chọc con gấu trắng, trong lúc nước Mỹ đang mưốn gây chiến với TC, khi ông Trump chính thức trở thành TT Hoa Kỳ ngày 20-1-2017.

Thế nhưng TT Obama trong những ngày còn lại ít ỏi tại tòa Bạch Ốc, bằng trăm phương ngàn kế, quyết tâm đẩy Putin và nước Nga vào thế " không đội trời chung với Hoa Kỳ ",chỉ mục đích hạ uy tín của ông Trump, do sự bất đồng chính sách quốc gia của hai người. Hành động này cho dù là sự trả thù cá nhân Putin và Trump, cũng không thích hơp và dứng đắn đối với những nhà chính trị..phương chi ông Obama lại là một TT Mỹ.

Một chính khách phương tây nói " Nước Nga có một kho bom nguyên tử ngang ngữa Mỹ, vừa để thị uy với thiên hạ, cũng vừa để tự vệ và " bấm nút " tấn công bất cứ lúc nào. Nay nươc Nga đang do Putin , một tên lãnh chúa đầy tham vọng và gian ác không thua Tập Cận Bình. Nên tốt nhất nếu không cứng rắn đuọc như TT Kennedy hay Reagan,với cái nước Congo tại Âu Châu này (Nga), thì ít ra cũng phải có hành động quân sự như TT Bush (con), làm Nga phải tôn trọng công pháp quốc tế, rút quân và trả lại đất cho cho Geogia là một đồng minh của Mỹ tại Hắc Hải vào năm 2008..

1- Nhìn lại cuộc đối đầu MỸ-Nga, từ TT Truman tới Carter (1945-1980) : :

Không ai ngờ rằng ngày 8-5-1945, trong lúc cả Âu Châu đang hân hoan đón mừng hòa bình đã trở lại sau một cuộc chiến long trời lở đất, thì cũng là lúc Thủ tướng Anh Winston Churchill đang cùng với Tổng Thống Truman của Hoa Ky và các đồng minh khác, bàn tính tấn công bất thần tiêu diệt Liên Xô, để tránh hiểm họa cộng sản cho nhân loại. Nhưng kế hoạch không thành vì lúc đó Nga có tới 264 sư đoàn bộ binh và thiết giáp, trong lúc quân số Đồng Minh tại Âu Châu kể cả Hoa Kỳ chỉ còn không tới 103 sư đoàn. Ngoài ra lực lượng quân sự này lại đang có nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu hỏa quan trọng tại Ba Tư, Iraq và Trung Đông.. nên nếu sơ suất thì Liên Xô sẽ lợi dụng thời cơ đánh chiếm ngay các nguồn năng lượng của nhân loại. Vì vậy thế chiến 3 đã không xãy ra.

Nên bắt đầu từ đó, Liên Xô lợi dụng sức mạnh quân sự và ưu thế " bom nguyên tử ", gây máu lửa khắp nơi để gieo rắc chủ nghĩa cộng sản " đệ tam quốc tế ", làm cho ai nấy đều tưởng rằng thế giới sắp bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Rồi trong lúc Hoa Kỳ càng ngày càng mất dần ngôi vị lãnh tụ thế giới tự do suốt thời kỳ " chiến tranh lạnh ", vì nền kinh tế toàn cầu lần lượt bị Nhật Bản, Tây Âu và Trung Đông khống chế. Nguy hiểm hơn, sau tháng 1 năm 1973 qua hiệp định ngưng bắn Paris, Mỹ triệt thoái khỏi VNCH, đã gây nên một hậu chứng dây chuyền " lo sợ " bị Hoa Kỳ bỏ rơi hay bán đứng cho cộng sản, lan khắp Đông Nam Á.

Thế giới khủng hoảng chính trị từ đó, thật sự đã tạo nên những cơn sóng ngầm dữ dội, bộc phát từ các quốc gia tại Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh.. đâu đâu cũng bài xích Mỹ. Ngược lại, ảnh hưởng của Nga Sô lan rộng khắp nơi kể cả Hoa Lục, Đông Dương, Miến Điện, A Phú Hản, Bắc Hàn.. Chưa hết, khắp nơi các tổ chức cộng sản mọc lên như nấm, phá thối địa phương tại Phi Luật Tân, Ấn Độ, Iraq, Libya, Angola và ngay trong nhiều nước Tây Âu cũng nghiêng về cộng sản qua các chính phủ xã hội.

Trung Mỹ được coi như là sân sau của Hoa Kỳ, cũng bị Nga và Cu Ba khống chế tại Nicaragua qua tổ chức cộng sản Sandinista, khiến El Salvador lúc đó cũng sắp nguy ngập. Tóm lại những hình ảnh tiêu biểu của thời kỳ " chiến tranh lạnh " đáng ghi nhớ nhất : Đó là ngày 27-10-1961 xe tăng Hoa Kỳ và Sô Viết dàn ngang đối mặt với nhau suốt 16 tiếng đồng hồ nghẹt thở tại Checkpoint Charlie (Bá Linh).

Ngoài ra một sự kiện bí mật khác cũng vừa được tiết lộ trong một cuốn sách, được xuất bản tại Mỹ vào tháng 10-1997 và những băng ghi âm của tổng thống Hoa Kỳ J.F.Kennedy, đề cập tới cuộc đối đầu căng thẳng nhất với Tổng bí thư LX là Khrouchtchev, đưa tình hình thế giới thật sự đang đứng trên mép bờ vực thẳm của sự hủy diệt bởi một cuộc chiến " bom nguyên tử " của hai siêu cường quốc lúc đó.

Biến cố xãy ra khi Mỹ phát hiện được Nga Sô đã lén đặt tại Cu Ba những dàn phóng hỏa tiển tầm trung có mang đầu đạn nguyên tử, nhắm vào lảnh thổ Hoa Kỳ. Do trên Mỹ cương quyết sử dụng biện pháp quân sự mạnh để tiêu diệt Cu Ba, đồng thời sẽ cho bấm nút những dàn hỏa tiển Jupiter có gắn đầu đạn nguyên tử của Hoa Kỳ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, bắn thẳng vào lảnh thổ và thủ đô Nga. Theo ước tính của Ngủ Giác Đài lúc đó, nếu chiến tranh xảy ra kết cuộc sẽ có chừng 40 triệu người thương vong, ngay khi tổng thống J.F.Kennedy ra lệnh bấm nút khai hỏa.

Và thế chiến ba, một lần nữa đã không xảy ra, khi đột nhiên Khrouchtchev vào ngày 28-10-1962, đã ra lệnh triệt hạ toàn thể các dàn phóng hỏa tiển đặt tại Cu Ba. Cùng lúc Hoa Kỳ cũng cho rút hết hỏa tiển tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời Tổng thống J.F Kennedy cam kết sẽ không tấn công Cu Ba.

2- Chiến tranh lạnh Mỹ-Nga, dưới thời TT Reagan (1981-1990) :

Tuy cuộc khủng hoảng nguyên tử chấm dứt nhưng sự đối đầu dai dẳng giữa Nga-Mỹ mà Sử gọi là " Chiến tranh lạnh " kéo dài tới ngày 20-1-1981, Ronald Reagan thuộc đảng Cộng Hòa trở thành Tổng thống Mỹ qua tám năm lảnh đạo, đã phục hồi được danh dự và uy tín của quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời lấy lại sự ưu thắng của khối tự do trên thế giới bằng kế hoạch " Dân Chủ (Project Democracy)", là một chiến lược mới nhất nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô và những chế độ đang thù nghịch Mỹ. Thành quả này còn kéo dài thêm bốn năm,dưới thời Tổng thống G.Bush (cha) qua chiến thắng tại Iraq vào năm 1990 coi như cáo chung..

Và cũng bắt đầu từ năm 1981, đế quốc Liên Xô đã lâm vào cảnh khốn đốn khắp năm châu. Tại Đông Âu bừng dậy phong trào công nhân tranh đấu đòi tự do độc lập, đặc biệt tại Ba Lan và Hung Gia Lợi, làm rạn nứt trầm trọng khối Warsaw. Ở A Phú Hản, Nga bị sa lầy dù đã đưa hơn 100.000 quân vào xâm lược nước này từ năm 1979 để ủng hộ chế độ cộng sản Kabul. Sau tháng 5-1975, CSVN " bỏ Tàu theo Nga " cũng điêu đứng vì cuộc xung đột với Trung Cộng tai biên giới vào năm 1979. Sau đó lại sa lầy tại Kampuchia. Trong lúc chiến cuộc tại Angola (Phi Châu) kéo dài dai dẳng , báo hại nền kinh tế của Nga càng lúc thêm kiệt quệ vì phải viện trợ cho các nước Đông Dương, Angola, A Phú Hản, Cu Ba .mỗi năm hằng chục tỷ Mỹ kim chiến phí

Những ngày đầu tháng 6-1989, thế giới thật sự bàng hoàng phẩn nộ trước biến cố thế kỷ, qua sự kiện Trung Cộng cho xe bọc sắt và bộ đội tàn sát dã man đồng bào mình tại quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), khi họ biểu tình đòi tự do dân chủ. Cùng thời gian trên tại Ba Lan đã trổi dậy cuộc tháo gở gông cùm áp bức cộng sản, mở đầu sự sụp đổ dây chuyền của các nước chư hầu Liên Xô tại Đông Âu.

Tháng 9-1989 dân chúng Đông Đức đã lủ lượt bỏ nước ra đi tìm tự do làm sụp đổ bức tường ô nhục Bá Linh, mở đường cho sự thống nhât của Đức bị chia cắt từ sau đệ nhị thế chiến. Tiếp theo là Hung Gia Lợi tuyên bố theo chế độ tự do.. Nhưng Nga Sô đã bất lực trước những biến cố long trời lở đất tại Đông Âu, vì kinh tế kiệt quệ và nội loạn.

Tóm lại bắt đầu năm 1990 chủ thuyết cộng sản đã tan vở, dân chúng Nga nổi dậy đòi đảng cộng sản và tổng bí thư Mikhail Gorbachev phải từ chức và dẹp bỏ tượng tên đồ tể Lê Nin tại thủ đô Mạc Tư Khoa.

Cuối tháng 8-1990,mười ba nước cộng hòa trong tổng số mười lăm tiểu bang thuộc Liên Bang Sô Viết tuyên bố độc lập và tách hẳn ra khỏi nước Nga như Armenia,Estonia,Latvia, Georgia,Moldavia,Uzberkistan, Lithuaania, Azerbaijan, Belarus, Ukraine.. Tháng 6-1991 Elsin Boris thay Gorbachev làm tổng thống Nga nhưng tới tháng 9-1993 đã xảy ra một cuộc nội chiến ngắn ngủi tuy chỉ kéo dài có 2 ngày làm 123 người chết.

Tháng 12-1994 Nga xua quân tàn phá cộng hòa Chechnya vì nước này đòi độc lập như các chư hầu khác của Liên Xô. Tháng 9-1998 qua vụ tham nhũng 10 tỷ đô la, Elsin Boris đã làm rung chuyển thế giới và kéo nước Nga một lần nữa xuống tận đáy vực của sự phá sản vì kinh tế lụn bại, phải đưa Pu tin lên thế chức tổng thống Nga vào tháng 7-2000.

3 - Đối Đầu Mỹ-Nga, sau khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ (1991-2016) :

Nga Sô từ sau năm 1989 đã gặp phải nhiều tai ương thảm khốc, hầu hết gần như bất lực không giải quyết được. Đầu tiên là vụ chiếc tàu ngầm nguyên tử Komsomolets bị phát hỏa chìm dưới đáy biển Na Uy vào tháng 10/1994 làm thất thoát hàng ngàn tỷ chất phóng xạ Becqueret trong vùng. Nội vụ chưa giải quyết xong thì ngày 12-8-2000, chiếc tàu ngầm nguyên tử được coi là tối tân nhất của Nga tên Kurst trong lúc tập trận, đột nhiên bị chìm trong lòng biển Barent làm chết hoàn toàn 118 thủy thủ đoàn. Sau đó ngày 11-5-2001 bốn vệ tinh quân sự lại bị mất tích vì căn cứ nguyên tử Serpukhov phát hỏa..trong lúc Hoa Kỳ công bố khắp thế giới về sự thành công của chương trình " Lá Chắn chống Phi Đạn ", hiện đang đưọc bố trí tại Đông Âu, Thổ Nhĩ Kỳ,Nhật, Nam Hàn và trên nước Mỹ.

Ngày 8-8-2008 giữa lúc Trung Cộng khai mạc thế vận hội mùa hè tại Bắc Kinh, cũng là Giờ G, bộ binh và thiết giáp Nga vượt biên giới tấn công Cộng hòa Georgia, một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ và Tây Âu tại biển Hắc Hải. Chiến cuộc đã tiếp diễn ác liệt dù Nga đã nhiều lần tuyên bố ngưng bắn rút quân, qua sự cảnh cáo của Hoa Kỳ và khối Nato phòng thủ Bắc Đại Tây Dương.

Ngày thứ sáu 15-8-2008, Nga lại công khai hăm dọa tấn công Ba Lan, nếu nước này ký kết thỏa ước để Hoa Kỳ thiết lập các bệ phóng cài đặt " Lá Chắn Chống Phi Đạn " bảo vệ Châu Âu. Nhưng chẳng những không phải chỉ có Ba Lan, mà cả cộng hòa Czech và Ukrain cũng chấp thuận liên minh với Mỹ về kế hoạch trên, bất chấp sự phản đội dữ dội của Nga.

Biết Mỹ qua TT sắp mãn nhiệm Bush (con) và Âu Châu chỉ phản đối suông, nên ngày 26-8-2008 Tổng thống liên bang Nga lúc đó là Omitri Medvedev (còn Putin là thủ tướng), đã ký sắc lệnh công nhận hai phần đất vừa mới chiếm của Georgia là Abkhazia và S.Ossetia là quốc gia độc lập, trong lúc Nga đã sáp nhập vào lảnh thổ của mình. Rồi để bày tỏ thêm thái độ thách đố Hoa Kỳ và Liên Âu, Nga đã bắn thử hỏa tiển liên lục địa, nói là có thể tiêu diệt hệ thống lá chắn chống phi đạn của Mỹ, mà tuần trước đã ký kết sẽ thiết kế tại Ba Lan và Ukraine. Cuối cùng là màn liên minh quân sự giữa Nga, Trung Cộng và các nước tại Trung Á như Kazakhactan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan..

- NƯỚC NGA SAU KHI LIÊN SÔ SỤP ĐỔ :

Sau năm 1991, đế quốc Sô Viết chỉ còn lại nước cộng hòa lớn nhất là Russia qua tên chính thức là Liên Bang Nga, vì nó gồm 21 nước cộng hòa nội địa và một nước cộng hòa tự trị là Cheshnya luôn nổi loạn đòi độc lập. Tuy bị phân rã thành nhiều mảnh nhưng nước Nga tới nay vẫn có diện tích lớn nhất thế giới (17.075.400 km2), nằm cả hai châu Âu-Á với chiều dài hơn 10.000 cây số. Lảnh thổ Liên bang Nga ngày nay gồm hai phần : Nga Âu có giới hạn là rặng Ural và Nga Á gồm Siberia (Tây Bá Lợi Á) chạy tới Hải Sâm Uy trên bờ Thái Bình Dương. Nước Nga có biên giới chung với Bắc Hàn, Trung Cộng, Ngoại Mông, Kazarstan, Azerbaijan, Georgia, Hắc Hải, Ukraine, Belarusia, Latvia, Estonia, Phần Lan và Na Uy.

Theo thống kê năm 1995, dân số Nga có 147 triệu người với hằng trăm sắc tộc nhưng người Bạch Nga nhiều nhất (85%), thủ đô là Mạc Tư Khoa (11 triệu người) và các thành phố lớn Saint Peterburg, Novosobirsk, Niznhi Novgorod, Yekaterinburg, Samara, Kazan, Perm, Upha, Rostov, Volgograd.. Người Nga theo ba tôn giáo " Chính thống giáo, Hồi giáo và Phật giáo ". Kinh tế chủ yếu của Nga là dầu, khí đốt , gổ và là lái buôn vũ khí lớn nhất thế giới, bởi vậy luôn gây chiến tranh mới có thị trường và nhu cầu để xuất cảng những loại vũ khí giết người kể cả bom nguyên tử.

Năm 1961 Liên Xô dựng búc tường ô nhục để phân chia đông và tây Bá Linh, trước sự bất lực của tứ cường hiện diện tại đây. Tháng 11-1989 sau 28 năm tồn tại, bức tường trên đã bị giực xập kéo theo sự đổ vở toàn bộ của khối cọng sản Đông Âu, Đông Đức và đế quốc Sô Viết.

Thời mạt vận của Nga bắt đầu năm 1986 tại hội nghị các nước thuộc khối Varsovie do chính Tổng bí thư Liên Xô Gorbachev Mikhail tuyên bố "Từ đây các nước trong khối phải tự lo liệu và chịu trách nhiệm về các diễn biến chính trị của nước mình, đừng mong Nga giúp đở như trước ".Sở dĩ có sự kiện lịch sử này không phải là lý do mà Andrew Gratchev, cựu bí thư đã viết trong một cuốn sách, tố cáo rằng chính Gorbachev (1985-1991) vì đầu hàng tây phương nên bán đứng và làm sụp đổ Liên Xô. Thật sự lúc đó nước Nga đã kiệt quệ vì chiến phí quá to lớn phải cưu mang để duy trì sự hiện hữu của đế quốc. Vì vậy muốn cứu nguy sự sụp đồ trước mắt, Gorbachev đã khôn khéo dựa vào ngòi nổ tại Ba Lan, để ban hành chính sách thay đổi định hướng (Perestroika) nhằm cởi trói những ràng buộc cố hữu và lổi thời của chủ nghĩa xã hội. Nhưng tất cả đã muộn màng nên Liên Xô chỉ còn biết án binh bất động tới ngày 1-9-1991 khối Varsovic tan rã kéo theo sự cáo chung của đế quốc Nga, nên Gorbachev mất chức tổng bí thư và Boris được bầu làm tổng thống Bạch Nga (Russia).

Theo nhận xét của hầu hết các nhà bình luận quốc tế, suốt thời gian cầm quyền Liên bang Nga (1991-26/3/2000) tổng thống Yeltsin Boris đã không làm được bất kỳ một điều gì dù là nhỏ nhoi có lợi cho đất nước mình. Trái lại chính Boris đã khai sinh một tầng lớp thiểu số Mafia đỏ nhờ tham nhũng, mua quan bán tước chuyên làm đủ mọi chuyện tồi bại xấu xa nhất để có tiền làm giàu. Vì vậy nước Nga vốn đã bị phá sản kinh tế, xã hội, chính trị từ ngày đế quốc bị tan rã, nay tiếp tục tuột dốc thêm thê thảm tới chỗ hết ngóc đầu dạy nổi để mà sinh tồn, nói chi làm lại một cường quốc như trước.

Và chính Mỹ thời tổng thống Bill Clinton cùng với Liên Âu đã nhảy vào giúp đở cũng như vực dậy cái xác không hồn Liên Xô. Đó là lý do Yeltsin bắt buộc phải bàn giao quyền lực lại cho một thủ hạ thân tín là Vladimir Putin, để không bị truy tố về tội tham nhũng và những lỗi lầm thất bại suốt thời gian tại chức.

- TÔNG THỐNG PUTIN :

Putin là cựu trùm KGB của Liên Xô cũ,sinh ngày 7-10-1952 tại thành phố St.Peterburg (Leningrad) , tốt nghiệp cử nhân luật khoa năm 1975 và từ đó phục vụ tại cục tình báo hải ngoại của KGB tới khi Đông Đức bị sụp đổ năm 1989, mang quân hàm đại tá. Năm 1996 lúc Putin đang làm phó thị trưởng thành phố St.Peterburg, thì được Boris bổ nhiệm làm chánh văn phòng phủ tổng thống. Rồi càng ngày càng được Boris nâng đở, từ giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) hậu thân của KGB vào năm 1998 kiêm luôn chức điều phối viên kiểm soát tất cả hoạt động của quân đội và lực lượng công an toàn quốc. Tháng 8-1999 Putin là thủ tướng Nga và nổi tiếng là kẻ tàn độc giết người không sợ máu, qua sự kiện tiêu diệt phong trào đòi ly khai của cộng hòa Chechnya, một lảnh thổ quan trọng nhất của Liên bang Nga tại khu vực Caucase, về sản xuạt dầu thô khí đốt.

Như tất cả các trùm lảnh đạo cộng sản quốc tế, Putin cũng đã thay đổi tên họ hơn 10 lần, lại còn mang sẳn bản chất sắt máu của một tên đồ tể cho nên việc gì cũng có thể làm, bất cháp sinh mạng của kẻ khác dù đó là thuộc cấp của mình. Bắt đầu từ tháng 7-2000 Putin chính thức là tổng thống Liên bang Nga. Điều lo lắng nhất của Putin khi làm tổng thống hay thủ tướng, là phải làm sao đoạt lại quyền hành thực sự cho chính phủ trung ương tại 89 vùng tự trị, đang do các lãnh chúa sừng sỏ nắm giử, nhất là tại các khu vực Hồi giáo luôn bất ổn vì dầu khí và buôn lậu. Đây là vấn đề nhức nhối nhất của nước Nga mà lịch sử gọi là " những điều hoang tưởng trên tấm thảm đỏ chính trị ".

Và thời cơ mà Nga cũng như Trung Cộng cho là tới, chính là lúc cả thế giới đang bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế do sự lạm phát giá dầu và trên hết Hoa Kỳ đã bị buộc chân tại hai mặt trận Iraq và A Phú Hản. Sau đó lại thêm bận rộn đối phó với vấn đề bom nguyên tử tại Bắc Hàn và Ba Tư.. Bởi vậy Putin đã ngang nhiên xua quân vào cưởng chiếm đất đai của Georgia để vừa thăm dò thái độ của Hoa Kỳ và Liên Âu đồng thời cảnh báo đe dọa các nước cộng hòa chư hầu cũ mà phần lớn đã ngã theo Mỹ, hầu vớt vác lại thể diện của Nga đã bị Boris làm nhục năm 1995 tại Nam Tư và quyền lợi dầu khí đã mất tại khu vực này.

4- Putin muốn làm sống lại Đế Quốc Nga, dưới thời TT Obama (2009-2016) :

Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Institute of Directors, thì tình hình kinh tế thế giới có liên quan mật thiết tới các mõ dầu hỏa tại Trung Đông, Trung Á và Biển Caspian. Hai cuộc chiến lật đổ Sadam Hussein tại Iraq vừa qua, đã làm đảo lộn giá dầu trên thị trường, kéo theo sự thiệt hại hằng trăm tỷ mỹ kim của các nước tiêu thụ dầu vì sự tăng giá phi mã của vàng đen do tổ chức OPEC mà đứng đầu là Arab Saudi tự do đầu cơ thao túng.

Nga Sô là một trong những nước sống nhờ vào việc sản xuất dầu thô và khí đốt, nên gặp lúc các nước đang phát triển như Ấn Độ, Trung Cộng, Nam Hàn.. rất cần năng lượng. Do đó Putin đã lợi dụng thời cơ toa rập với các nước sản xuất dầu trong việc tăng giá dầu lên tới bức thang báo động đỏ. Nhờ vậy đã thu vào một số ngoại tệ kếch xù, tuy không đủ sức chạy đua võ trang với Mỹ-Anh nhưng vẫn xưng hủng trên thế giới, mặc cho đời sống của dân Nga so với các nước Đông Âu cũ vẫn thua sút, dù nhìn vào lúc đó thấy nền kinh tế Nga đang hồi phục nhưng rất mong manh vì nó trồi sụt theo giá dầu và số lượng được khai thác.

Sau năm 1991 các nước chư hầu có nhiều tài nguyên thiên nhiên của Nga ở phía nam, trong khu vực Caucase và Hắc Hải như Georgia, Armenia, Azerbaijan, Ukrain đều tuyên bố độc lập. Khu vực này có nhiều dầu và hơi đốt dưới lòng biển Caspian nằm về phía nam rặng Caucase.

Biển Caspian có diện tích bằng nước Nhật với trử lượng dầu và hơi đốt chiếm 10% tổng sản lượng thế giới. Gọi là biển kín vì nó nằm giữa 5 nước " Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan và Ba Tư ". Dầu được khai thác nhiều như nước nhưng điều khó khăn đối với các công ty ngoại quốc đang làm ăn tại đây, là phải vận chuyển cách nào để đưa được số vàng đen trị giá tới 4000 tỷ đô la ra khỏi khu vực nguy hiểm đầy bất trắc, vì sự phá hoại các đường ống dẫn dầu và hơi đốt, từ lực lượng Hồi Giáo Chechnya chống Nga ly khai ở phía Bắc và Nhóm du kích phát xít thân Nga và Iran của người Kurd thuộc đảng PKK có căn cứ tại Iraq, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời Liên Xô còn làm chủ vùng này, Hắc Hải chẳng những là căn cứ của Hạm đội Nga tại Địa Trung Hải mà còn là nơi tập trung tất cả các ống dẫn dầu khí và hơi đốt từ Trung Á, Caspiene và Caucase tới đây để xuống tàu dầu phân phối đi khắp thế giới. Nhưng tình hình trở nên phức tạp khi ba nước quanh Biển Caspian là Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan quyết tâm tẩy chay Nga-Ba Tư nhưng lại mở rộng cửa đón các tập đoàn xăng dầu của Mỹ, Nhật và Tây Phương vào làm ăn khai thác.

Việc tranh chấp dầu tại đây diễn ra không khác gì sự xung đột giữa hai đế quốc Liên Xô-Anh trong thế kỷ XIX. Lần này là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ-Âu Châu với Nga-Ba Tư-Trung Cộng. Tóm lại người Mỹ nhất quyết ngăn cản bằng mọi cách, không cho các ống dẫn dầu và hơi đốt của các nước Trung Á và khu vực Caspiene đi ngang qua Ba Tư ở phía nam cũng như tránh không vào lãnh thổ Nga, trước khi ống dầu tới Hắc Hải. Đó là lý do Putin xua quân tấn công Georgia và bán đảo Crimea của Ukrain..

Nhìn cục diện quốc tế ngày nay từ khi Putin nắm quyền lãnh đạo nước Nga, thì giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Nga đối chọi nhau gần như xã láng trên mọi lĩnh vực. Đây không phải là một đòn phép chính trị của hai quốc gia đàn anh trên thế giới, như đã từng xãy ra trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự đối đầu Mỹ-Nga lần này là một sự giành giựt đủ mọi thứ, trong đó có uy tín quốc gia để mà sinh tồn. Tiếc thay TT Obama quá xem nặng cái " giải Nobel hòa bình " đã nhận năm 2009, nên không nhìn rõ thực chất của thời sự quốc tế mà cứ hành động theo huyền thoại, suốt tám năm qua phải lép vế với Putin và làm thiệt hại tới uy tín của nước Mỹ..



TT Obama đã không thể hiện được quyền lực của siêu cường Hoa Kỳ số một thế giới như TT Clinton (dân chủ), W Bush (con).. luôn can thiệp vào các vấn đề chính trị trên thế giới. Do chủ trương hòa hợp, hòa giải để đưọc sống yên, ông Obama và chính quyền đảng Dân Chủ cấp tiến, đã đánh giá sai lệch nhiều vấn đề chính trị thế giới, trọng đó có Ukraine-Nga. qua các cuộc biểu tình Maidan tại Kiev, được Putin coi như một đòn chí tử nhắm vào nội bộ nước Nga. Hậu quả của việc TT Obama không can thiệp quân sự giúp Ukarin, như TT Bush (con) đã làm năm 2008 ngăn quân Nga chiếm Goegia, là để Crimea bị Nga cưởng đoạt. Sau đó ông Obama lại cấm vận, để đối phó với một kẻ gian ác đầy tham vọng đế quốc như Putin, càng làm cho thế giới cười cợt, coi thường.

Sự trừng phạt trên đã không gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Nga, mà do ảnh hưởng từ giá dầu sut giảm liên tiếp.Nhưng mai mĩa nhất là càng bị Obama bao vây qua cái gọi là quyên lực mềm, thì Putin càng biểu dương sức mạnh quân sự của Nga, qua các cuộc diễn tập tại Crimea vào tháng 6-2016, để khiêu khích và trẹu chọc Mỹ lẫn khối Nato.

Tại chiến trường Syria, TT Obama cũng đã thất bại trước Putin, qua việc Nga sử dụng chính sách đối ngoại cứng rắn vàsức mạnh quân sự. Syria đã tan hoang, nhưng đã có giải pháp ngưng bắn tạm thời do các phe Nga, Thổ, Syria, Ba Tư quyết định mà không có Mỹ . Một lần nữa Obama đã làm cho nước Mỹ đánh mất cái vị thế siêu cường quân sự tại Ttrung Đông, Tiểu Á..





TT Donald Trump, sẽ phải đối mặt với bàn cờ thế đầy hóc hiểm của TT Obama và chính quyền đảng dân chủ để lại,khi rời tòa bạch ốc. Trong mọi vấn đề, chắc chắn việc hành xử với Putin làm sao cho đúng với đưòng lối chính trị Mỹ, để vừa không đẩy Nga về với TC, vừa không làm mát mặt Putin như Obama đã làm. Sự chuẩn bị những khuông mặt lớn và danh giá của xã hộ Mỹ hiện tại, để đãm nhận những chức vụ quan trọng trong nội các mới, chắc chắn sẽ giúp TT Trump và nước Mỹ, lần nữa thoát đưọc cơn ác mộng cùng Nga " bấm nút bom nguyen tử ".

Thế chiến ba có xãy ra hay không, Mỹ hay TC, nước nào có Nga bên cạnh sẽ đạt đưọc ưu thế, tuy rằng Putin nếu còn là TT Nga, sẽ chẳng bao giờ nhảy vào vòng chiến..cho tới lúc hai con cọp ngã quỵ. Đó là một chân lý không dời đổi của con hồ ly Putin, cưu đại tá mật vu Liên Xô.

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di

Tháng 1-2017

MƯỜNG GIANG