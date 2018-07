Lừa Qua Email, Dây Nóng, Nợ Thuế, Xây Chợ…

Xuân NiệmBáo Dân Sinh kể và cảnh báo về thủ đoạn hacker lừa đảo qua email, khả năng khó đòi lại tiền.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có cảnh báo về giao dịch lừa đảo qua email xảy ra tại ngân hàng này.Agribank cho biết, gần đây có một số trường hợp khách hàng chuyển tiền không đến đúng người hưởng do bị "hack email" (nghĩa là kẻ lừa đảo sử dụng mạng Internet, công nghệ cao (Hacker) đưa thư chào giả mạo, xâm nhập vào hệ thống email của khách hàng hoặc đối tác để thay đổi thông tin về người hưởng trên Hợp đồng hoặc Phụ lục Hợp đồng hay các chứng từ) và yêu cầu ngân hàng hỗ trợ đòi lại tiền từ ngân hàng nước ngoài.Báo Người Lao Động kể chuyện Quảng Nam: Số điện thoại đường dây nóng được thiết lập để nhận phản ánh về tình trạng mất an toàn thực phẩm nhưng trong 2 năm chỉ nhận được 1 phản ánh.Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, từ năm 2016, ngành này đã thiết lập đường dây nóng về an toàn thực phẩm (ATTP) với số điện thoại 02353.827.797. Tuy nhiên, đến nay chỉ nhận được 1 thông tin phản ánh duy nhất về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vào năm 2017....Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.992 cơ sở vi phạm; phạt vi phạm hành chính 248 cơ sở với tổng số tiền gần 633 triệu đồng.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Đắk Nông ra 'tối hậu thư' với 14 doanh nghiệp nợ thuế gần 30 tỉ.UBND tỉnh Đắk Nông vừa gửi "tối hậu thư" đến 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải trả hơn 28 tỉ đồng tiền nợ thuế trong 90 ngày, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép…Trong số này, nhiều doanh nghiệp nợ thuế dai dẳng nhiều năm nay như: chi nhánh Tây nguyên Công ty MTV 508 (thành lập năm 2009) nợ hơn 5,3 tỉ đồng còn Công ty cổ phần Đông Bắc (thành lập năm 2012) nợ gần 6,2 tỉ đồng.Báo Dân Việt ghi nhận: TP.SG sẽ không xây thêm chợ trong nội thành.Từ nay đến năm 2025, TP.SG sẽ không xây thêm chợ trong khu vực nội thành, thay vào đó, sẽ đầu tư các công trình phụ trợ để phát huy hết hiệu quả mạng lưới chợ hiện có.Trong khi đó, chỉ vài năm nữa, những cửa hàng tiện ích, tạp hóa hiện đại… sẽ thay thế dần hệ thống chợ cóc và các hình thức kinh doanh tự phát khác tại TP.SG. Địa phương này cũng khuyến khích mở rộng các cửa hàng tiện lợi về vùng nông thôn, ngoại ô TP…Thời báo Kinh tế Sài Gòn kể chuyện chính phủ làm khó, bắt phải có bằng đại học mới cho kinh doanh: Báo chí đưa tin VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đề nghị bỏ yêu cầu giám đốc doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ phải có bằng đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh....tiêu chuẩn giám đốc doanh nghiệp phải có bằng đại học được áp dụng trong khá nhiều ngành nghề và đa phần các yêu cầu này là không cần thiết. Chẳng hạn, ngay trong dự thảo nói trên của Bộ Tài chính, đối với việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thì người quản lý, điều hành có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên! Không biết có trường đại học nào dạy nghề kinh doanh casino hay không?Nếu các nước trên thế giới cũng áp dụng quy định nghiêm ngặt kiểu này thì Bill Gates đã không thể làm tổng giám đốc Microsoft, Steve Jobs không thể điều hành Apple, Mark Zuckerberg không thể sáng lập Facebook..Báo Pháp Luật Thành Phố kể: Những khó khăn của doanh nghiệp gas nhỏ đã được tháo bỏ gần hết....Cụ thể, theo Nghị định 19/2016, trước đây các doanh nghiệp muốn được tham gia kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng phải đáp ứng hàng loạt điều kiện rất khắt khe và vô lý. Những điều kiện này đã loại không ít công ty nhỏ ra khỏi thị trường.Ví dụ, thương nhân phân phối khí phải có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3, có số lượng chai với tổng dung tích chứa tối thiểu 2,62 triệu lít… Để đáp ứng các yêu cầu này, thương nhân xuất nhập khẩu phải sở hữu ít nhất 150.000 vỏ bình gas 12 lít, thương nhân phân phối phải có ít nhất 100.000 vỏ bình.Nay những điều kiện phi lý như vậy đã được bãi bỏ theo Nghị định mới 87/2018.VietnamNet kể: “Vàng xuống đáy, USD bất ổn, đất lo vỡ trận: Nhà giàu đau tim giữ tiền.”Các thị trường biến động mạnh, hầu hết các tài sản đều giảm giá rất nhanh. Dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhiều kênh đầu tư. Các đại gia đang ôm tiền về két chờ thời cũng như phòng ngừa rủi ro trong tương lai gần.Báo Đầu Tư kể: Giấy Sài Gòn lại nằm trọn trong tay của người Nhật…Một lần nữa, Công ty Giấy Sài Gòn lại nằm trọn trong tay của người Nhật với kỳ vọng về tương lai rộng mở của Công ty.Tương lai của Giấy Sài Gòn sẽ rất rộng mở, trường tồn. Chắc chắn, với sự tham gia của đối tác mới sẽ giúp Công ty phát triển vượt bậc trong thời gian tới, từ quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các cam kết lâu dài. Mọi chính sách, chiến lược kinh doanh sẽ có tính cam kết chặt chẽ, mạnh mẽ hơn.Đó là một vài ý trong bức thư của ông Cao Tiến Vị, nhà sáng lập Công ty Giấy Sài Gòn (Saigon Paper) gửi khách hàng sau một ngày công bố Tập đoàn đa ngành Nhật Bản Sojitz đã mua lại 95,24% cổ phần của Giấy Sài Gòn, với giá 91,2 triệu USD (gần 2.000 tỷ đồng)..