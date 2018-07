Nhật Phản Đối TQ Hút Khí Đốt

TOKYO -- Trong khi Nhật phản đối Trung Quốc về việc TQ khai thác mỏ khí đốt ở Biển Hoa Đông, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ tới Tokyo để bàn cề an ninh.Bản tin NHK ghi rằng: Nhật Bản phản đối việc Trung Quốc khai thác mỏ khí gas...Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro cho biết Nhật Bản đã kháng nghị với Trung Quốc về hoạt động khai thác mỏ khí gas trên biển Đông Trung Hoa.Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong tháng 6 đã phát hiện giàn khoan di động mới ở khu vực thuộc bên Trung Quốc của đường ranh giới chia cắt vùng đặc quyền kinh tế 2 nước. Giàn khoan này được cho là có thể khoan sâu hơn các giàn khác trong khu vực. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nói với Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo rằng việc đơn phương khai thác mỏ khí gas là không thể chấp nhận được.Ngoại trưởng Kono phản đối việc Trung Quốc có hành động như vậy trước khi 2 nước nhất trí về ranh giới trên biển.Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc nối lại đối thoại để sớm thực thi thỏa thuận năm 2008 về việc cùng khai thác mỏ khí gas trên biển Đông Trung Hoa.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã đến Tokyo vào hôm 29/06/2018 trong khuôn khổ vòng công du châu Á. Trong một động thái nhằm trấn an đồng minh Nhật Bản đang lo ngại trước việc Hoa Kỳ giảm sự hiện diện trong khu vực, lãnh đạo Ngũ Giác Đài đã khẳng định rằng Mỹ vẫn sẽ bảo đảm một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ trong khu vực đề phòng Bắc Triều Tiên, trong đó liên minh Mỹ-Nhật chiếm một vị trí quan trọng. Một cách cụ thể, các cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật vẫn được duy trì.Phát biểu trong một cuộc họp báo chung tại Tokyo với đồng nhiệm Nhật Bản Itsunori Onodera, ông Mattis đã hứa rằng Washington sẽ không lơ là cảnh giác cho dù tổng thống Mỹ đã loan báo đình chỉ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn sau thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore.Theo ông Mattis, quyết định ngừng tập trận Mỹ-Hàn là nhằm tạo điều kiện cho đàm phán về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và « tăng cơ may đạt được một giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên », nhưng không hề làm yếu vị thế của Mỹ ở châu Á. Ông giải thích : «Chúng tôi vẫn duy trì một cơ cấu phòng thủ chung mạnh mẽ để đảm bảo rằng các nhà ngoại giao của chúng tôi tiếp tục đàm phán trong thế mạnh».Riêng đối với Nhật Bản, lãnh đạo Ngũ Giác Đài cho biết là đã thảo luận với bộ trưởng Quốc Phòng Onodera về các khả năng « tăng cường sức mạnh của liên minh, củng cố hợp tác và nâng cao tình hình an ninh khu vực ». Hai bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc tập trận song phương để tăng cường năng lúc ứng phó của liên minh Mỹ-Nhật.Về phần Nhật Bản, dù công nhận rằng việc đình chỉ tập trận Mỹ-Hàn có thể «hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao», ông Onodera vẫn nhắc lại quan điểm của Tokyo theo đó các cuộc tập trận Mỹ-Hàn rất «quan trọng cho sự ổn định trong khu vực, kể cả trong thời gian tới».Ngoài vấn đề an ninh quốc phòng, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng trấn an Nhật Bản rằng Hoa Kỳ, khi đàm phán với Bắc Triều Tiên, cũng rất chú ý đến hồ sơ công dân Nhật bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc trong những năm 1970-1980. Có điều là ông Mattis không cho biết thêm chi tiết về vấn đề mà Tokyo đặt thành ưu tiên hàng đầu.