TQ Gài Sâu: 40.000 Gián Điệp Ở Mỹ

WASHINGTON -- Nhiều chuyên gia Hoa Kỳ nhận định rằng Trung Quốc nguy hiểm cho Hoa Kỳ hơn là Nga. Đặc biệt 40,000 gián điệp Hoa Lục đã vào nằm vùng ở Mỹ.Bản tin thông tấn Nga Sputnik ghi rằng mối đe dọa tiềm tàng chính của Hoa Kỳ không đến từ Nga, như các phương tiện truyền thông Mỹ nói, mà đến từ Trung Quốc, bình luận viên Todd Wood của tờ The Washington Times cho biết.Bắc Kinh "ăn cắp các dự án vũ khí và các công nghệ chiến lược khác của Mỹ", "quân sự hóa một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới" và gửi tới Hoa Kỳ "40.000 gián điệp", tác giả ghi nhận. Theo quan điểm của ông, Trung Quốc đe dọa sự tồn tại của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới.Ông Wood lưu ý rằng người dân Mỹ không hiểu về điều này do sự phản ánh "cuộc điều tra Nga" — chủ đề mà các phương tiện truyền thông hàng đầu "đang cố gắng phóng đại bằng mọi giá."Đồng thời, theo tác giả, nhà lãnh đạo Mỹ hiểu rằng Trung Quốc có thể đe dọa Hoa Kỳ. Vì vậy, bây giờ ông đang cố gắng để gần gũi hơn với Nga và gặp đối tác Nga Vladimir Putin.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng một tàu bệnh viện của hải quân Trung Quốc sẽ khởi hành vào ngày thứ Năm 28/6 để đến thăm 11 quốc gia, kể cả Vanuatu, đảo quốc nhỏ mà Úc mới đây cảnh báo Bắc Kinh chớ có xây một căn cứ quân sự.Hãng tin AP dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong chuyến hải hành này, chiếc tàu của lực lượng hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân, mang tên tàu Hòa bình, sẽ cung cấp các dịch vụ nhân đạo và y tế miễn phí, tiến hành các hoạt động giao lưu, kể cả tổ chức cho tham quan tàu.Các chuyến hải hành vì mục đích nhân đạo của Tàu Hòa Bình của TQ vòng quanh thế giới được xem là dấu hiệu thể hiện các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng tiếp xúc, và cũng thể hiện tham vọng của Bắc Kinh dần dà mở rộng ảnh hưởng quân sự ra nước ngoài.Hồi tháng 5, Trung Quốc và Vanuatu phủ nhận các bản tin của truyền thông cho rằng Bắc Kinh đã tiếp cận Vanuatu, một đảo quốc nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương có dân số 280.000 người, để vận động nước này cho Trung Quốc xây dựng một cơ sở quân sự vĩnh viễn.Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó bày tỏ quan tâm sâu sắc của Canberra “về bất cứ căn cứ quân sự nước ngoài nào được thiết lập tại các đảo quốc Thái Bình Dương và các nước lân cận”.VOA cũng nhắc lời Ông Turnbull hôm thứ Hai cho biết Australia sẽ đàm phán một hiệp ước an ninh với Vanuatu, vài tuần sau khi ông cảnh cáo Trung Quốc chớ nên xây một căn cứ trên đảo quốc này.Năm ngoái, tàu Hòa bình đã ghé qua Djibouti, một nước thuộc vùng Sừng Phi châu, nơi Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại, và cũng là nơi cũng có sự hiện diện thường trực của các nước cạnh tranh với TQ như Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước châu Âu.Vào năm 2015, con tàu ghé vào một bến cảng bên ngoài thủ đô Lima của Peru, lần đầu tiên tàu bệnh viện Trung Quốc ghé thăm một cảng ở Nam Mỹ.Những chuyến thăm thiện chí như thế này đã trở thành trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ tại châu Mỹ Latinh trong nhiều thập niên qua.Tàu bệnh viện của Trung Quốc có 300 giường, 8 phòng mổ và một trực thăng cứu thương.Bản tin ghi thêm: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc thì từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 2008, con tàu đã tới thăm 35 quốc gia và khu vực để thực hiện sứ mạng cung cấp hỗ trợ y tế miễn phí.