Dân Số Ấn Độ Lên Tới 1.32 Tỉ người

NEW DEHLI - Dân số Ấn Độ theo tính toán mới nhất của thống kê là 1.32 tỉ – phân tích ghi: Hơn 79% là tín đồ Hindu (hay 966 triệu người).Các tín ngưỡng khác là Hồi Giáo với 172 triệu tín đồ, 28 triệu người chọn đạo Thiên chuá và 20 triệu người theo đạo Sikh gia truyền.Nhưng, đáng tiếc là can thiệp bạo động trong các hôn nhân khác tôn giáo – thống kê 2015 ghi 251 vụ giết người gọi là “vì danh dự”, tăng 800% so với thời gian trước.Thông tấn al-Jazeera báo tin: trang mạng Facebook dùng tên giả công bố danh sách các đôi tân hôn khác tín ngưỡng, hô hào tấn công người theo Hồi Giáo. Trang mạng ấy đã bị hạ bỏ hồi đầu Tháng 6.Ngoài ra, 1 phụ nữ 20 tuổi theo đạo Hindu bị xách nhiễu và bị hù dọa vì có bạn trai theo đạo Hồi đã tự tử vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Nguồn áp lực trực tiếp là xóm làng và đại gia đình.Hiến pháp Ấn Độ là luật căn bản của 1 hệ thống thế quyền dân chủ.Điểm sáng của Ấn Độ là GDP trên 7%.