Phá Rừng, Nước Ngọt, Mùa Bóng, Thua Lỗ…

Xuân NiệmCâu hỏi mưa lũ chết người, trôi nhà là do đâu? Dĩ nhiên, là do khí hậu thời hâm nóng địa cầu. Nhưng thiệt hại ngày càng dữ dội hơn, chính vì cán bộ móc nối lâm tặc phá rừng, làm cho thảm cây bảo hộ không còn dày nữa.Báo Lao Động chỉ ra vấn đề trong bài “Phá rừng, lũ quét và lương tri con người” rằng: Những hình ảnh về cơn lũ quét ở Lai Châu, Lào Cai khiến cho chúng ta đau lòng. Cả vùng Tây Bắc có 14 người chết, 11 người mất tích... mưa từ trên trời đổ xuống, nhưng không thể chối bỏ có sự góp sức của con người.Thử hỏi, bao nhiêu cánh rừng đã bị tàn phá, bao nhiêu ngọn núi với rừng đại ngàn nay đã bị cạo trọc. Những tội ác đó do con người gây ra và chính người dân phải gánh chịu hậu quả.Trong khi đó, dân ta bệnh nhiều hơn, vì uống nước ngọt nhiều. Bản tin Vinanet/Tuổi Trẻ ghi lời Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Trương Tuyết Mai cho hay tiêu thụ đường theo đầu người đã tăng lên nhanh chóng, gấp 7 lần trong 15 năm qua. Năm 2016 người Việt dùng trên 4 tỉ lít nước ngọt, năm 2018 trên 5 tỉ lít và 2025 là 11 tỉ lít.Bà Mai cũng trích dẫn báo cáo của ngành đường cho hay năm 2017, mức tiêu thụ đường/người của Việt Nam là 46,5 g/ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa (50 gr/ngày) và gấp đôi so với mức nên tiêu thụ khuyến cáo của WHO (dưới 25 gr/ngày).Bản tin VietnamNet kể chuyện mùa World Cup, dân cá độ thua cứ phải cầm đồ… và nhiều bạn phải bán xe máy.Là chủ một cửa hàng buôn bán xe tay ga cao cấp trên đường Lê Trọng Tấn, anh Nguyễn Trường Giang cho biết: “Đến những mùa bóng như Euro hay World Cup, lượng xe khách có nhu cầu bán cao hơn hẳn, còn vì lý do gì thì ai cũng biết. Do đầu vào tăng vọt đột biến, nên người bán cũng phải chấp nhận lỗ hơn những ngày thường từ khoảng 2 - 5 triệu đồng.”“Còn suy nghĩ của người đi mua xe là mùa World Cup này có thể mua xe “ngon” giá rẻ hơn từ 10 - 20 triệu đồng của những người cần tiền gấp.Bản tin báo Pháp Luật kể: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến trăm tỉ đồng, bắt giữ 11 người có liên quan....Khám xét nơi ở của những người này, công an thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc…Báo Tổ Quốc kể: chính phủ đòi thực phẩm cho thêm chất iot để thêm dinh dưỡng. Thế là các hãng nước mắm than trời, vì nhiều thị trường quốc tế không chịu mua thực phẩm có chất iot.Thêm nữa, nước mắm Phú Quốc, nếu bổ sung iot vào sẽ khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng cả màu, mùi, vị từ đó ảnh hưởng đến giá trị kinh tế, không đúng với các quy định của sản phẩm đã được bảo hộ... Đó là những ý kiến chia sẻ của bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc. Theo bà Liên, iot rất dễ bay hơi trong môi trường tự nhiên. Trong khi đó, sản phẩm nước mắm Phú Quốc đã được bảo hộ quy trình sản xuất ở châu Âu, nếu áp dụng Nghị định 09, doanh nghiệp phải thêm iot vào nước mắm sẽ khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng cả màu, mùi, vị từ đó ảnh hưởng đến giá trị kinh tế, không đúng với các quy định của sản phẩm đã được bảo hộ. Hậu quả kéo theo là sẽ khó xuất khẩu được sản phẩm vào thị trường khó tính.Báo Người Lao Động kể: Chỉ sau hơn 2 năm, cả ngàn hộ dân nuôi bò sữa tại "thủ phủ" bò sữa Củ Chi (TP SG) đã bỏ nghề vì chăn nuôi không hiệu quả.Thống kê đến tháng 6-2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPSG, toàn TP có 73.646 con bò sữa, giảm 25.744 con so với tháng 2-2016 (thời điểm tiêu thụ sữa bò nguyên liệu gặp khó khăn, nhiều ban ngành vào cuộc hỗ trợ). Lúc đó, tại "thủ phủ" bò sữa Củ Chi có 67.537 con của 6.626 hộ trong khi hiện tại chỉ còn 66.422 con của 4.699 hộ nuôi. Như vậy, đã có hơn 1.900 hộ (tương đương khoảng 1/3 tổng hộ) nuôi bò sữa ở huyện Củ Chi đã bỏ nghề trong hơn 2 năm.Báo Đấu Thầu kể: Tổng công ty Sông Hồng chìm trong thua lỗ…Sau cổ phần hóa, Tổng công ty Sông Hồng từ một thương hiệu xây lắp uy tín, nhanh chóng rơi vào “vũng lầy” thua lỗ, nợ nần.Bản tin BizLive ghi lời nông dân Mỹ: Nông dân Mỹ sẽ đổ sữa ra đồng nếu Tổng thống Trump tiếp tục cô lập nước Mỹ?Nông dân Mỹ sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy đến với tất cả những sản phẩm sữa và pho mát mà họ làm ra và thường bán ở nước ngoài....Ông Jeff Schwager, Chủ tịch công ty Sartori chuyên sản xuất pho mát tại một thị trấn, công ty mua sữa từ khoảng hơn 100 nông trại bò sữa khắp bang Winconsin, chỉ ra: “Nếu thị trường xuất khẩu bị đóng cửa, chúng tôi sẽ có thể khó khăn đến độ phải đổ sữa ra đồng. Chắc chắn tác động đối với toàn bang Wisconsin".