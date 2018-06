TQ: Phi Nguyên Tử PhẢI Đi Với Giảm Trừng Phạt Bắc Hàn; Cố Vấn Mỹ Bolton Thúc Bắc Hàn Hãy Bắt Đầu Phi Nguyên Tử

WASHINGTON - Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton hô hào Bắc Hàn thực hành cụ thể bước đầu của tiến trình phi nguyên tử.Tại Singapore tuần qua, đối thoại Trump-Kim đưa tới Thông Cáo Chung xác nhận ý muốn phi nguyên tử của Pyongyang để đuợc Washington bảo đảm an ninh cho chế độ Kim.Trong lúc 2 bên chuẩn bị đàm phán về thực hành các giao ước Singapore, giới quan sát trông đợi Pyongyang đòi bãi bỏ các trừng phạt bổ túc tiếp theo các vụ phóng phi đạn và nổ nguyên tử trong năm qua.Trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News, cố vấn Bolton nói “Bước đầu tiên phải do Pyongyang làm – họ chấp nhận phi nguyên tử hoàn toàn. Bây giờ, chúng tôi muốn thảo luận về cách đạt tới mục tiêu ấy”. Theo lời ông, Washington muốn chuyển động nhanh – cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump xác quyết: mọi trừng phạt đuợc duy trì cho tới khi Bắc Hàn thực hiện những bước cụ thể hướng tới phi nguyên tử.Trong khi đó một bản tin khác cho biết trong lúc lãnh tụ Kim Jong-un đang viếng thăm thủ đô Hoa Lục, viên chức Trung Cộng xác nhận: khả năng giảm trừng phạt Bắc Hàn gắn liền với tiến bộ về phi nguyên tử.Viên chức cao cấp tuyên bố với điều kiện ẩn danh: trong cuộc hội đàm hôm Thứ Ba, chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh tụ Kim Jong-un tập trung vào việc tăng tiến các quan hệ song phuơng và loại trừ vũ khí nguyên tử tại bán đảo Hàn. Vẫn theo lời viên chức này, quan hệ Hoa-Hàn tăng tiến không chỉ giúp thuyết phục Pyongyang mà còn đưa các điều kiện an ninh vùng tiến theo huớng tích cực hơn.Beijing cũng tiếp tục thực hành các trừng phạt theo nghị quyêt của LHQ. Viên chức Beijing cũng mô tả “đàm phán nguyên tử 6 Phe” bị đình chỉ vẫn có thể là mô hình hiệu quả.Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, một bản tin khác cho biết Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis tuyên bố với nhà báo tại Ngũ Giác Đài: sẽ đến Seoul tuần tới để thảo luận với giới chức Nam Hàn các bước kế tiếp sau khi ngưng chương trình tập trận chung để giảm căng thẳng tại bán đảo Hàn.Ngưng tập trận là hưá hẹn của TT Trump sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh tụ Kim Jong-un.Thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin: bộ trưởng Mattis cho biết ông sẽ đến Beijing rồi Seoul để tính toán các biện pháp phối hợp thích hợp.Hoa Kỳ và Nam Hàn đã loan báo đình chỉ cuộc tập trận lớn mang tên Ulchi Freedom Guardian dự kiến thực hiện vào Tháng 8 – nhưng, chưa thấy quyết định về các cuộc tập trận sau.Trong ngày Thứ Sáu tuần này, bộ trưởng Mattis thảo luận chi tiết với ngoại trưởng Pompeo và cố vấn Bolton.Ngoài ra, thông tấn Kyodo xác nhận tin Nhật đã ngưng tập trận bằng phi đạn sau cuộc hội ngộ của 2 nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn hôm 12-6.Viên chức nội các Abe cho phóng viên của Reuters biết: sẽ phát thông tin chính thức trong ngày Thứ Sáu tuần này. Viên chức hoan nghênh đối thoại Trump-Kim là tích cực và khẳng định tập trận Hàn-Mỹ là công cụ răn đe quan yếu chống lại mối đe dọa từ Bắc Hàn.Trong năm qua, Bắc Hàn 2 lần bắn thử phi đạn bay qua không phận Nhật và nổ nguyên tử lần thứ 6.Thủ đô Tokyo tổ chức diễn tập di tản hồi Tháng 1 – các thành phố nhỏ cũng thực tập tương tự.