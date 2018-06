Pháp: 1 Phụ Nữ Dùng Dao Cắt Hộp Đâm Người

MARSEILLE - 2 nguời bị 1 phụ nữ tấn công bằng dao cắt hộp trong tiếng hô “Allahu akbar” tại 1 siêu thị ở miền nam nước Pháp hôm chủ nhật – 1 người bị thương ở ngực, tính mạng không bị đe dọa trong vụ bạo động lúc gần trưa chủ nhật tại La Seyne-sur-Mer bên ngoài cảng Toulon. Viên chức công tố cho biết thêm : 1 phụ nữ làm việc tại quầy tính tiền bị cắt rách mí mắt.Động lực có thể có yếu tố tâm thần, nhưng cực đoan hoá không bị loại trừ với nữ nghi can 24 tuổi không mặc y phục Hồi giáo truyền thống. Cảnh sát khám nhà nghi can thấy kinh Koran và quốc kỳ Algeria. 5, 6 nhân chứng kể : nghi can nói là đấng Allah ra lệnh bạo động và sẵn sàng “tử đạo”.