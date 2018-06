Đầu Tư, Làng Gốm, Thái Lan, Nợ Thuế...

Xuân NiệmTiền đổ vào Hà Nội nhiều hơn, trong khi các đại gia Thái Lan đang muốn kiểm soát kinh tế Việt Nam. Không rõ các đại gia Thái Lan có lệ thuộc mấy anh Trung Quốc hay không.Báo Doanh Nghiệp VN kể: Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài tăng 9,4%...Từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội xếp thứ 3 về thu hút FDI trên toàn quốc, sau TP.HCM và Hải Phòng. Dự kiến, trong 6 tháng, thu hút vốn FDI của Hà Nội ước đạt 1,2 tỷ USD.Các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm 80%, còn lại là liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Làng gốm Tân Vạn (nay thuộc các phường - xã: Tân Vạn - Bửu Hòa - Hóa An, TP Biên Hòa) làm gốm đất đen từ thế kỷ 19 với đặc thù sản xuất của làng nghề là bám sát bờ sông Đồng Nai.Những năm trở lại đây, khi khách hàng chú ý đến các vật dụng sinh hoạt gia đình và đồ trang trí bằng chất liệu khác, thì những hộ làm gốm cũng dần “tắt lửa”. Làng gốm lừng danh một thời giờ chỉ còn là “vang bóng” mà thôi.VnEconomy kể: "Đại gia" Thái Lan vẫn muốn tăng tỷ lệ nắm giữ tại Nhựa Bình Minh.Nếu giao dịch thành công The Nawaplastic sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BMP lên 44.525.911 cổ phiếu, chiếm 54,39% vốn điều lệ...Báo Đất Việt kể về “Làng Đồng Kỵ mất nghề... tỷ phú: 'Chết' vì ôm gỗ.”Danh sách tỷ phú ở Đồng Kỵ giờ cứ teo dần, nhiều người đã bỏ đi làm công nhân khi máy Trung Quốc thay bàn tay người thợ.Từng được xem là làng tỷ phú bậc nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, thế nhưng đến nay danh sách tỷ phú ở làng Đồng Kỵ (phường Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) cứ teo dần, người ôm nợ, người phá sản...Báo Tuổi Trẻ kể: Hơn 32.000 tỉ nợ thuế không có khả năng thu hồi...Tiền nợ thuế của cả nước cao nhất từ trước đến nay với hơn 83.500 tỉ đồng. Trong đó, nợ thuế không có khả năng thu lên đến trên 32.000 tỉ đồng.Báo Hải Quan nói về: Vị ngọt thanh long...Cả nước hiện chỉ có khoảng 40.000ha thanh long, nhưng kim ngạch XK đã chiếm đến 1,1 tỷ USD. Trong số đó, Bình Thuận là “thủ phủ” của thanh long với diện tích khoảng 28.000ha và sản lượng mỗi năm 500.000 tấn.Nơi đầu tiên khởi nghiệp từ cây Thanh Long tại tỉnh Bình Thuận là xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc. Khi nhận ra hiệu quả bước đầu, diện tích thanh long tại địa phương này đã gia tăng đáng kể. Nếu năm 2001 - 2002, toàn xã chỉ có 400ha thanh long thì năm 2008 đã tăng lên 800ha. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, diện tích thanh long vẫn chỉ giữ ở mức 1.916ha trên tổng diện tích toàn xã là 3.700ha.Bản tin BizLive/Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Dịch vụ cầm đồ, cho vay “chui” rục rịch.Dù World Cup mới chỉ bắt đầu trận đầu tiên nhưng thị trường cầm đồ, cho vay “chui” tại TPSG đã bắt đầu rục rịch hoạt động ăn theo...Nói về lãi suất, nhân viên này cho hay, thông thường hằng ngày thì lãi suất dao động từ 3%-4%/tháng nhưng mùa World Cup, Euro, lãi suất sẽ được nâng lên chút đỉnh để bù chi phí.Những tiệm cầm đồ chuyên nghiệp thì vậy, còn các dịch vụ cho vay tín chấp hoặc cầm cố xe máy, tài sản hoạt động “chui” cũng tăng cường xuất hiện ở các khu dân cư, khu tập trung đông người lao động, sinh viên.Báo Đấu Thầu kể chuyện quốc tế: Theo báo cáo của Hãng tư vấn Boston Consulting Group được công bố hôm thứ Năm (14/6), tài sản tư nhân toàn cầu trong năm ngoái đạt 201,9 nghìn tỷ USD, tăng 12% so với năm 2016, và là mức tăng mạnh nhất trong 5 năm qua. Thị trường chứng khoán bùng nổ đã góp phần tạo ra khối tài sản tư nhân này. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngoài Mỹ cũng được hưởng lợi từ sự tăng giá của các đồng tiền chủ chốt so với đồng USD.Theo báo cáo, các triệu phú và tỷ phú đang nắm giữ khoảng gần một nửa số tài sản tư nhân trên toàn thế giới, tăng từ mức dưới 45% trong năm 2012.VnExpress kể: Công ty tài chính đua cho vay tiền mặt, mở thẻ tín dụng.Cho vay trả góp tại điểm bán bão hòa, các công ty tài chính tiêu dùng đổ xô sang cho vay tiền mặt và phát hành thẻ tín dụng.Tại các điểm bán lẻ, không khó để bắt gặp cảnh cùng lúc có vài ba nhân viên của các công ty tài chính khác nhau cùng túc trực, cạnh tranh chào mời khách hàng. Theo StoxPlus, thị trường tài chính tiêu dùng, với hình thức cho vay trả góp để mua xe hai bánh hay đồ gia dụng tại cửa hàng, đang trở nên bão hòa. Vì thế, để tiếp tục khai thác thêm "mỏ vàng" cho vay tiêu dùng ở Việt Nam, các công ty lần lượt tung chiêu mới.An Ninh Thủ Đô kể: Nhà đầu tư cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ngập trong nợ nần.Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến nay vẫn được xem là cao tốc đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, dự án này lại đang khiến nhà đầu tư là Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) ngập trong nợ nần.SOHA kể: 1.320 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện gió ở TP. Phan Thiết....tổng cộng Bình Thuận có 64 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng diện tích 5.257 ha, tổng công suất 3.967,7 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 107.783,4 tỷ đồng.