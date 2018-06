Xuất Cảng, Du Lịch, Seoul, Đuối Nước, Bán Lẻ…

Xuân NiệmXuất siêu, xuất siêu… Nghĩa là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng…Bản tin VietnamPlus ghi rằng xuất cảng hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao trong tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2018. Kết quả này đã đóng góp tích cực vào việc duy trì xuất siêu, hướng tới cán cân thương mại bền vững.Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất cảng tháng 5/2018 ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,63 tỷ USD, tăng 14% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,57 tỷ USD, tăng 4,5%.Bản tin CafeBiz/Pháp Luật kể chuyện: Hướng dẫn viên Hà Nội chạy vào TP. Sài Gòn… học.Hàng chục ngàn hướng dẫn viên du lịch muốn có thẻ mới để được hành nghề một cách hợp pháp nhưng… Theo Luật Du lịch 2017, khi thẻ hướng dẫn viên (HDV) hết hạn, để được đổi thẻ mới , HDV phải có giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cùng các giấy tờ khác theo quy định.Báo Thanh Niên kể: Thấy em trai trượt chân rơi xuống cống nước của kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang thi công, người chị lao xuống cứu nhưng cả hai đều bị đuối nước, tử vong.Hai nạn nhân là em Trần Thị Thảo Ly (14 tuổi) và em trai ruột là Trần Vĩnh Khang (6 tuổi, trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).Bản tin BizLive kể: Hơn 320.000 khách Việt Nam đến Seoul năm 2017…Đó là con số vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đưa ra tại sự kiện Seoul Show 2018.Tạp Chí Tài Chánh kể: Theo đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới: Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 4 bậc, xếp 68/190 nền kinh tế (31/10/2017). Đây là một trong những điều kiện để phong trào khởi nghiệp (Start-Up) lan rộng trong giới trẻ, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục phát triển.Báo SGGP kể: Dù không phải ô tô công và không thuộc diện xe có quyền ưu tiên, nhưng có không ít ô tô được chủ xe gắn đèn ưu tiên, dán các tín hiệu xe ưu tiên, hoặc đặt nón sĩ quan công an, quân đội sau kính trước… để báo hiệu cho mọi người biết xe mình được quyền ưu tiên.Báo Người Lao Động nêu câu hỏi: Sao lại buộc siêu thị phải giao hàng tận nhà, bán hàng qua internet?Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đề nghị bỏ quy định này, bởi bắt buộc như vậy là không thực tế.Tiếp sau góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng vừa có ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối do Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương soạn thảo.Bản tin ICT News kể: Mở cửa cho xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Hạ Long…Các phương tiện là ô tô con 5 - 7 chỗ ngồi đến từ Trung Quốc được lưu hành du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) từ 1 đến 5 ngày.Bản tin Zing/Công An TP kể chuyện Sóc Trăng: Sau khi giật dây chuyền, kẻ phạm tội đã tăng ga bỏ chạy. Anh Thái Thanh Sơn (TP Sóc Trăng) điều khiển ôtô phía sau phát hiện sự việc đã nhấn ga truy bắt.Chiều ngày 4/6, tại đường Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng (trước cổng Bến xe Sóc Trăng), Lý Thanh Phương (26 tuổi, ngụ tại huyện Long Phú, Sóc Trăng) đã bị người dân bắt gọn sau khi cướp giật dây chuyền.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Một ngôi nhà công sản tại trung tâm TP Huế được một đơn vị tư nhân thuê phá vỡ nguyên trạng để làm mặt bằng kinh doanh cà phê, khiến người dân bức xúc.Thời gian gần đây, nhiều người dân tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) liên tục phản ánh tình trạng một căn nhà công sản tại địa bàn được một tư nhân đến thuê và cải tạo phá vỡ nguyên trạng để kinh doanh cà phê.Báo Nông Nghiệp VN kể: Mấy ngày qua, người dân trồng khoai môn tại 3 xã Tân Trung, Tân Hòa, Bình Thạnh Đông trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) như ngồi trên lửa, do khoai môn đã đến kỳ thu hoạch, nhưng doanh nghiệp không đến thu mua... Hiện nông dân đã giảm giá xuống gần 40% theo hợp đồng ban đầu (khoai loại I có giá 11.000 đồng/kg giảm còn 7.000 đồng/kg) nhưng DN vẫn bặt vô âm tín.Báo Người Lao Động kể: Tình trạng cho thuê "đất vàng"… với giá rẻ bèo đang diễn ra ở các địa phương, trong đó có Gia Lai, Ninh Thuận..., khiến dư luận nghi vấn có lợi ích nhóm.Điển hình, ngày 7-6-2014, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai (gọi tắt là Công ty Miền núi Gia Lai) có đơn xin thuê mảnh đất 111,9 m2, nằm ở 2 mặt tiền, tại số 35 Trần Phú (mặt bên là đường Hoàng Văn Thụ), TP Pleiku. Chỉ 3 ngày sau, ngày 10-6-2014, công này được UBND tỉnh Gia Lai ký quyết định cho thuê đất thời hạn 50 năm để xây dựng cửa hàng kinh doanh "hàng chính sách". Sau khi thuê được đất, công ty chỉ sử dụng một phần làm cửa hàng bán hàng chính sách, diện tích còn lại cho đơn vị khác thuê, với các biển hiệu "Nha khoa Sài Gòn", "Nhà thuốc Sài Gòn", "Đại lý Hưng Đông".