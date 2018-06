LỢI ÍCH CỦA SỰ THANH LỌC THÂN TÂM



Phan Minh Hành

.

.

Thích Tâm Thành

Khi đề cập đến sự thanh lọc thân tâm trong cơ thể, hàng phật tử khắp nơi đều nghĩ ngay đến vị thầy khả kính Thích Tâm Thành. Vì vậy trước khi bàn đến sự cần thiết và lợi ích của thanh lọc thân tâm, chúng ta hãy nên biết chút ít về thầy Tâm Thành. Theo trên trang mạng Quảng Đức đã ghi:

- Năm 1984 Thầy tu tại Thiền Viện Vạn Hạnh ở Sài Gòn với cố Hòa Thượng Thích Minh Châu.

- Năm 1987 Thầy tốt nghiệp trường Y Khoa Sài Gòn và giảng dạy tại trường nầy về chuyên khoa Xét Nghiệm Cận Lâm Sàng từ năm 1987-1994.

- Năm 1994 Thầy cùng với gia đình định cư ở Hoa Kỳ.

- Năm 2001 Thầy tốt nghiệp Tiến Sĩ Dược Khoa chuyên khoa Tiểu Đường và Dinh Dưỡng tại Hoa Kỳ.

- Năm 2004 Thầy xuất gia tu học theo trường phái Trúc Lâm Yên Tử với Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thầy cũng từng nhập chúng tu học tại Thiền Viện Đại Đăng, Thiền Viện Chơn Tâm và các Thiền Viện khác.

- Từ năm 2009-2011 Thầy tu học nhập chúng với Tăng Thân Làng Mai của Sư Ông Thích Nhất Hạnh tại Pháp.

- Bắt đầu từ năm 2016 Thầy huớng dẫn tu tập cho các cộng đồng người Việt và người bản xứ tại các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Đức, Thụy Điển, Áo, Ý, Tiệp Khắc, Ấn Độ.

Theo thầy Tâm Thành đã trình bày trong ngũ ấm chỉ có sắc ấm là có hình tướng và có giới hạn, còn thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm không có hình tướng và không có giới hạn. Trong sắc ấm có chất cứng như xương, da, lông, tóc v..v..; chất lỏng như máu, nước bọt, nước mắt; chất khí như hơi thở hít vào thở ra; và chất nóng như hơi ấm hay thân nhiệt. Nói nôm na sắc ấm chính là phần thân vật chất của chúng ta.

Và trong phần thân vật chất, chúng ta còn thấy có 4 phần thân khác biệt nhau.

- Thân vật lý: tức là tấm thân bằng xương bằng thịt có thể sờ mó và cân đo được.

- Thân sinh lý: tức là các phản ứng sinh hóa học xảy ra trong cơ thể.

- Thân tâm lý: tức là những cảm xúc hỉ nộ ái ố của chúng ta.

- Thân tâm linh: tức là những ý thức vận hành trong thân và tâm.

Chúng ta nhận thấy rằng 4 phần thân trên có liên hệ và ảnh hưởng chặt chẽ với nhau. Để dẫn chứng cho sự liên hệ lẫn nhau của 4 phần thân vật chất, thầy Tâm Thành đưa ra 3 hình ảnh cho sự ảnh hưởng hổ tương nầy.

- Môt sự việc xảy ra trên thân vật lý ảnh hưởng đến thân sinh lý và thân tâm lý. Lấy thí dụ về một tai nạn xe cộ. Một khi không may bị tai nạn đụng xe, thân thể chúng ta có thể trầy da chảy máu, gẫy xương tay chân trên thân vật lý. Sau đó trong vài ngày tới chúng ta cảm thấy đau lưng, nhức cổ, mỏi vai, khiến ảnh hưởng đến thân sinh lý. Rồi từ tai nạn đụng xe bị thương tích và gây đau nhức trên cơ thể, chúng ta đâm ra lo buồn, mất ngủ, nên dẫn đến ảnh hưởng trên thân tâm lý.

- Một thói quen thường nhật trên thân sinh lý ảnh hưởng đến thân tâm lý và thân vật lý. Thí dụ về những người nghiện uống bia rượu, hút thuốc, dùng ma túy. Những chất kích thích nầy đi vào cơ thể và làm thay đổi các phản ứng sinh lý, khiến người xử dụng các chất ấy trở nên mất tự chủ, mất cảm giác và mất tự tin trên phần thân tâm lý. Để rồi sau đó những người thường uống rượu bia, xử dụng thuốc kích thích gây ra tai nạn đụng xe, hoặc đi đứng không vững, phá phách, bỏ ăn uống, mất ngủ ..v..v.. khiến ảnh hưởng đến thân vật lý.

- Một nguyên nhân xảy ra trên thân tâm lý sẽ ảnh hưởng đến thân sinh lý và thân vật lý. Đó là trường hợp lo âu, giận dữ, hờn ghen, buồn bã về mặt tâm lý, khiến chúng ta ăn không thấy ngon, ngủ không được yên và sinh ra bệnh trầm cảm trên thân sinh lý. Từ đó khiến cơ thể chúng ta suy nhược, mệt mỏi, thiếu máu và thiếu dinh dưỡng trên thân vật lý.

Tóm lại, nếu thân vật lý và thân sinh lý bị bệnh hoạn, bế tắc, tức thì ảnh hưởng đến thân tâm lý và thân tâm linh của chúng ta. Ngược lại, nếu thân vật lý và thân sinh lý được khỏe mạnh, trong sạch và thông thoáng, chắc chắn sẽ đem lại sự thanh tịnh và an lạc đến thân tâm lý và thân tâm linh. Vì vậy thân và tâm là hai thực thể có ảnh hưởng hổ tương lẫn nhau và không thể tách lìa nhau. Khi tâm chúng ta khỏe mạnh thì tâm được an lạc, hạnh phúc. Trái lại khi tâm bất an thì thân sẽ rối loạn và bệnh tật. Để giữ thân và tâm được thăng bằng trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cần phải thanh lọc thân tâm để phòng ngừa bệnh tật và đem lại lợi ích cho sự thăng hóa đời sống tâm linh.

1- Thanh lọc thân vật lý. Chúng ta nên nhớ rằng không những cần phải dọn sạch thân vật chất cả trong và ngoài, mà còn cần phải khai thông tất cả hệ thống, cơ quan bị tắc nghẽn trong thân và tâm. Muốn như thế chúng ta bắt buộc phải hạn chế đưa các độc tố, hóa chất, chất đạm và chất béo vào trong cơ thể, tức là chúng ta cần thanh lọc hệ tiêu hóa và hệ bài tiết cho thân vật lý.

2- Thanh lọc thân sinh lý. Qua đến giai đoạn thứ hai chúng ta cần phải tẩy rửa các chất cặn bã dính chung quanh tế bào, để làm sao cho máu được lưu chuyển dễ dàng và thông thoáng. Có nhiều loại rau và dược thảo giúp cho tiến trình tẩy rửa nầy được như ý. Đây là quá trình thanh lọc hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch đối với thân sinh lý.

3 - Thanh lọc thân tâm lý. Trong giai đoạn thanh lọc thứ ba nầy, chúng ta cần thực tập sống an trú trong hiện tại và tập tọa thiền, quán chiếu tất cả pháp đều do duyên sinh và cũng do duyên diệt. Thêm nữa chúng ta còn tập thực hành buông bỏ những thói quen trong đời sống thường nhật, gây tai hại cho thân và tâm, như là ít uống nước lọc, ăn tối quá trễ, thức khuya, dậy muộn ..v..v.. Ngoài ra chúng ta phải cần lánh xa những sở thích nghiện ngập như là uống rượu bia quá nhiều, đam mê cờ bạc, ngồi xem phim bộ hàng giờ hay xem phim ảnh xấu.

4- Thanh lọc tâm linh. Trong giai đoạn thanh lọc sau cùng nầy chúng ta phải nên đặt trọn niềm tin vào tôn giáo của mình, để từ đó sống tỉnh thức, an vui và thanh tịnh.

Phải nhận thức rằng đa phần sức khỏe suy yếu và bệnh tật phát sinh là do cách tiêu thụ thực phẩm sai lệch, cùng lối sống không lành mạnh, thiếu vận động của chúng ta. Trong đời sống thường nhật chúng ta đã đưa vào cơ thể rất nhiều độc tố qua con đường ăn uống. Hiện nay nguồn thực phẩm thiên nhiên đã và đang được nuôi dưỡng bằng nhiều phân bón và các chất hóa học. Và cả trong động vật chăn nuôi cũng được bơm thuốc hóa học cho chúng to béo lên. Với thời đại tân tiến như hiện nay thực phẩm được chế biến rất cầu kỳ và ngon ngọt, nên chúng ta ăn nhiều hơn, bó buộc bộ máy tiêu hóa phải hoạt động quá tải, khiến không thể bài tiết ra hết. Vì thế thức ăn cũ tồn đọng trong dạ dày, cùng với thức ăn mới trộn lẫn với nhau mà sinh ra độc tố và tế bào ung thư bắt đầu nẩy mầm, phát tán ra khắp cơ thể. Cổ nhân đã nói "Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất" ngàn đời không sai!

Hơn 2500 năm về trước Đức Phật đã dạy có năm điều quí báu khó tìm là tuổi thọ, nhan sắc, sự an lạc, danh tiếng và Cõi trời khã lạc khã hỉ. Năm điều quí báu trên đây không phải cầu nguyện mà đạt được. Đạo Phật là một tôn giáo rất thực tiển, không dựa vào sự lễ bái, cầu xin. Muốn đạt được cuộc sống trường thọ và an lạc, hai trong năm điều quí báu trên đời, chúng ta cần phải giữ sao cho thân được khỏe và tâm được an. Vì thế không gì cần thiết hơn là thực tập thanh lọc thân tâm trong cơ thể chúng ta. Và muốn biết phương pháp cùng hiệu quả của sự thanh lọc thân tâm, xin hãy tham dự khóa tu thanh lọc do thầy Thích Tâm Thành hướng dẫn. Trong khóa tu thính chúng sẽ được thầy và các thiện nguyện viên chỉ dẫn:

- Cách thức thanh lọc Thân, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể bằng nước ép rau củ quả tươi tự nhiên.

- Học hỏi và áp dụng làm thế nào để chọn thực phẩm thích hợp cho mỗi cơ địa và bệnh tật, cũng như cách sử dụng đạt đến lợi ích tối đa.

- Cách thức thanh lọc Tâm để phát triển khả năng nhận thức, sao cho có lối sống lành mạnh và thanh tao.

- Thực hành pháp "Tĩnh lặng" (Noble Silence) để thanh lọc Tâm ở mức độ sâu, vi tế và lạy khí công.

- Vấn đáp về các chức năng nội tạng của Thân, Tâm và các mối quan hệ mật thiết của chúng.

THỜI GIAN:

07/01/2018 - 07/06/2018

ĐỊA ĐIỂM:

Tòa Thánh Tây-Ninh-Châu-Đạo

14072 Chestnut St.

Westminster, CA 92863

GHI DANH:

Liên Lạc: Cô Diệu Tâm

Phone: (951) 261-9309

Email : caththantam@gmail.com

Ngày 1 tháng 6, 2018

Phan Minh Hành